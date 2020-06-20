專訪／從念法律到當房仲　林信一開醫美從一場幻滅開始

林信一，全台與中國大陸各擁有10家與4家診所，年營收突破17億元，為近幾年來醫美界最受矚目的品牌之一。只是很少人知道，林信一並不是醫科科班出身，念法律系但卻忍痛放棄當學者的夢想，意外跑到房仲公司當業務，最終竟然選擇醫美創業，這樣讓人「摸不著頭緒」的職涯變化，原來從一場幻滅開始。

鑽研法律幻滅 人生職涯轉彎

「

」林信一談起他職涯上的轉變，反而覺得再正常不過。只是從法律系學生、房仲業務員到開醫美診所，成為醫美界不可忽視的重要人士，一般人對這經歷還是十分好奇。他坦言，確實一切都從「夢想幻滅」開始。

東吳法律系畢業的林信一，原本嚮往到德國留學，希望當學者教授，不料報考法研所時碰壁，原因不在分數，而是他寫題目時選擇不背叛自己的理念、不屈服另一套準則，他認為如果要背叛自己信念才能追求表面上的公平正義，那麼他寧可選擇永遠放棄一生的夢想。

好在林信一放棄夢想卻沒放棄自己，生性樂觀的他重新歸零。有次在逛房仲櫥窗時，面對

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▲星和醫美創辦人林信一回憶年輕時，人生第一份工作是房仲業，他說單純只是因為好奇心驅使，想要搞懂房地產，沒想到卻是他醫美創業的最初序曲與楔子。（圖／林信一提供）

人生第一份工作 只是想為了「搞懂」

▲醫生朋友開醫美診所，林信一自己也「撩落去」當股東，但卻是兼差當助理小弟，連太太也被他拖下水當小妹。圖為林信一與太太洪子琄結婚照。（圖／林信一提供）

▲林信一與太太洪子琄開創醫美界許多創舉，包括部落客行銷、開發分潤系統、設置選物電商，聯合生活服務同業舉辦聯合推廣會共存共榮。（圖／林信一提供）

全台第三大醫美集團-星和醫美創辦人我的個性，就是發現有東西不懂，會想辦法搞懂，好奇心很重。琳琅滿目的卻完全看不懂，這激起了他的好奇心，一句「你們缺業務嗎？」開啟了他的房仲業務生活。「我那時想，我不懂就來學嘛，花一個月學會，以後買房子應該可以省個幾十萬。」林信一說，那時沒有什麼偉大的夢想、個性也沒有太衝太執著，只是好奇心驅使要搞懂房地產，還能學習知識買房省錢，一兼二顧沒什麼不好，沒想到房仲業卻是他醫美創業的最初序曲與楔子。由於個性開朗樂觀、喜歡到處交朋友聊天，再加上很有研究精神，林信一自豪自己業績做得很不錯，尤其當時正值後SARS時期，房地產一飛衝天，他看準這點不僅自己投資，還把幾個深交過一塊兒當兵、口袋比較深的醫生朋友，也一起拉進來組成投資團，就這樣天時、地利、人和與精準的眼光下，投資獲利繳出亮眼成績單。累積一定資金後，醫生朋友想開耳鼻喉科或醫美診所二選一，林信一依照之前「啦咧啦出的心得」，一句「人生要賭就賭大一點！」建議朋友選擇利潤比較大的醫美診所，連他自己也「撩落去」投資，成為醫美診所股東之一。問他有自信開醫美會成功？他說，這又是一個幸運的天時、地利與人和，房地產那時已然來到最高峰，他也順勢在房仲時間之餘，晚上在醫美兼差當院長助理小弟，後來業務量越來越多，也就真的「淪陷」了。「所以，我在醫美第一份工作其實是小弟，明明是診所最大股東，但名片上打的卻是『院長助理』，幾乎大小事情都親力親為。」林信一笑說，從了解法規、診所整備、裝修、職員聘僱，忙到不可開交，最後真的不行了，又把老婆洪子琄也拉進來當小妹。就這樣，一個助理、一個小妹，夫妻倆幫忙打理了醫美診所，也因為有了這段經歷，讓他們有足夠的信心開創屬於自己的醫美品牌，「說不害怕是騙人的，陌生的事情誰不怕，我也沒那麼勇敢、那麼瞎，但有了經驗，從無到有也就不怕了。」好奇心、開朗、樂觀、願意放下身段、時時歸零，再加上一點幸運，林信一與太太開創醫美界許多創舉，從部落客行銷、開發分潤系統、設置選物電商，聯合生活服務同業舉辦聯合推廣會共存共榮，其影響力不容小覷且正持續發酵中。