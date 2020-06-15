宅經濟引爆包材危機　電商業者如何解？

近年不可逆的網購趨勢，因為新冠肺炎更加速了電商業者的茁壯，但不斷增加的包裝材，也是電商與消費者必須更正視的話題。新冠肺炎爆發前，習慣到實體店面買化妝品的小華，每次結帳後拿到的商品，外層會多加一個原裝紙盒。疫情爆發後，小華改在網路下單，拿到的商品除了和實體店一模一樣的包裝外，外層又多了一個略大的紙箱，紙箱內又擠滿塑膠氣泡袋、碎紙，讓人得處理比過去多上許多的包材。一場新冠肺炎，全球產業大翻轉，「宅經濟」發威，「網購」不再只是年輕人專利，電商平台成為老少咸宜的購物管道，不出門也能買天下貨，全球電商產業爆發，卻也造成了一體兩面的環境議題。從多家上市櫃電子商務業者今年的營收表現觀察，網路購物已成為不可逆的趨勢。新冠肺炎爆發前，電商龍頭富邦媒一到4月的累計營收來到199.3億元，持續創下同期歷史新高，網家也來到138.2億元，繳出年增15％的表現。雅虎奇摩電子商務營運管理事業部資深總監林佩儀生動描述，台灣的確診病例3月中旬飆破百例當天，訂單數瞬間較去年同期大增近4成，單週的訂單數更是週增近3倍，「防疫、家電、娛樂等多種商品的銷量成長，都是用『倍』在計算！」但根據環保署統計，2019年全台灣因為網購，約使用了一億個包裝箱或包裝袋，產生了大約1萬8000噸的廢棄物，而這個數字還在持續攀升，今年1到2月，電子購物營業額達到375億元，較去年同期增加13％，相當於增加了200萬個包裝箱或包裝袋。3月新冠肺炎大流行，電商業績扶搖直上，全台灣因為網購增加的廢棄物，恐怕更甚過往。環保署署長張子敬4月20日在立法院報告時表示，今年對於網購產生的包裝材，恐怕達不到減量1700噸的目標。環保署廢棄物管理處副處長劉瑞祥分析，網購出貨通常會使用到包裝箱（或包裝袋）、緩衝材、封箱膠帶，封箱膠帶難以回收；而常見的氣泡袋、泡綿、保麗龍等緩衝材，其實都可以回收，但如果消費者未確實回收、沾染上汙漬、材質並非單一材質（回收處理較為麻煩）、或是廢棄物處理業者不願意收取，都有可能增加環境的負擔。大型電商業者看見這樣的現象，開始積極在營利和友善環境中取得平衡，也讓綠色包裝政策成為商戰角力的新領域。像是富邦媒有簽約使用的緩衝材，皆是單一材質或是添加再生料的耗材，今年4月，也開始試行使用百分百生物可分解的破壞袋。網家大推「綠購計畫」，包裝箱採取原色百分百回收紙漿製作、紙質強韌可重複利用、環保水性油墨小面積印刷等三大特色。雅虎奇摩則在去年啟動最新的AI自動化物流中心，用科技提高併箱出貨量，降低網購紙箱量，更對只要有遵守一定包裝規範的超級商城、拍賣平台的賣家，能在頁面上顯示環保標章認證，讓消費者更有選擇性與辨識性。最近，募資平台上熱度爆表的新創公司配客嘉，營運模式也是順著電商包裝產生的環境痛點而生；將在今年7月正式推出可重複使用的循環袋，可望開啟電商業重複使用外部包裝的先河，至截稿為止，短短一個多月的募資，已募到近400萬元。配客嘉共同創辦人暨營運長王俊傑表示，配客嘉的循環袋使用百分之百的保特紗製作，袋子防拉防扯，甚至有防撞的設計，一個循環袋至少可以使用50次起跳，主要是將循環袋租賃給電商業者，減少電商使用一次性耗材包裝。消費者收到循環袋後，再將循環袋投入指定的歸還點中，後續將確實做好消毒再重新使用出貨。王俊傑指出，目前已和多家品牌電商合作，許多大型電商也都來探詢，只是仍在觀察後續的發展與轉換包裝是否符合成本，但以募資狀況來看，可以看出消費者的環保意識其實很強烈。網購熱潮的興盛，同步帶起了台灣對於環境議題的討論，電商業者恐怕不能忽視，未來將有更多的綠色消費者，在按下訂購鍵前，仔細思索的將是業者包裝是否能對環境更加友善。