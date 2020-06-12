蝦皮購物618品牌旗艦開紅盤！3C家電訂單成長翻倍

蝦皮購物618品牌旗艦開跑近兩週，即將邁入最高潮！蝦皮購物表示，今年推出「全新品牌識別策略」成功推動站上銷售，暖身開跑首週即為商城品牌帶來較去年同期成長5成的訂單表現！今年618品牌旗艦暖身開跑後，統計蝦皮商城的銷售成績發現，3C家電類別成長極為迅速，業績飆出翻倍成長，推測除了近期宅經濟發酵，帶動相關商品銷售外，品牌獨家優惠也促使消費者購入日常所需的高單價商品。為振興經濟，蝦皮購物即日起至6月17日每天中午12:00及6月18日當天00:00將開放消費者使用100蝦幣兌換1折券，最高可折抵618元，相當於創造6倍價值，幫助政府一同振興經濟，讓消費者買得過癮！





蝦皮購物11日更盛大宣布，6月18日當天將攜手眾多百萬大店接力下殺最低2折，更祭出千萬購物金、超過百件商品快閃半價，再結合多項超殺優惠，如Apple Watch S4 LTE下殺５折價！此外，信用卡刷卡優惠也加深回饋力度，蝦皮購物國泰世華聯名卡刷卡單筆最高回饋3,200元，刷凱基銀行卡最高更有20%回饋！



▲蝦皮購物攜手各大品牌，推出歷史低價強品，讓消費者接力瘋搶。（圖／資料照片）

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物今年深化品牌合作策略，除了看準宅家商機與特力屋攜手送出50萬居家改造大獎外，更首度推出『品牌旗艦店』識別，展現蝦皮購物強化品牌力的企圖心，618當天也將攜手眾多品牌共同推出最低2折的深度優惠，618推出的5款遊戲中與品牌合作發出破億的遊戲獎勵，期望能為合作夥伴創造消費導流，並為消費者帶來有感升級、有感回饋！」



▲蝦皮購物推出三款全新遊戲，加上2款人氣遊戲，創下高達三千萬的遊戲人次，618當天也將再祭出加倍獎勵，刺激新一波遊戲熱潮。（圖／資料照片）

蝦皮購物統計618品牌旗艦開跑以來，與特力屋合作推出「品牌送你50萬居家大改造」活動，再加上蝦皮獨家超殺優惠，成功帶動3C家電品類銷售飆出翻倍成長，例如高單價的MacBook Pro 30秒便賣出1台，超夯的任天堂健身環更是創下3秒賣一台的熱銷佳績；其他居家生活相關商品也因搭上居家宅經濟而位列熱銷品類冠軍。



▲蝦皮購物6月18日Nintendo Switch紅藍主機、健身環大冒險等超夯商品，限時限量6折起。（圖／資料照片）

此外，蝦皮購物不只與品牌聯手推出優惠，更透過5款站上遊戲強化品牌合作深度，除了大手筆送出蝦幣之外，更有總價值破億的品牌加碼獎勵，讓消費者邊玩邊加深品牌好感度，刺激買氣！3款全新遊戲「蝦蝦跳舞機」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮大富翁」推出一週餘，已發出價值超過3,000萬的品牌獎勵與蝦幣；5款遊戲更創下高達超過3,000萬的遊戲人次！為推動618品牌旗艦的最高熱度，6月18日當天也將再祭出獎勵加倍，相信能再刺激一波遊戲熱潮！



▲蝦皮購物6月18日22點準時開搶《集合啦！動物森友會》中文版遊戲片，祭限時下殺價。（圖／資料照片）

蝦皮購物6月18日正式日將獻上最強、最多的獨家超殺優惠，將買氣炒熱至最高點！不只與各大品牌聯手推出歷史低價強品，讓消費者接力瘋搶，618凌晨0點祭出金條下殺7折的優惠，22點更開搶各大通路缺貨冠軍Nintendo Switch紅藍主機，618瘋搶價只要6,180元。還有品牌旗艦店接力下殺，推出快閃半價夯品，Apple Watch S4 LTE下殺5折只要10,950元、未來美8分鐘極速補水面膜買一送一、廣受好評的好自在液體衛生棉13入組千元有找，最有誠意的折扣都在蝦皮購物618品牌旗艦！此外，為了提供給消費者最有感的「618」品牌旗艦，蝦皮購物更集結近50項站上熱銷爆款，包括主婦最愛的樂扣樂扣7件組、美妝版討論度破表的ZEESEA大英博物館聯名套組，均一價只要618元！



▲蝦皮購物6月18日Jo Malone 30ml 中午12點瘋搶，只要1,369元。（圖／資料照片）