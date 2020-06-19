蝦皮購物618品牌旗艦報捷！涼感衛生棉銷售可繞台北4圈

蝦皮購物618品牌旗艦熱烈開打，據平台業者數據，從6月18日當日凌晨0點活動開跑時，便瞬間湧入大量消費者一齊搶優惠，進站人次創下較去年接近翻倍的佳績，而億萬補貼、千萬蝦券也帶動買氣強強滾，不到下午3點便創下突破去年618全日業績的驚人表現，統計618當日更為品牌及賣家帶來驚人的業績收穫。





觀察今年618品牌旗艦銷售，業者發現美妝保養類別需求成長超過1.5倍，而夏季天氣多變化、連日氣溫動輒飆破34度，順勢帶動「涼感」商品成為消費者購物標的，除了「涼感」關鍵字搜尋量成長近3倍外，「涼感衛生棉」更異軍突起，在618品牌旗艦狂賣近70萬片，排列起來可繞台北市4圈還有剩，平均訂單相較平日也有近1.5倍的成長！





此外，為持續滿足消費者對美妝保養品的需求，即日起至7月7日，蝦皮購物24H美妝保健館與蝦皮流行時尚館推出「玩美一夏」活動，精選多項涼感小物，要讓你清涼一整夏！此外，活動期間也有眾多精選商品超值下殺，除了最高滿299元折30元、滿999元折111元外，單筆消費滿999元就有機會抽中任天堂健身環，還有各式1元爆品瘋搶等限時好康！





618品牌旗艦於18日落幕，平台業者觀察美妝保養相關商品需求成長超過1,5倍；而近期全台正式進入濕熱盛夏，也帶動站上「涼感」、「消暑」相關商品銷售逐漸攀升，其中又以主打「瞬效清涼」的商品最為熱賣！在各項涼感商品中，以「涼感衛生棉」的銷售表現最為亮眼，618品牌旗艦期間賣出的量足足可繞台北市4圈！近期因受疫情影響，宅經濟帶動民眾在網購、外送、遊戲的消費力大增，開出的發票數增加也連帶拉抬電商中獎發票件數提高，蝦皮購物在今年3、4月份更開出200萬大獎！





業者表示，為感謝消費者爆買蝦皮，6月19日至7月7日推出「玩美一夏」系列活動，攜手美妝保健、流行時尚等眾多品牌，天天祭出1元爆品限量瘋搶，包括高絲嬰兒肌面膜、DRAMMA.Q 旋轉式防水眼線膠筆通通只要1元，舒緩肌膚濕敷必備的蘭韻化妝棉、玩美日記經典輕涼護唇膏等商品也推出超值下殺價，消費滿額最高更可折111元，還有機會抽中Nintendo Switch健身環！為回應消費者對於涼感商品的需求，蝦皮購物更精選多樣消暑聖物，要幫助消費者清涼一整「夏」，包括一洗即醒的清涼沐浴系列、一用即涼的貼身小物、戶外降溫必備小物，通通能幫皮膚降溫、瞬間舒爽。





經期悶悶的不舒服，想要透心涼，尤其到了盛夏時期，貼身小物的透氣與涼爽性更顯重要，業者貼心推薦Celebity無痕冰絲內褲，創新透氣冰絲材質讓女性私密處涼爽不悶熱，限時特下殺6折；愛康超透氣涼感衛生棉，使用獨家涼感芯片，清新親膚，更有超強吸收力，讓女孩生理期也能舒適無感，活動下殺平均一片不到5元。





夏日出遊，戶外必備，每到就是要夏日穿上性感比基尼到海邊享受陽光的同時，也別忘記做好防曬，蝦皮購物推薦雪肌精極效輕透防曬凝膠，限時下殺2折，大把大把塗上也不心疼！曬後別忘了使用女孩人手一罐的水美媒及蘆薈保濕舒緩凝膠，幫助肌膚補水、舒緩曬後不適。





黏膩難耐的濕熱氣候，好想隨時能洗澡透清涼，業者推薦涼感沐浴系列，讓消費者洗完清爽帶勁。包括Amida蜜拉平衡洗髮精直降27折；脫普男士極淨沁涼沐浴露直降109元，完美調和海洋調與薄荷涼，展現男性魅力同時涼爽一整夏。若在戶外不方便洗澡，推薦可以使用含有天然薄荷精油的拭拭樂涼感濕紙巾一抹瞬涼，隨身攜帶、隨時清涼！



