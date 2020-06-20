從窮困家庭到「天下第一部」　兩關鍵翻轉徐國勇政治命運

蔡英文第2任期政治列車啟動，差點錯過這班車的內政部長徐國勇，其實對於政治很淡然，他的人生沒有按照規畫去走，其中，有兩班公車就是改變他人生劇本的關鍵。從問政犀利的民意代表，到有「本土政論一哥」稱號的談話節目主持人，律師出身的徐國勇，一直給人口才便給、反應迅速的印象。轉換跑道擔任行政院發言人，因為屢戰群雄，讓他被冠上「大炮」封號；擔任內政部長後，因為函送警政署長陳家欽事件，再度成為具爭議的閣員之一，但在蔡英文總統力保下，續任內政部長。「我的人生沒有一樣是按照我的規畫。」徐國勇苦笑著說。親近徐國勇後很多人發現，他的私下作為與內心世界，與其在政壇的強悍形象，有很大的落差。他很照顧年輕幕僚，出事會一肩扛起擋子彈。他不間斷地捐錢行善，卻低調不多談。他的人生轉折充滿戲劇性，卻很少對外提及自己的故事。在萬華土生土長的徐國勇，因為家貧，國中畢業後不能升學，母親已經為他找好工作，準備去印刷廠當撿鉛字的工人。就在畢業後等待上工前，因為最後1個月的學生票沒用完，為了不浪費月票，他搭上欣欣客運2號公車，那班車從萬華出發後，心想巡迴台北1圈再回到萬華。但就在他從和平西路3段1路坐到和平東路2段，經過當時的省立台北師專時，突然想到一個表姊是女師畢業，印象中讀師專不用錢，就這麼巧，那天北師校門正貼出招考布條，剛好是報名最後1天。徐國勇搭公車回到家，拿出畢業證書要去北師報名，但沒錢交報名費。那時父母已推著小攤車出門營生，他找不到父母，於是去跟伯父（僑委會副委員長徐佳青的爺爺）要了300元，再搭同一班公車去北師報名，沒想到就考上了。搭上翻轉人生的第1班公車後，在師專選讀科系時，他自願選擇最冷門的啟智教育組。他回想起師專畢業展開環島旅行，在兩學分課程、為期兩週的旅途中，他竟然氣喘發作，因此全班搭乘的遊覽車，每到一個縣市，就開到當時的省立醫院讓他就診，「所以全國各醫院都有我的病歷，」他笑著說。畢業後接下來服兵役，改變徐國勇的第2班公車也在此時出現。為什麼氣喘還要服兵役？「我跟檢查的軍醫說我有氣喘，他說發作就可以報退，我就入伍了。」後來為何沒有報退？「我那時就想規規矩矩的當完兵，每天起床第1件事，是吞1顆治療氣喘的藥。」他沒有特意強調，自己是否有立志完成役期或其他堅強的故事。他被派到離島金門，「那時在金門當兵不大可能放假回本島，但我是預官又是海軍，可以放假一次回台灣。」收假前，他在高雄等船回金門，因為人生地不熟，又為了省錢，他選擇搭票價5毛錢的公車到處晃晃。「那天的高雄市很怪，這裡也管制那裡也管制，車子到處不能走，我乾脆下車，看到很多人往一個地方走，我就跟著過去瞧，沒多久催淚彈、棍棒齊飛，理平頭的憲兵在打人！」原來，他意外地成為美麗島事件的目擊者之一。「我用跑的跑回鼓山的金馬賓館，全身都是汗，還有催淚瓦斯的味道，趕快換衣服洗澡，躺到床上，不敢告訴任何人，」他回憶。當時是戒嚴時期，他是軍人身分，如果被告發參與美麗島事件，可能被判死刑。回到金門幾天後，看到報紙，發現報紙呈現的和他在現場目擊的完全不同，「當時我心裡覺得，這個政府在騙人，這個政黨在騙人。」師專第2年就被強迫加入國民黨的他，退伍第一件事，就是把國民黨黨證燒了。接下來呢？「接下來我就到小學教書了。」徐國勇沒有慷慨激昂地把這段故事，和他後來的從政之路做華麗的連結。白天他當小學老師，晚上就讀大學夜間部社會系，後來轉讀法律系，讀了3年就考上律師執照，26歲執業當律師。對於從政之路，徐國勇先是顧左右而言他，說小時候的志願和其他人一樣，「都是要當總統、要當工程師」，後來才說，其實他想當醫生，因為自小身體不好，有嚴重的氣喘。話鋒一轉，他說，「我的人生沒有一樣是按照我的規畫。」他平淡地說，是因為民進黨前主席卓榮泰是他大學同學，為了表示支持，他在卓榮泰的台北市議員服務處掛了「總執行長」的名，但他忙著當律師，並沒有實際參與，卓榮泰一直找他選舉他都拒絕，「後來非要我選不可，我就好啦好啦，才去選議員。」後來卓榮泰進總統府當副祕書長，又叫他選區域立委，「不然我是不可能選的，我不可能和他競爭。」這麼精采的人生故事，被他講得輕描淡寫，訪談即將結束，最後一個問題：之前主持政論節目的豐厚收入，為何全部都捐出去？這是一個大送分題，但他只說，「捐了就捐了。」過了幾秒又說，「我現在還在捐，我的兄弟姊妹都會捐。」又過了幾秒，他說，「我是教特殊教育的，我對小朋友很有耐心。」硬漢的柔情，自然地流露出來。