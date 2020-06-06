國聯老夥伴聯手打造餐旅新視野　兩大男孩戒不掉的飯店癮

▲國聯飯店裝潢極簡風 。（圖／財訊雙週刊）

▲精品飯店獨樹一幟的精細婉雅。（圖／財訊雙週刊）

從最早的主雇關係到成為創業夥伴，國聯飯店小開康程華與餐飲界達人王劭仁共同打造的慕舍酒店，一開幕就「中大獎！」遇到武漢肺炎疫情，他們會如何扭轉頹勢？來到台北市建國北路上的慕舍酒店，頗有「大隱隱於市，離塵不離城」之感。這家獨樹一格的精品酒店，背後主人來頭可不小，是飯店界兩位重量級人物共同打造的結晶。慕舍酒店董事長也是國聯第二代的康程華，一向行事低調，鮮少在媒體上曝光。康程華將慕舍定調為經典與優雅，很自然地令人聯想到他本人，一派溫文儒雅。國聯飯店成立時，康程華還是個小學生，進出飯店成為一種日常。「小時候最大的印象就是明星多，因為華視就在隔壁，國聯的飲茶又很出名。」之後，康程華也就「順理成章」到國外念飯店管理、烹飪學校。他笑稱自己是純科班出身，從小潛移默化，到了國外就會看菜、看裝潢，「烹飪學校讓你知道怎麼吃、怎麼煮、怎麼喝酒。」1996年，本土飯店面臨國際級大飯店競爭，從美國回來的康程華與哥哥康程昌，共同進行國聯的改裝計畫，說服了父親國聯創辦人康總建，斥資八億元把國聯改造為全台灣唯一的極簡主義飯店，包括浴室大膽採用透明玻璃，採購勞斯萊斯作為禮車，都開了台灣飯店界先河。直到現在，國聯飯店仍由康總建親自打理，「爸爸很Enjoy」。在國聯擔任總經理數年後，康程華決定自立門戶，到了菲律賓蘇比克灣成立Grand Pillar國際開發公司，收購美軍宿舍改建成飯店、商場與辦公室等複合式建築。康程華說，在菲律賓不用多想，「抄就好」，把邏輯思維放在台灣20、30年前就對了。當時他引進鐵板燒、珍珠奶茶、涮涮鍋，對菲律賓人來說都是第一次。後來因緣際會，有了回台開設飯店機會，慕舍酒店去年12月拿到執照，1月開幕就遇到疫情。「我們中大獎了！」康程華坦言，面對海嘯級的考驗，有點「龍困淺灘」的感覺。但是遇到就遇到了，康程華說，其實很多名店都很慘，但是對於國人來說，超值的優惠享受就趁現在。他透露，很多人趁著疫情期間、飯店大打折扣之際，一家住過一家，是體驗一下的好機會。據悉，當初很多人對這塊地有高度興趣，最後由慕舍勝出，是因為風格符合地主的想法。打造這個飯店，含建物加上裝潢營運，共斥資5億元，「照我們心裡要的『生個孩子』，再加上有合作很久的神隊友，進度很快。」康程華口中的神隊友，就是慕舍執行董事王劭仁。王劭仁在飯店業可以說是一路從基層做起，念酒店與餐飲管理的他，回台後進入台中長榮桂冠酒店，很快受到長官賞識，成為人資與業務雙總監；工作6年後，又被挖角到國聯飯店，之後再進入凱撒飯店，肩負集團轉型使命。3年當總監、6年當總經理，王劭仁在飯店界就是一個傳奇。2011年他創立宜諾管理顧問公司，積極引進日本、德國、西班牙等十個餐飲品牌到台灣，知名的日式料理燈燈庵，就是取得亞洲總代理權的品牌之一。早在20年前，王劭仁進入國聯飯店，就是康程華的重要隊友。當時短短3年，他讓國聯飯店轉型成功，年營收從1.3億元倍增至2.8億元，之後進入凱撒體系，也繳出亮麗成績單。王劭仁大方分享心法：第一是找到對的人建立文化；再來是拚了命地做媒體公關、業務行銷；第三，客人為什麼會回來第二次？當然就是靠管理。王劭仁說：「沒有老闆說我聰明，但是我很努力。」慕舍的一大超級亮點，就是讓西班牙連續13年受到米其林二星肯定的餐廳 Molino de urdániz，點頭答應海外首家分店落腳台灣。王劭仁形容，能取得對方首肯，簡直就是一項奇幻旅程，在決定引進之前，他至少去吃了50次。目前有來自西班牙本店的主廚與副主廚在慕舍酒店，把歐洲原汁原味帶回來；開幕時，西班牙的總主廚專程趕來，本店還因此休息兩週，足見對方的重視程度。康程華笑著說：「米其林二星還是有一定吸引力的，我也對摘星很有信心。」精品飯店最重視細節，在餐廳裡，大部分餐盤都是啞光的，桌上連一朵花都不擺，就是要讓客人完全專心在盤子裡面。美食家葉怡蘭以「獨樹一幟的精細婉雅、明淨空靈一如前」來形容這裡的菜色。康程華認為，慕舍就是要提供不一樣的路數，也培育了一批會做菜的種子。這些年輕員工不用花大筆錢出去看國外的主廚怎麼做，「這些在廚房的台籍師傅，未來一定會成為Somebody。」特別的是，慕舍還與世界級7大酒莊聯名，在每層樓打造特色酒莊造景與免費暢飲。康程華說，能談下這麼多世界大酒莊，就是王劭仁集30年功力大成。王劭仁補充，美食不是SOP，而是Heart & Soul，要能爭取到這些世界知名美食與美酒的首肯，他哈哈大笑說「就是孝行感動天！」從神隊友到合作夥伴，慕舍酒店的股份，康程華與王劭仁一人一半，兩個人異口同聲地說，理念一致、定調清楚，從來沒有吵過架。這兩位飯店界名人，誕育出結晶慕舍酒店，將為台灣餐飲及飯店界帶來什麼樣的火花？市場拭目以待。