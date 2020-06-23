店面需求激增　專家曝這兩區商機無限

透過市地重劃作業，未來預計將會有五十公頃公園綠地、廣場等，並延續新莊副都心、新莊知識產業專用區，及結合輔大醫院的發展，劃設3.7公頃產業專用區、2.8公頃醫療服務用地及1.8公頃社會福利設施用地，預估將再掀起一波搶地及商辦興建熱潮。

近期台商回流，工業用地需求增加，新莊、五股等地成為目前矚目焦點，新莊副都心重劃區、頭前重劃區（新北產業園區）和溫仔圳重劃區，吸引不少建商卡位布局，因捷運環狀線和機場捷運線等大型公共建設已完工，區域建設已接近成熟，接下來各大商場、電影院將陸續開幕，未來區域發展將更加熱絡。捷運新北園區站加盟店吳俊璋經理表示，房市買氣回溫，讓新莊、五股這兩個區域，已經有不少建商進駐購地，然而受到建設題材的加持與重視，新莊、五股的實體店面承租在區域買氣回溫和公共建設利多之下又開始回溫。驅動區域發展最重要的三大指標「產業」、「商業」、「就業」，然而在看好台商回流會產生的經濟效益，「溫仔圳重劃區」在新北市政府

除了新北產業園區之外，鄰近副都心及頭前重劃區的北側知識產業園區，未來也陸續將會有金屬機械、生醫科技、綠色能源等產業入駐，可望帶動就業人潮；2020下半年眾所期待的宏匯廣場強勢插旗新莊副都心，加強娛樂產業發展，新莊副都心產業、商業及就業即將成形。



吳俊璋表示，人口密度造就價值，新莊這塊寶石般的區域，已經慢慢在成熟當中，副都心旁的舊市區店面，也慢慢從蕭條中復活，現在店面的詢問度相當高，未來可能造成熱潮。



另外，五股也是未來店面熱租的區域，現在目前雖無捷運，但聯外交通卻四通八達，66快速道路、五楊高架延伸至新竹、台65線、新北環快道路、捷運等陸續發展，今年房價看漲一成。未來店面需求量也將會增加，新莊、五股等交易量持續升溫，讓實體店面的發展潛力與商機，充滿更大的想像空間。



