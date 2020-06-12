美股暴跌1861點　台股早盤一度失守11300點、重挫近300點

在美國聯準會（Fed）看衰經濟，加上投資人擔憂新冠肺炎捲土重來，美股道瓊工業指數暴跌1861.82點，跌幅達6.9%，台股今（12）日一開盤就跌129.23點，隨後更跌破11300點，一度下探進一步11244.64點，大跌了291.13點，不過，目前跌幅收斂，下跌逾百點。美股3大指數跌幅都逾5%，並創下3月中以來最大，主要是投資人擔憂新冠肺炎恐捲土重來，加上美國聯準會看壞經濟後勢，其中道瓊工業指數暴跌1861.82點，跌6.9%，收在25128.17點；標普500指數亦跌188.04點，跌幅5.89%，收在3002.1點；那斯達克指數也重挫527.62點，跌5.27%，收在9492.73點。在美股暴跌1861點，亞股包括日股、韓股及台股也跟跌，台股今日一開盤更是賣壓沈重，大跌129.23點，以11406.54點開出，隨後更摜破11300點，一度重挫291.13點，下探11244.64點，摜破11300點大關，電子、金融、光電、化工、航運、紡織纖維、塑膠等類股跌幅都逾1%。蘋概權值股普遍走跌，其中台積電跌逾2%，股價一度來到312.5元，大立光盤中跌逾3%，來到4080元，鴻海下跌至76.6元，跌幅逾2%。