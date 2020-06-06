4年前股價跌至黯然下市　穎台手握密招籌備上市復仇記

▲2013年前，穎台百分之百的營收來源靠的是電視，如今這比重已下降到一半。 （圖／財訊雙週刊）

▲採用穎台複合材料開發的手機背蓋，將成為穎台新成長動能。（圖／財訊雙週刊）

▲穎台曾在５年內投資25億元拚光學膜研發，如今這筆大投資已看得見成果。（圖／財訊雙週刊）

我們那幾年幾乎每天都會接到一兩百通電話，是股東打來抱怨股價過低...」穎台科技共同創辦人、董事長暨執行長王志鴻回想2011年時，OLED（有機發光二極體）電視問世，被市場追捧為次世代顯示技術。由於OLED是主動式發光，不需要背光源，在背光源中搭配的導光板或擴散板，也就沒有存在價值，導致當時身為全球液晶電視背光源板材龍頭的穎台，股價開始受到影響。穎台的股價從2010年最高點的239元，一路狂墜至下市前，僅剩26.35元，股價約僅有最高點時的1/9。全盛時期，穎台在液晶面板導光板呼風喚雨，「這個規格要怎麼走，可以是我說了算！」王志鴻自豪地說，甚至台灣面板廠、日本或南韓電視機品牌商，都常常來向他探詢，未來液晶面板產業的發展走向。中光電採購協理崔芳華印象很深刻，「很多台灣、南韓與日本的客戶，都指名要使用穎台的產品。」因為穎台在熱壓、二次光學、雷射等光學設計能力很強，而且在產品開發前期就與客戶的研發人員密切合作，因此開發出的產品不用太多調整，就可以馬上使用。索尼採購經理賴品揚也提到，穎台從材料配方、生產到光學設計開發一條龍，都是專有的技術，可以因應客戶的規格要求，開發出對應的新產品。如傳統的側光式電視導光板厚度是5毫米，但電視訴求愈來愈輕薄，穎台為此也開發出僅有1.5毫米，全球最薄的導光板。然而在2011年OLED電視推出後，市場的風向出現變化，王志鴻也警覺穎台必須要做出改變。不過，砸錢投入新產品研發，短期內難以看到績效，但獲利卻被龐大的研發費用侵蝕，最直接的反應就是股價像溜滑梯般一路下滑。當時，王志鴻在5年內，總共投資25億元研發；但小股東認為穎台獲利狀況並未改善，股價直直落，卻又一直投資，不滿聲浪四起。穎台的主要股東—私募基金公司華威國際，評估穎台未來有這麼多的新產品與發展計畫，只是短時間看不到成效，遂找上王志鴻商討收購下市，以免除小股東的干擾，穎台可以更專注於產品與技術研發。「我覺得掙扎是難免的。」王志鴻感觸很深，他也不希望看到公司股價一直下跌，變成雞蛋水餃股，但短期內又拿不出對策。在2016年，穎台最終還是以收購前3個月的平均股價，高達40％的溢價，被華威國際收購後下市。王志鴻也因此學到了一課。研發背景出身的他，手上擁有逾20項高分子材料專利，過去經營時不太重視短期績效與財務數字，如今已深刻體悟到不能一味為了理想去做想做的事，「投資要花更長時間與更大耐心。」OLED電視未如預期顛覆產業，目前看來，Micro LED技術有一天終將取代液晶面板成為市場主流。不過王志鴻認為，10年以內，Micro LED還無法站上顯示器市場的主導地位，並且Mini LED會成為過渡產品，還是需要背光源，穎台目前還有發揮的舞台，但必須利用這十年的光景，開發出新產品，為下一個10年找出路。「這是仿玻璃材質的手機背蓋，價格還不到玻璃手機背蓋的一半。」王志鴻手裡拿著一片片類玻璃材質的手機背蓋，自豪地說。這是穎台尚未對外揭露的祕密武器，也是預計第三季要開始出貨的新產品線——融合PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯，又稱壓克力）與PC（聚碳酸酯）開發的複合材料，將應用於5G 手機背蓋。因為電磁波訊號對金屬材料很敏感，現在主流的手機金屬背蓋會直接屏蔽訊號，因此將在5G 時代被淘汰，由玻璃、陶瓷及塑膠材質背蓋取而代之。然而，陶瓷與玻璃背蓋價格昂貴，而且要進行裁切等加工成本偏高，因此手機品牌商都期待能將玻璃塑膠化，也就是開發出有玻璃質感，但是沒有玻璃偏重、易碎、昂貴等缺點的仿玻璃塑膠。早在2017年，穎台就領先業界開發出融合壓克力與PC 所開發的複合材料。因為當時一般市面上的高分子材料不是PC 就是壓克力，其中PC 的優點就是韌性比較強，壓克力的特性是硬度與耐磨性佳。穎台透過材料配方能力與製程把這兩種材料的優點結合在一起，如今正趕上這波5G 手機背蓋的新商機。至今，日本帝人、住友、四川龍華等日本、南韓及中國廠商，也已開發出複合材料，不過經濟成本和規模仍不及穎台。王志鴻透露，穎台融合PMMA與PC的複合材料，已通過南韓手機品牌商認證，還有中國前5大手機品牌商，也有不少將在旗下新發布的產品線中導入。根據穎台的產品線藍圖規畫，全球有高達5成以上的5G 手機，會採用塑膠背蓋，至2022年，預估複合材料產品線所挹注的營收貢獻，將可望從2020年上半年急遽攀升。若以穎台預估2022年營收將達40億元推估，此產品線可創造6億元的營收，成為穎台的新成長動能。穎台東山再起的另一大祕密武器—Mini LED顯示器用的擴散板，可以做到讓單顆Mini LED光源打出去變成4或8或16個光點，達到光均勻擴散效果，客戶可因此減少使用Mini LED。此外，還可以透過表面擴散技術，用結構去控制Mini LED出光角度。據悉，最近微星全球首發的17.3吋、導入Mini LED光源的電競筆電；以及市面上推出內建Mini LED光源的65吋和75吋電視，也是採用穎台微結構的擴散板。2013年前，穎台百分之百的營收來源靠的是電視，如今這比重已下降到一半。「穎台成功是靠電視，未來電視也不是不做，但就是做比較高階、有差異化的產品。」王志鴻胸有成竹地笑說。