不畏疫情！A19商場2021開幕　冠德馬志綱：有更多可能性

Global Mall今（29）日與交通部鐵道局舉行「台灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站(桃園體育園區)商場包標租案」簽約啟動典禮，A19為首家結合同集團冠德住宅的大型複合式商場，預計2021年開幕，未來也將結合樂天市場、桃猿隊串聯線上線下，擴大商場購物與體驗。今日啟動典禮包括冠德企業董事長馬志綱、交通部鐵道局局長胡湘麟、桃園市長鄭文燦、桃捷董座劉坤億、樂天市場與桃猿隊高層共同出席。冠德指出，青埔為投資建設的重心，多項建設包括桃園國際棒球場、亞洲矽谷中心、桃園會展中心等，若再加上商場將大大提升生活機能，帶動整體區域發展。冠德企業董事長馬志綱指出，A19開發是在8年前，Global Mall成立15年，長期鎖定軌道商場經濟，是集團的成長動能，而A19為旗下第八家商場，不僅是首家結合冠德住宅的大型複合式商場外，也是第六家車站型、第三家桃園捷運沿線商場，為地上7層、地下2層上萬坪購物商場。馬志綱看好青埔地區發展，尤其青埔地區移入人口不斷增加，有超過上萬新戶的住民需求。A19結合集團住宅與商場力量外，未來也將結盟樂天市場、桃猿隊串聯線上線下，擴大商場購物與相關娛樂休閒體驗。馬志綱也提到，雖然目前受到疫情影響，後疫情時代中，消費與生活趨勢可能有所改變與一些不確定性，但對冠德來說也充滿可能性，看到機會與可塑性，但也需要夥伴與政府一起動起來。他也有意無意提到，房地產與商場是需要人口紅利的，台灣疫情控制得宜是「移民天堂」，呼籲政府應該要更有自信、把握機會。而冠德各項事業也照原定腳步進行，非常穩健。而在場的代銷業者海悅總經理王俊傑則說，由於台灣疫情控制得很好，因此房地產幾乎沒有什麼影響，僅影響2到3%，至於價格則一定漲，只是漲幅也要是消費者能接受的，唯品牌與地段仍是消費者最看重的，對未來房地產仍很有信心。Global Mall自2005年成立，目前全台有7間商場，從深入社區的2家全客型商場到5家車站型商場，包括新北中和、屏東市、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9及新左營車站。