廣告數位趨勢2／傳統媒體式微　IT產業更愛數位廣告

▲八年之間，數位媒體與傳統媒體之間的攻守之勢互換，隨著5G應用開展，數位媒體未來將更形重要。（圖／摘自台灣數位媒體應用暨行銷協會統計報告）

▲與科技、網路產業較有關的商品，數位廣告的投放比例愈高。（圖／摘自台灣數位媒體應用暨行銷協會統計報告）

雖說傳統媒體式微這件事情，在國內已經講很久了，但一直沒有比較有力的證據。透過這次的台灣數位廣告量統計調查報告，我們可以很明顯地看出這樣的趨勢。依台灣數位廣告量統計調查報告的資料顯示，與2011年相較，數位廣告已從當年的16.9%成長為2019年的60.2%，相形之下，電視、廣播、報紙、雜誌、戶外看板等傳統媒體的廣告占比，也由2011年的83.1%降為2019年的39.8%。換句話說，在短短的八年之間，數位廣告由一成七成長為六成，傳統媒體廣告則由八成三降為不到四成。回過頭來看看最近聯合晚報的停刊、壹周刊先數位化後是停刊，都在在證明了隨著傳統媒體廣告量的萎縮，許多傳統媒體早就已經揭不開鍋了，平面報紙、雜誌默默停刊，或是轉型為數位化，已經成為不可逆的趨勢。事實上，即使是傳統媒體中比較強勢的有線電視，廣告量也由2012年的240.6億元降為2019年的193.6億元，也就是說，在短短的七年間，全國有線電視的廣告量萎縮了19.53%。與其相對的，數位影音廣告的廣告量，卻由2012年的5.7億元，成長為2019年的111.1億元，七年間成長了18.49倍。再從產業別來看傳統媒體與數位廣告的比例，可以發現，與科技、網路愈有正相關的產業，其投入數位廣告的比例也愈高。舉例來說，電子商務、網購、電子服務與網路原生品牌投入數位廣告的比例，竟高達94.3%，換句話說，這個產業投入傳統媒體廣告的比例，竟低至5.7%。與其相關的科技產業、遊戲及應用程式產業，投入數位廣告的比例也分別為93.2%及82%。就趨勢來看，幾乎所有的產業別投入數位廣告的比例都在不斷成長，就以傳統認為是廣告大戶的汽車業為例，雖說2019年投入數位廣告的比例約僅有一半（55.3%）左右，但相較2018年，卻成長了14.4%。值得一提的是政府公部門的廣告數位化趨勢，相較於2018年，2019年政府公部門投入數位廣告的總量驚人地大增64.4%。這當然與今年1月的總統暨立委大選有關，但同時也可以看出，這與蔡政府在去年一年之間聲勢大漲、網路聲量大增脫不了關係。