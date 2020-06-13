掌握技術主導權　不怕科技戰攪局　台灣3家IP公司佔先機

▲未來的科技戰將以半導體為核心，誰掌握技術，誰就擁有主導權。（圖／財訊雙週刊）

美中爭奪科技主導權，擁有自有技術的台灣半導體公司，將成為兩國半導體公司都搶著合作的對象。 円星科技、晶心科、力旺三家台灣相關廠商將可從中獲利。美國拿半導體做武器，對華為掀起新一波科技禁運，已經挑明了，未來的科技戰將以半導體為核心，誰掌握技術，誰就擁有主導權。在台灣，除了晶圓製造、晶圓封測外，台灣的半導體IP公司也很值得注意。他們提供設計半導體時所需要的基礎智慧財產權，和晶圓代工、EDA設計軟體一樣，也是半導體產業的發展基石。其中，円星科技是跟晶圓廠合作，為IC設計公司客製化設計半導體矽智財。這些矽智財作用有如磚塊和鋼筋，讓IC設計公司用以完成如摩天大樓般的複雜晶片。円星科技的研發主要放在兩個領域。第一，邏輯先進製程IP解決方案，円星科技在這個部分緊跟著台積電，從28奈米一路開發到5奈米。由於愈先進的製程，生產愈複雜，相關IP設計愈困難，IP是按照生產出的IC數量計價，隨著台積電7奈米供不應求，5奈米產能開出，円星科技今年的獲利狀況可望優於去年。円星科技另一個研發領域，則是晶圓代工廠特殊製程的IP解決方案。對像台積電這樣的晶圓廠來說，新製程剛開始時，主要生產的都是邏輯IC，只能賺一種產品的錢，當製程成熟後，會持續開發其他製程，製造能耐高電壓的電源IC，包涵嵌入式記憶體的微處理器IC。如果像円星科技這樣的IP公司能提供更多的特殊製程IP解決方案，台積電就有機會做出更多不同的產品，提高產能利用率。現在高性能運算成為顯學，円星科技也有布局。去年這家公司擁有150個以上的高速介面IP，其中近一半是和台積電製程相容的矽智財。今年下半年，如果台積電產品組合中手機占比下降，高性能運算產品上升，円星科技獲利就可望再更上層樓。此外，力旺也是值得注意的台灣IP公司。力旺的專長在於嵌入式記憶體領域。當IC設計公司希望在原有的邏輯晶片裡加入記憶體功能時，不管是要單次寫入，還是要能完成10萬次寫入的功能，力旺的IP就能派上用場。力旺合作範圍更廣，包含Global foundry、SMIC等37家半導體製造商，他們也跟台積電合作，成為台積電7奈米OTP智財的供應商。當未來運算架構改變，AI晶片希望整合邏輯運算和記憶體功能（Computing in Memory）時，力旺的IP就會有表現空間。而採用開放RISC-V技術的晶心科，本刊採訪得知，晶心科開發Andescore技術，可以用來開發處理器，「這套技術完全是晶心科自己開發的」；換句話說，被禁運的風險低得多。不過，該公司第1季營收雖持續成長，但仍處於虧損狀態。更重要的是，去年美國把安謀指令集列入禁止賣給華為的項目後，RISC-V基金會旗下的國際協會（RISC-V International Association）今年3月就在瑞士成立公司，降低曝露在科技戰下的風險，來自台灣的晶心科更成為這家公司的董事會及技術委員會成員。RISC-V是目前受到矚目的新技術，晶心科則是這個陣營裡的明星公司。今年第一季，晶心科來自美國的營收超越中國，今年公司原訂目標是成長3成，「仍看疫情狀況，決定下半年要不要調整目標。」一位熟悉晶心科的業界人士觀察。