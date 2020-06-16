各國都在積極建置5G基地台　帶旺銅箔基板熱到下半年

▲這紙禁令，讓台光電、聯茂、台燿股價應聲重挫。（圖／財訊雙週刊）

南亞的一則公告，點出銅箔基板市場的熱度。隨著各國規畫建置的5G基地台數量出爐，即使有華為禁令風暴，銅箔基板的熱門行情仍可望持續。5月11日，南亞發布重大訊息指出，董事會看好5G應用快速成長，決議加強高頻和超薄銅箔等高值化產品線，加碼嘉義新港廠區銅箔四廠投資金額，從53.7億元上調至80億元，預計明年完工，未來差異化產品營收比重還將從33％提升至50％。本來，銅箔及銅箔基板並非南亞主力產品線，但這則公告，已凸顯出如今銅箔及銅板基板在5G市場的熱度。「儘管新冠肺炎疫情衝擊總體經濟，不過各國5G基地台的建置仍如火如荼進行，帶動銅箔及銅箔基板市場的熱度持續升溫。」國泰證期顧問處經理蔡明翰分析。5月17日，中國通信學會主辦的2020年世界電信和信息社會日大會中，大陸工信部副部長、中國通信學會理事長陳肇雄就指出，「中國正加快新基建步伐，力爭今年實現全國所有地級市覆蓋5G網路，促進5G＋垂直行業融合應用。」 根據工信部資料顯示，截至3月底，中國已建置19.8萬座5G基地台，而且預計今年底前還要完成50萬座5G基地台建置。不僅是中國，韓國、日本、美國等的5G基地台也在快馬加鞭建置中，保守估計今年底前，這些國家的5G基地台建置量，總計將逾百萬座。也因此，儘管1月中國爆發新冠肺炎疫情，2月，國內銅箔基板三雄在中國的工廠紛紛傳出延後復工消息，然而，台光電、台燿及聯茂陸續揭露的第1季財報，卻讓外界大為驚豔。台光電營收與獲利雙雙刷新歷史紀錄、聯茂每股盈餘創下近9年次高紀錄；至於台燿第1季獲利維持年增態勢，4月營收則創下單月歷史新高紀錄。 而台光電、台燿及聯茂第1季業績大豐收的關鍵就在於5G。「3月之後，中國還有將近30萬座5G基地台要陸續建置，對於台燿與聯茂下半年會是利多消息。」蔡明翰預期5G基地台催生對於高速銅箔基板的需求，讓有能力投產高速銅箔基板的台燿和聯茂前景可期。特別是，至今高速銅箔基板市場，主要由松下、聯茂、台燿及Isola把持，這4家在全球的市占率就高達約65％。 此外，台燿與聯茂來自於基地台應用的營收比重也較高。據了解，今年台燿與聯茂成長動能就來自華為5G基地台訂單。其中華為占台燿去年營收約四％，預期今年可提高至10％至15％；華為占聯茂的營收比重則從去年約3％，今年有望調高至12％至15％。然而，5月15日川普政府宣布未來任何半導體製造商只要用到美國的軟體與技術，都必須先取得美國許可，才能出貨給華為。這紙禁令，讓台光電、聯茂、台燿股價應聲重挫。 根據工研院估計，由於5G高頻高速基板的市場驅動力，全球銅箔基板市場產值將從2018年的111億美元，至2025年時攀升至181億美元。包含國泰期貨、台新投顧、統一投顧、高盛等在內的法人機構，都因此持續看好銅箔基板的後市，紛紛護航，給予銅箔基板三雄買進的投資評等。三雄股價也快速反彈，台光電甚至突破前高，5月25日登上148元的歷史最高收盤價。不過，銅箔基板產業在今年並非毫無風險，蔡明翰也示警，基地台、伺服器、汽車（含電動車）及手機為銅箔基板的四大應用，在目前仍難預估新冠肺炎疫情何時可以獲得控制，一旦總體經濟遭逢逆風，除了5G基地台外，伺服器、電動車與手機都將會受到拖累，因此還是可能衝擊銅箔基板廠商的整體營運表現。同樣值得關注的是，儘管南亞加碼投資，不過投顧分析師指出，因為海思占南亞旗下子公司南電營收高達20％，為南電最大客戶，因此5月15日美國商務部祭出的華為禁令，預估恐也將讓該公司受到重創。