警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >財經

3年換3個董座　業績持續下滑　燦坤還保得住3C通路龍頭？

文/財訊雙週刊-2020-06-26 08:30:00
▲燦坤3C。（圖／財訊雙週刊）
國內3C通路市場的龍頭今年會換人做嗎？在去年仍是營收第1大業者燦坤的最新股東會年報中，條列的2020年營運重點，大多數都圍繞在強化OMO（線上與線下融合）。顯示在歷經轉投資虧損、多角化失敗後，燦坤終於開始正視市場競爭優勢已盡失的危機。

「燦坤找不到在新零售時代的市場定位與市場溝通。」台灣工研新創協會高雄區會長李健齊點出，燦坤若在新零售時代與消費者的連接力低，找不到對的策略因應，自然會逐漸被電商分食市場，削弱整體營收表現。

「在電商夾擊之下，OMO是3C通路商勢在必行之路。」國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，電商不惜成本祭出運費補貼與更低價格策略搶客，3C通路廠商是要「蹽落去」也用大量銀彈策略去跟電商拚輸贏？還是要以更具打擊力道的策略回擊，將會是接下來面臨的巨大課題。

更讓外界質疑的是，值此公司迫切要加速轉型之際，燦坤近3年卻是1年就更換一任董座，相繼是何宗原、陳彥君及現任的林技典。而且這些董座還兼任執行長，高層人事動盪，難免也對公司營運造成影響。

因此可以看到，雖然燦坤的流通本業仍然獲利，但整體業績確已呈現連續12年下滑；更不用說去年底至今年6月5日，3大法人連續賣超沒有停手。

根據燦坤公布的財報，2019年營收已跌破200億元，每股盈餘下探至1.27元，很可能在今年，就會被2019年營收創下175億元歷史新高紀錄的業界2哥全國電超越。

 

▲燦坤的流通本業仍獲利。（圖／財訊雙週刊）
▲燦坤的流通本業仍獲利。（圖／財訊雙週刊）
 

NOWnews關鍵字
OMO

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀