天橋、返校都經過他手 「金獎製造機」林仕肯進擊電影夢

電影製片習慣性在幕後默默付出，但作為電影片場的穿針引線人，林仕肯靠經營團隊提升專業度，接續拍出一部又一部能兼顧品質的電影。公視的年度旗艦大戲《天橋上的魔術師》，是繼《傀儡花》之後，獲1.5億元拍片預算的又一部鉅作。其中，光是重建80年代的中華商場就耗資8000萬元，這個綿延兩公里、8棟連棟的三層建築大廈，在金馬獎美術團隊王誌成領軍下的結果，可謂歎為觀止。這場備受矚目的大戲幕後，有一位較少人注意到推手──製作統籌林仕肯。圈內人稱林仕肯是「金獎製造機」，他經手影片不僅囊括金穗獎、金鐘獎、金馬獎，2017年度台灣票房前5名影片中，就有4部由他成立的「邊境映象藝文公司」所製作，叫好又叫座。《天橋》是他從電影橫跨電視影集嘗試以來，規模最大的影視作品。王誌成說：「阿肯很有自己的想法，電影科班出身的人保有獨立製片人的DNA，對藝術的要求高。」林仕肯還長期維持多部片同時進行的工作狀態，《天橋》和《返校》電視劇就是此刻同時間進行，後者還首度採美劇多導演制方式拍攝，兩部片挑戰各有不同，「但任何加深難度的新嘗試，都是做了才知道」。「劇本故事、人物、世界觀或形式，有我想挑戰或有感覺的，才會接案。」林仕肯說，接下《天橋》除了因為喜歡吳明益的作品以及有楊雅喆導演外，他也不諱言，從業十多年後，終於有機會接觸這麼大成本的作品。至於《返校》則是對開發案的首度嘗試，對個人都是跨入電視劇的里程碑。這位金獎製片看未來幾年院線市場，認為會持續走下坡，學習製作電視劇將是必然。林仕肯能跨越電影與電視劇的製片，資深的同行觀察，從接案來看，林仕肯走出一條路，而且對管理公司有一套。但被視為藝術型製片的林仕肯則強調，自己沒放棄過當導演，只是製片這些年做下來受到肯定，「彷彿是這工作選擇了我」。28歲才決定此生奉獻這行，自嘲年紀不小，所以想縮短歷練時程。林仕肯先到廣告公司累積「小型電影」創作約一年，之後就展開獨立接片的工作模式。強調凡事做中學的林仕肯坦言：「過程極度痛苦，只是相對成長也很快。」比如2012年，林仕肯製作人生第一部電影《阿嬤的夢中情人》，預算高達4500萬元的長片，比先前接過的案子足足高了10倍，「我沒有任何的know-how，一開始自己也怕得要死，但自己說服自己後硬著頭皮就上了，靠著一次次失敗與挫折頂了過來。」後來，也成為林仕肯拍得最有成就感的一部片。製片這行，難以在美學上取得被判斷標準，因而沒有獨立獎項，只為會被放在最佳影片一起表揚，算是電影作品的穿針引線人；李烈、葉如芬、黃志明等就是這個領域的佼佼者。林仕肯說，自己很景仰這些厲害的前輩，但不特別崇拜或追隨，「畢竟電影是創意產業，應該要有點自己的東西，我對自己是有一點期待。」「台灣電影環境就是製片組拍完就散，很希望能養一群人，培養團隊默契。」多年前曾合作過的工作夥伴形容，「肯哥一直朝這個方向努力，但這樣接案壓力都在他自己身上，讓我們很擔心他身體狀況。」為此，林仕肯在從業十年後創立了邊境公司，就同時培養兩組人，開發一種「類in house的freelancer模式」（編按：類編制內的自由工作者模式），讓大家身分彈性，但基本片量固定；這種不用與外面的人磨合，有自己SOP（標準作業程序）下，可將拍攝前置期壓縮到一個半月，讓同行都感到佩服。「專業能提升大家對製片的重視程度。」林仕肯說，台灣是導演光環社會，「我就是要慢慢做出聲量與品牌，要讓外界知道，你來跟林仕肯合作就有那種好，試了就回不了頭，我們團隊絕不流氓草莽。」針對團隊內部，林仕肯還把大家的犯錯內容寫成一個祕笈，讓長期合作夥伴都能知道團隊核心方向。採訪這天，林仕肯工作如常滿檔，上午與公視團隊討論《天橋》審片和行銷後，接著討論新片的前置工作，但受訪過程中依然顯露出活力。友人透露，林仕肯會要求團隊隨時展現活力，「因為拍片很辛苦，歡樂氣氛很重要，所以就算再累他也會以身作則」。如今台灣影業在創意或美術上都不乏有好的表現，但林仕肯語重心長地說，「編劇的人才絕對缺乏。」商業和藝術片都愈來愈缺投資人，國際市場對台灣片也沒什麼期待，電影預算將會走入兩極化，2000萬元以下的小成本製作，或是多方合資一個7000、8000萬元的創作，電影創作將因此更有瓶頸，這是必須正視問題。「韓國電影拳拳到肉，相較台灣電影的文人味或有氣無力，實在令人舒爽，有種沒在客氣，用盡全力的極致感。」林仕肯絲毫不掩飾地表示，「韓國就算抄好萊塢，也靠加入自己元素而走出一片天，要抄得成功也沒這麼容易。」韓國政府傾全力扶植國家隊，但其實韓國片成本也不高，「反倒是台灣影片敘事能力偏低，真要反省該怎麼取經，」很希望能實戰合作，進一步向國外團隊學習。林仕肯平常愛看艱深甚至極小眾藝術作品，卻能在商業思考中取得平衡。「我本來是個藝術電影的愛好者，」林仕肯透露，「我3歲就進戲院，從小到大都喜歡，看電影對我來說很像聽音樂，什麼樣心情就配什麼電影。」做了商業電影後，林仕肯發現了它的難度和珍貴的地方，而投入製片至今，更把最實際的東西想在前面，期待自己能成為藝術與商業兼具的電影工作者。