內資出手護國　強勢台幣昭示轉運契機！

▲雖然外資大賣台股，今年以來至5月8日，台幣兌美元仍升值0.13%，相對多數新興市場貨幣大貶（圖／財訊雙週刊）

▲國際輿論愈重視台灣，國家安全相對有保障，化為一股支持台幣的力量。（圖／財訊雙週刊）

4月底當全球推動復工時，台幣兌美元匯率升破30大關，在全球疫情危機的當下，強勢的台幣和台股唱雙簧，這帶來什麼啟示？台幣兌美元匯率在4月28日升破30元之後，僅僅在5月6日1天小小貶破30元，至今都守穩在2字頭。令人好奇的是，目前外資大賣台股、資金匯出台灣的經濟背景下，強勢台幣具有非常特殊的意義，這是台灣轉大運的一個明顯信號。資金的力量如此強大，抵銷了外資的流出，還拉高了台幣的匯率，在全球疫情危機的當下，是什麼力量推升台幣的需求？強勢台幣的啟示又是什麼？拿2008年金融海嘯來比較，當年外資從6月開始大賣台股，9月15日雷曼破產引爆危機，外資在2008年共賣超台幣4700億元，接著開始大量匯出，台幣兌美元從2008年年中的30.4，一路貶值到2009年2月的35元最低點；但是這次不一樣，2020年初至5月8日止，外資已經賣超5716億元，比2008年全年還多，今年第1季淨匯出約130億美元，近台幣4000億元，即使外資大賣台股又大量匯出，但是台幣兌美元匯率依然強勢。此外，我國截至3月底的外匯存底達4803億美元，還創了新高。簡單講，今年外資賣超台股創新高，賣股金額大約匯出8成，而台灣的外匯存底依然創新高，台幣也強勢，顯示資金流入的力量十分強勁。根據中央銀行外匯局局長顏輝煌分析，主要是國內廠商拋匯以及壽險公司投資收益匯回，還有央行外匯存底投資收益挹注，使新台幣表現抗跌，央行不須進場調節。數字會說話，台幣匯率是匯出和匯入角力的結果。匯出的主力是外資，匯入相對分散，主要是企業和個人，這又可以從台股得到線索。雖然外資大賣台股，但是台股表現強勁，加權指數在3月19日盤中創下最低點8523點，回升到5月8日收盤的10901點，低點反彈27.9%，距離2019年底的高點12197點，僅有10.62%。從低點快速反彈，距離去年的歷史高點又不遠，台股和台幣的強勢表態，可以說是唱雙簧的表現，外資大賣，股價又迅速反彈，國安基金僅象徵性小買，紓解最危險當天的流動性，真正接手的內資有3大類：庫藏股、大股東、聰明錢。台股殖利率本來在全球股市就是數一數二的高，企業現金儲備也足夠，最明顯的證據就是，當國外大企業（以傳產、零售、航空為主）在破產邊緣掙扎，爭取紓困，或者必須削減股利的同時，台股企業卻幾乎沒有聽到削減股利，反而是出現許多公司執行庫藏股。投資老手都知道，在股市叢林裡什麼謊言都會出現，只有真金白銀騙不了人，能夠維持資本支出、能夠維持股利發放、敢於執行庫藏股的企業，就是現金流量好的企業。除此之外，大股東對自家企業有信心，長期投資人都有口袋名單，一旦股災就瞄準買進長期值得信賴的股票，這些因素才能造成台股短期的大反彈，資金來源部分就是從國外匯回。外資大賣是明著來，有統計資料可查，外資賣股的接手方是企業庫藏股加上大股東、大戶，內資3箭齊發守護台股，這3股守護的力量穩住台股價位，已有上百家企業公布庫藏股，執行進度大家都看得到，形成股價的一道防線；大股東及大戶用投資公司或其他名義買進，不容易查，只會表現在股價上，從盤面看，台股強勢就是內資實力的最好證明。一位超級營業員表示，自己長期觀察上市公司大股東，雖然公司成長有限，媒體也沒興趣報導，但是經營殷實，殖利率達到6%以上，在目前全球狂降息的風潮下，台幣只剩0.8%，相對的到哪裡去找6%的安全報酬？就算退一步，殖利率4%以上的安穩好公司，在台股比比皆是，大股東多數是私人銀行客戶，早已清楚全球處處皆風險，自家股票才是安穩避風港。更何況，疫情啟動了醫材、藥品、在家工作的商機，台股和這些產業本來就淵源很深。醫材股、疫苗股搭上狂潮就不用講，股價過倍飆漲，算是機會財。但是在家工作牽動的伺服器、筆電、平板電腦，以及在家上網的網通產品、攝影機等周邊，就算是趨勢財，同樣是訂單滿滿。這些科技股大股東當然清楚，私底下大買股票，資金量和信心都足夠，一個人的買盤量相當於千百位散戶的力量，形成隱形護盤力，真的不夠再祭出庫藏股，足以抵銷外資賣盤，這可以說是台幣、台股強勢的根基所在。再說得白話一些，新冠肺炎爆發之初，台灣被視為危險區，但防疫得當反而變模範生，成為全球最安全地方，很多大老闆、高階主管留在台灣坐鎮，放眼全球找不到什麼安全標的，順勢加碼台股投資。內資的實力展現在強勢台股、台幣，形成一道堅實防線。從經濟基本面來看，鄰近國家受到疫情打擊比台灣更嚴重。中國第1季經濟成長率衰退6.8%，為近30年來首次負成長，5月8日離岸人民幣兌美元匯率7.09，今年以來貶幅1.81%；香港繼2019年經濟衰退後，今年第1季經濟成長率衰退8.9%，港幣因聯繫匯率，變動有限；新加坡第1季經濟衰退2.2%，兌美元幣值亦貶值4.88%；南韓第1季維持經濟成長1.38%，兌美元幣值貶5.32%。而台灣第1季經濟成長1.54%，勝過南韓，居4小龍之冠，而且台灣的經濟結構本來就重製造、輕服務。製造業早從2018年美中貿易戰就開始調整產線；至於觀光業，台灣比起日本、南韓、泰國的比重都低，因此受到疫情的衝擊也較小，國人不能出國旅遊反而是振興國內觀光的契機，台灣重製造輕服務的經濟結構反而有機會調整。這次雖然外資大賣台股，今年以來至5月8日，台幣兌美元仍升值0.13%，相對多數新興市場貨幣大貶，是個異數，就連韓元兌美元都貶值5.32%，泰銖貶7.55%；原物料貨幣如巴西幣兌美元大貶3成，南非幣、墨西哥幣兌美元大貶2成多。從疫情控制、經濟基本面到匯率表現，台灣雖然也受打擊，但是衝擊相對經濟對手國家輕微，因此脫穎而出。疫情控制贏得國際間認同，國人向心力更強，同時打響台灣製造品質，爭取國際企業合作更有利；更進一步，台灣成為中國的對照組，推動加入國際組織有利，當國際輿論愈重視台灣，中共蠢動的代價就愈大，國家安全相對有保障。這些無形的力量，最後都化為一股支持台幣的力量。520是台灣總統就職日，緊接著是中國兩會登場，被視為兩岸關係的重要指標，在國際局勢丕變，地緣風險上升的當下，台灣的未來備受關注。然而，風向球已有轉變的味道。最近中共人民解放軍退役少將、國防大學教授喬良接受訪問，提出兩大關鍵，一是「不管我們怎麼強調台灣問題屬於中國內政，但本質上仍是美中問題」、二是「疫情不是武統台灣良機，當前最重要是展開民族復興大業，為14億人的幸福生活努力」。喬良的發言具有指標性，是因為他在1999年出版《超限戰》一書，提出生化戰、貿易戰、生態戰、恐怖主義都是超越傳統戰爭手段的新形態戰爭，被視為是中共軍方的鷹派代表。而現在，新冠肺炎起源備受爭議，是否屬於生化戰有待調查，卻引發聯想。更重要的，喬良的發言和中國的大國戰略之間，有微妙的關聯。為什麼呢？第1，中共主戰派看到美軍或可能受限疫情軍力打折，視為解決台灣問題的良機，喬良的言論等於是給急速武統台灣的戰狼論調降溫，雖然台面上不能代表掌權者，卻一定不是一己之見，而是具有象徵性。第2，從美中貿易戰到病毒疫情，全球多國抵制中國勢力的趨勢形成，中國必須花更多資源在國內，國際擴張有必要沉潛一段時間，喬良提出民族復興優先於解決台灣問題，是相當務實的。喬良的說法是否被中共接受？兩會後應可看出端倪。現實上，中國若真切認知到台灣是美中問題，得以壓制鷹派解放軍，有利於台灣國家安全；再從經濟面看，從台積電到科技業、醫療業的製造實力，更是國安的一股力量，有利日後外資、內資加碼投資台灣，這是長期基本面的提升，台幣強勢就是最明顯的指標。