錢要花在刀口上！社會新鮮人投保4方向著手

畢業季將至，受到新冠肺炎衝擊產業經濟，不僅今（2020）年社會新鮮人的求職難度，也可能影響第一份薪資水平，勞動部為此祭出「青年就業獎勵計畫」，穩定就業就可拿獎勵金，只是根據主計總處統計，3月經常性薪資平均為4萬2309元，月減0.01%，為39年來首度出現負成長；勞動部最新統計，大學教育程度的初任人員每月經常性薪資僅2萬8849元，低於3萬元。壽險業者提醒工作剛起步的社會新鮮人較沒有能力承擔意外或疾病的風險，建議可透過4大投保重點去規畫保障，為自己的未來撐傘。世界各國近年來普遍面臨新鮮人低薪的問題，台灣也不例外，如今再加上新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊經濟，可能加劇新鮮人低薪困境。全球人壽也觀察到這個年齡層普遍有「低薪資」的問題，在養活自己已不容易，更別提奉養父母或是未來婚育考量，也因此社會新鮮人保單規畫在預算相當有限，每一分錢更要用在刀口上。全球人壽建議工作剛起步的社會新鮮人，可先以實支實付醫療險、意外險及意外醫療險、失能扶助險及壽險等4大重點進行規畫。首先，要先在實支實付醫療險上做足保障，可轉嫁醫療時所需的醫療費用，就算過去父母曾經幫忙投保終身醫療險，也可以補足現在高額自費醫療項目部分的支出。此外，社會新鮮人更要補強意外險及意外醫療險，因為社會新鮮人不論是工作或個人生活，較常在外面奔波，騎車、開車發生意外的機率也會比較高，必須要超前部署去思考，若這時候發生意外風險，自己是否能夠承擔，是否會造成家人額外的負擔。同時也建議添加失能扶助險，超前部署失能後的照護需求。全球人壽表示，由於年輕體能佳，即使遇到疾病或意外來敲門，相對有機會治癒，但同時也可能拉長復原期或失能照護期；此時就可用失能扶助險來移轉失能照護的風險。假設失能照護期可能為10至30年不等，失能扶助金即可協助新鮮人填補工作收入與照護費用，建議社會新鮮人投保金額至少要3萬元，一旦發生1至6級失能時，每個月可以領能扶助金3萬元，繳費20年期就能保障終身。社會新鮮人也不能有了醫療險、意外險等健康險，就忽略壽險的重要性，以為壽險就用不到。全球人壽指出，從實務理賠來看，壽險還是有必要列入基本投保規劃4大重點，因為不論是意外或重大傷病，都可能因此提前離開家人，壽險可以減輕家人處理身後事的負擔，甚至可能有多餘的金錢可以照顧家人。若是因為預算考量，全球人壽建議可選擇定期壽險；若想同步累積資產，則可透過投資型保單，比如變額萬能壽險，用小錢累積財富、放大資產，除了可選擇定期繳或彈性繳之外，也可以自主選擇投資標的或是交由專家協助挑選標的，滿足參與投資及壽險保障的雙重需求。