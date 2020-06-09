反映當代社會議題　台新藝術獎視覺、表演及年度大獎揭曉

以獎勵卓越藝術性、人文關注與時代精神的台灣當代藝術指標性獎項「台新藝術獎」，第18屆視覺、表演及年度大獎揭曉，分別為陳以軒《委託製作》（獎金100萬元）、王世偉《群眾》（獎金100萬元）及再拒劇團《明白歌│走唱白色記憶：未竟的故人事與未來歌》（獎金150萬元），3大獎項也都藉由藝術反映出當代社會議題。由於全球性疫情影響，今年決選團首度全數由國內委員組成，由紀錄片導演也是首屆台新藝術獎得主黃明川擔任主席，獨立策展人徐文瑞、舞蹈學者陳雅萍、劇評人陳正熙、鋼琴家王佩瑤，以及本屆提名團代表─文化評論人吳介祥與劇評人白斐嵐等專業人士組成決選團，兩日決選會議中，7位委員針對入圍作品展開多輪辯論，從作品藝術性、思維與形式之創新、與受眾的能量動態、環境空間的運用，同時思索作品如何反映藝術之於當代社會的映照關係，3大獎項由此應運而生。從17組入圍作品當中脫穎而出，並第一個揭曉頒布的「視覺藝術獎」，由陳以軒於鳳甲美術館個展《委託製作》獲獎，是藝術家試圖反轉委託主與接案者，俗稱甲方與乙方之間關係的幽默之作；反應出當前藝文工作者時常面臨的主顧關係與生存樣態。評選團認為「陳以軒的《委託製作》從藝術家的創作處境出發，反思藝術生態現實，藝術家們彼此連結奧援，除了反應在日常生活的同儕情誼外，也在創作生涯上，共同形成一個橫跨不同文化生產領域的斜槓世代，是藝術界的現實切面，更是當代社會的縮影。作品結合參與式的共作、誇張的表演、對「專業格式」的反諷、流動的鏡頭、細膩搭配音樂與動作影像，讓錄像裝置空間變成電影畫面般的生動場景，把現實世界帶入美術館，也使藝術空間交纏在影像社會的網絡中。」第二個揭曉頒布的是「表演藝術獎」，由劇場導演王世偉主創，與編舞家田孝慈、聲音設計李慈湄、及燈光設計Helmi Fita共同完成的劇場作品《群眾》獲獎。評選團認為「王世偉主創的《群眾》集結優秀藝術家，發揮豐沛創作能量，精彩實踐集體創作，整體製作完整卓越，並能充分運用空間潛能；由遠觀欣賞到近身相伴，邀請觀眾鼓勇面對社會運動中，幽微的個人生命情境，在激昂對抗與孤獨壓抑之間，召喚繼續堅持的希望。演出真摯動人，並能從獨特視角，切入審視個人在群體中的自我意識，激情、疏離，又不落入政治表態窠臼，謹慎避免沈溺自憐，回應騷動的全球局勢，體驗並重新省思抗爭之個人與社會意義。」至於「年度大獎」則由再拒劇團《明白歌│走唱白色記憶：未竟的故人事與未來歌》從十七組入圍作品中獲得桂冠。《明白歌》由黃思農身兼導演及編劇，蔣韜負責音樂設計暨樂手，同時也參與編劇，與促進轉型正義委員會合作，走訪當年故事現場，將信件、自白書、遺書、審訊筆錄等白色恐怖政治檔案與歷史口訪紀錄，藉由民間唸歌、說書並結合當代戲劇形式，串接成多音交響的對話場域。評選團一致認為「再拒劇團《明白歌》將沉重的白色恐怖文獻，轉化為流暢深刻、節奏明晰的聲音劇場。作品結合口語文化、民謠唸唱和報告劇，以簡易的舞台、準確的符號意象，與4位表演者的靈活調度，藉由說演與吟唱再述無數受難者檔案，素樸地還原文獻的原始視角，傳遞了複雜糾纏的時空因素和政治環境。《明白歌》重返現場，讓個體的傷痛在經歷時代噤聲之後，明白召喚出以聲述史的傳承力量，抗拒遺忘與冷漠，舉重若輕地完成艱困的歷史敘事。」今年頒獎典禮由劇場導演李建常擔任現場總策劃，以環形劇場的結構，參與式錄影棚的形式，賦以繽紛溫馨的色彩，帶來團聚與春天的意象；曾獲金鐘獎綜合節目主持人獎的曾寶儀擔任今年典禮主持人，典禮現場表演節目，邀請布拉瑞揚舞團以2019年獲台新藝術獎年度大獎作品《路吶Luna》中重要橋段《我的報戰功》，轉化為儀典特別演出，八位舞者在現場古調繚繞，藉由作品也祝福所有的入圍者。「第18屆台新藝術獎」專網可欣賞頒獎實況影片，並追蹤了解所有入圍及得獎作品。