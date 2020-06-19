存股也會心驚驚？「存基金」理財有術更安心

3月全球股市接連熔斷大跌，不到3個月的時間，美股道瓊工業指數、S&P 500指數、那斯達克綜合指數彷彿一度聯手踩下加速器，不僅強彈超過4成，其中代表科技股的那斯達克綜合指數更一度衝向歷史新高，投資人的心境彷如坐雲霄飛車一般。





富蘭克林證券投顧《存基金好薪安—2020年理財行為調查》中發現，近三萬的受訪者中，七成者表示有在投資基金，而當中高達35%的投資人表示不知道買 賣時機點。的確，在市場有如連續劇般不可預測時，選時、選標的且保持沉穩格外重要。



「存基金」投資方式解決投資痛點





投資想要不燒腦，定期定額存基金是最簡單的國民理財法。具有70年資產管理經驗的富蘭克林投顧，歸納出能淡定面對變化起伏投資環境的存基金三步驟：一是分散市場風險，透過建立投資組合、多元資產方式，即可輕鬆布局全球；二是避免頻繁交易，淪落追高殺低；最後若能堅持長期投資，將發揮時間複利效果。





若想更進一步強化投資勝率，富蘭克林建議加入國民理財機器人ROBO的優化服務，協助解決投資人的3大痛點：





首先，建立投資策略組合，讓AI智能機器人根據投資目的、時間，配置最合適的投資組合，減少摸索研究的時間，讓沒有時間研究股市、不知道該如何選擇投資標的的投資人，可輕鬆理財。





再來，透過自動監控適時再平衡，由機器人根據市場變化，提供投資組合再平衡的調整建議，大幅降低人為情緒的非理性操作。



▲「存基金」投資方式解決投資痛點（圖／資料照片）

與其追高殺低，不如好好存基金



富蘭克林指出，比起存股或存ETF，在有明確投資範圍與嚴格法令規範下，投資一籃子股票或債券的基金本就是了長期投資而生，並不適合跟股票一樣採取頻繁交易；只要紀律性地投資，加上AI機器人隨時針對市場變動把關，將能讓理財更省時省心。



「存基金」策略結合真人理財服務、國民e帳戶與AI智能理財機器人三大特點，提供最有溫度、最人性化的諮詢，加上每個月定期定額1000元微投資，或是自7月1日起至低每月5千元即可擁有國民理財機器人根據投資人狀況推薦的投資組合與服務，都大幅降低投資進入門檻、實現國民的基金之理想。





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