2020全球百大保險品牌　富邦人壽台灣第一

富邦人壽經營績效廣獲國內外知名機構肯定，近期更獲得兩大獎項：包括連續四年名列國際品牌顧問機構Brand Finance「全球百大保險品牌」，今年領先台灣其他壽險同業，榮獲全球第27名；此外，Cheers雜誌「2020品牌數位好感度」調查，於「最喜歡/最欣賞」、「最常接觸」兩項評比，均榮獲第一。



富邦人壽總經理陳俊伴表示：身為國民品牌的富邦人壽秉持著企業永續發展的理念，以在地服務結合多元通路策略，並善用保險科技，持續推出各項創新商品及服務，同時亦善用保險科技積極發展數位行銷及服務力，致力提升台灣保險業之高度與格局，成為備受國人推崇之行業。



全球百大保險品牌穩健經營成就台灣第一



英國品牌顧問機構Brand Finance每年都會公布全球百大保險品牌，評選標準包括品牌力(Brand Strength Index)、品牌忠誠度(Brand Royalty Rate)、財務表現與投資、市占率及獲利能力等指標，以此計算品牌價值。該企業一直以來在財務表現和獲利能力績效亮眼，除了在2019年稅後淨利高達264億元，今年在全球均受新冠肺炎黑天鵝影響下，2020年第一季仍成為台灣壽險業獲利王。



圈粉能力有夠讚 品牌數位好感度居雙冠



隨著數位金融、保險科技不斷創新，該企業除了持續提升業務人員的「數位服務力」外，更深度經營與用戶的雙向互動，方能在數位浪潮中串聯消費者生活，成功抓緊消費者的心，讓他們對品牌的好感度延伸至最後一哩路。繼今年獲得國際金融媒體-數位銀行家(The Digital Banker)評選為「最佳數位客戶體驗保險公司」，再度於Cheers雜誌執行的「2020品牌數位好感度」調查中，該企業勇奪「最喜歡/最欣賞」、「最常接觸」兩項評比第一名的殊榮。



富邦人壽長期重視數位用戶體驗及，全新推出社群互動平台「放個鹿Fun group」APP，以健康、運動、旅遊為三大主軸，推廣健康管理及保險概念。在疫情逐漸趨緩之際，「放個鹿Fun group」APP關心民眾健康，特別設計有趣的互動活動增加運動的趣味性，讓使用者有紀律的增強健康力提升免疫力，為優化使用者體驗，還推出一鍵登入功能，不論是生物辨識還是綁定社群帳號，都能滿足消費者隨時便利使用的需求。



除此之外，該企業也持續洞察該族群之使用行為與偏好，為貼近數位用戶生活，且將保險教育觀念推廣寓教於樂，在官網推出「懂保險」專區，透過趣味的街訪影片與年輕族群深度溝通保險觀念；並透過官網「富托邦」議題專區，擴大議題的廣度與豐富性，以「類廣播」（podcast）的形式，邀請各領域專家，將觀點、生活與故事用「說」的給民眾聽，方便網友利用零碎的時間吸收新的觀點。



在獲得「2020全球百大保險品牌」、「2020品牌數位好感度調查」的肯定下，該企業未來將會結合數位科技為客戶打造更優質的用戶體驗;並以成為社區友善好鄰居為使命，關注失智和高齡等議題，致力縮短城鄉保障資源缺口，讓富邦人壽時下最夯的國民品牌深植人心。



