黃天牧任金管會主委　朝野一致按讚

▲金管會主任委員黃天牧。（圖／財訊雙週刊）

▲黃天牧的金融政策以穩定和發展為主軸，圖為黃天牧主持南山人壽 易主案協調會。（圖／財訊雙週刊）

很少有一件財金單位首長任命案，能像新任金管會主委黃天牧一樣，獲得朝野一致好評。有立委甚至說，黃天牧是這次內閣改組中，民進黨政府打出的少數好牌。自從知道將接任金管會主委的職務後，黃天牧透露，一想到肩上的責任，有好幾天睡不好覺。不過，金管會前主委顧立雄認為，以黃天牧的專業能力，一定可以勝任，但黃天牧在個性上要放開一點，不必太不苟言笑。也當過金管會主委的立委曾銘宗指出，蔡英文政府需要一位馬上就能上手的金管會主委，黃天牧的任命，符合外界的期待。黃天牧未來金融施政的主旋律，是穩定金融並協助金融產業發展。穩定的部分會貫徹顧立雄留下的政策；協助金融發展的部分，黃天牧也有自己想做的事，他說，顧立雄在金管會已立下一個高的標竿，「但每個人都有自己的特色，我會做我自己」。5月20日下午接下金管會主委的大印後，黃天牧隨即召集金管會各局處首長舉行會議，討論的題目主要是消費者保護，而這也是顧立雄留給黃天牧的三道主要功課之一。一般財金主管換人時，外界甚為擔心新官上任三把火，大幅改變前朝政策，令業者還要重新適應。5月21日黃天牧首次到立法院備詢時，多位立委非常關心「顧規」會不會「黃隨」？黃天牧再三保證會全力貫徹前主委顧立雄的決策。立委再問黃天牧：「就金融業務上，你難道沒有比顧立雄更精闢的見解？」黃天牧回說：「顧主委的見解，就是最精闢的見解！」因此黃天牧上任後，首先執行顧立雄留下的決策，這包括消費者保護、本國企業可在OBU（國際金融業務分行）開戶，以及開放銀行等政策。黃天牧透露，5月20日下午他在金管會舉行的會議，就是要求檢討過去的作法，避免往後再發生類似金融業銷售雷曼兄弟債、TRF（目標可贖回遠期契約）等金融商品產生的糾紛。因為金融業的資本規模愈來愈大，面對金融機構，消費者地位非常渺小，其中存在嚴重的訊息不對稱，金管會必須加強監理，並要求各金融機構須堅持誠信待客原則，同時繼續辦理金融業公平待客的評比。至於OBU原本只有境外企業才可以開戶，但金管會發現各銀行的OBU「外國客戶」，很多是台灣本地企業繞道到免稅天堂的開曼群島或英屬維京群島設公司，再用免稅天堂的公司到OBU開設帳戶；與其這樣繞了一大圈再回來，倒不如直接允許本國企業可直接在OBU開設外幣授信帳戶。對此黃天牧表示，這件事由他親自與中央銀行協調，預計在年底開放。而開放銀行是指第三方業者可與銀行業及財金公司合作，取得相關的業務資料，也預計在年底開放。此外，顧立雄在證券業務也留下一個問題等待金管會解決。立委郭國文在5月初質詢顧立雄時指出，上市櫃公司多有設置獨立董事，而且獨董單獨一個人就可召開股東會，若有獨董立場較傾向市場派，因獨董隨時可召開股東會，這會不會形成市場派挑戰經營權可利用的破口？是否有必要將獨董單獨可召開股東會的權力，改為由審計委員會決議後，由審計委員會集體行使召開股東會的權力？當時顧立雄表示，上市櫃公司設置獨董並成立審計委員會，可取代原監察人的職權，但召開股東會的權力，究竟應讓個別獨董單獨行使或應以審計委員會集體行使，這是個好問題，也涉及《證交法》及《公司法》的規定，金管會將與經濟部好好研究。由於顧立雄5月20日就離開金管會，高升國安會祕書長，這項獨董召開股東會的後續決策，當然也要由黃天牧來解決了。據了解，獨董召開股東會的規定是否改變，問題看似不大，卻對上市櫃公司經營權之爭有重大影響。一旦目前的規定改變，上市櫃公司經營權攻防的策略勢必全面改寫，外界對此高度關注。除了貫徹顧立雄的政策，黃天牧也有自己想做的事，分別是訂立4年資安計畫、讓中小企業到資本市場籌資、以及推出全新的公司治理藍圖。黃天牧指出，資安是未來金融業經營的重點項目，但過往的資安處理機制是依個案處理，也就是發生了某件資安事件後，再來想解決的辦法。但今年由於疫情非常嚴重，很多金融業採取遠距在家辦公；且未來純網銀開業後，所有交易都在網路進行，對金融資安要更謹慎。因此金管會將制訂完整的4年資安計畫，全面提高資安要求。至於讓中小企業到資本市場籌資，是黃天牧提出的新概念。這部分金管會已開始蒐集國外的案例，尋求讓中小企業可到資本市場籌資的方式，相關的方案正在規畫中。而先前金管會推出的公司治理藍圖到今年即將到期，黃天牧也正在研商推出新的公司治理藍圖。據了解，黃天牧年輕時曾想當新聞記者，在金管會主委的交接典禮上，他引用當年天津《大公報》總編輯張季鸞所講的「不黨、不賣、不私、不盲」四大辦報原則，作為他當金管會主委的座右銘。但他要如何做到這些原則呢？黃天牧說，貫徹這「四不」原則的作法，就是不分黨派，依法公平、公正，以國家利益為前提。另外，也有人問黃天牧上任後，未來難道不想超越顧立雄嗎？黃天牧說，對金管會主委職務會全力以赴，但他每天想超越的人是自己！