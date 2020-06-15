疫後投資中國跟著新基建政策走！5G起步拉開黃金十年序幕

▲2020年中國三大電信商資本支出及成長率（圖／Bloomberg、各公司年報，2020/4/30）

投資就是要瞄準紅心、強力進攻， 2020為中國5G商用元年，5G建設與應用拉開黃金十年的序幕，尤其新冠肺炎（COVID-19）疫情和中美科技戰終需一決，中國官方更是傾全力支持5G這個未來科技主流產業。由於中國A股一向是政策盤，政府扶持和注資的資金到哪裡，投資就要去那裡，疫後要有新生活，隨疫後進入5G的新時代，投資要也要有新思維、掌握新潮流。政策發力「新基建」規模達1.2兆人民幣 聚焦5G基礎建設商機美中在科技領域博奕，儘管美歐結盟，但不可否認地，中國在5G專利與技術已從追趕者變成領先者，還是目前全球5G最大市場，不僅國家政策全力支持，資本投入最積極，根據統計，預計三大電信運營商今年底前將新增開通60-75萬個5G基地台，將是全球發展最快市場。為了提振疫後中國經濟表現，官方所推出的「新基建」蓄勢待發，預計七大領域「新基建」的年內投資規模將達人民幣1.2兆元，包括建立5G基站、特高壓系統、城際高鐵和軌道系統、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和互聯網等，各項建設如火如荼展開。另外，三大電信商-中國移動、中國通聯和中國電信去年的5G資本支出約人民幣412億元，但2020年可望達人民幣1,803億元，資本支出增加近三倍跳躍成長。2020年中國三大電信商資本支出及成長率5G大生態系統帶動10兆元商機 中國未來十年經濟驅動力根據全球移動通信系統協會(GSMA)數據顯示，2020年全球5G連結數中國占比將達到70%，2025年中國5G連結數將達8.07億，穩居全球領導地位。另外中國信息通信研究院數據亦顯示，2025年中國5G用戶將達到8.16億，占中國移動用戶的48%左右，滲透率名列前茅。也凸顯中國將是全球5G最大市場，市場發展潛力受到國際機構共同認可。預期未來5年是中國5G建設高峰期，之後將持續帶動整體經濟加速產出，5G將成為中國經濟發展的驅動力未來十年，5G將直接創造年均複合增長率24%的經濟產值，而2030年，在直接貢獻方面，5G在中國將創造人民幣6.3兆元的產值；在間接貢獻方面，5G將帶動人民幣10.6兆元的產值。而這10兆級5G大生態系統，將從線上到線下，從消費到生產，從平台到生態，為交通、工業、教育、醫療、能源、視頻娛樂等相關行業提供創新引擎，帶動並形成全社會廣泛參與、跨行業融合的10兆級 5G大生態系統。掌握中國5G起步商機 布局中國5G ETF最直接5G商機在哪裡，投資機會就在那裡，投資就該走在趨勢商機爆發前的起步期，掌握中國5G未來黃金十年，就從「復華中國5G通信ETF基金」開始，這檔ETF係追蹤中証5G通信主題指數 (CSI 5G Communication Index)，是陸股第一個5G概念指數，該指數成分股現階段以電子通訊設備元件為主，直接受惠於5G建設期紅利。

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