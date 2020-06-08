5月出口受疫情影響連三黑　下半年依然難樂觀

財政部統計處今（8）日公布5月進出口統計，5月出口年減2%，連續3個月負成長，財政部統計處處長蔡美娜表示，6月恐持續見黑，且未來三季都是負成長。財政部今日公布出口270億美元，年減2%，連續3個月負成長，5月進口222.8億美元，年減3.5%，則由正轉負，前5月出口1309.1億美元，年增1.5%，前5月進口1144億美元，年增1.4%；出、進口相抵，前5月出超165.1億美元，年增3億美元。蔡美娜指出，全球受新冠肺炎疫情影響，衝擊全球貿易活動，加以國際原物料價格走弱， 我國傳產貨品外銷仍舊低迷。5月主要貨品中，礦產品受油價徘徊低檔及需求不振影響，出口年減57.3%為最嚴重，紡織品因 品牌服飾廠庫存激增尚待去化，年減也達35.1%。不過電子零組件因客戶提前備貨、5G通訊持續推展，資通與視聽產品受惠於遠距商機帶動筆電、網通器材等需求，分別年增13.2%、10.9%。蔡美娜指出，由於國際疫情尚未平息，6月仍不容易擺脫跌勢，衰退幅度預估介於-2%及-5%間，第2季負成長成定局；根據主計總處5月底最新預測，第2季出口將年減1.4%，第3季年減3.5%、第4季年減1.2%。展望未來，隨新冠肺炎疫情對全球經濟之衝擊程度與期間尚難預料，又有美中科技爭端再起之干擾，我國外貿面臨高度不確定性， 前景展望偏向審慎。