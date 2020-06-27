看見新冠肺炎新解方　西門子曝台灣下個10年的大機會！

▲風電蓄勢待發。（圖／財訊雙週刊）

今年開始，西門子正在推動智慧城市4.0，他們發現智慧城市、電動車、自動駕駛，和完全無汙染的氫能源，將是台灣未來10年的重要議題。歐美各國逐漸重啟運作，這一回，對抗病毒的新防線，竟是智慧大樓。日前德國西門子總部發表了一份用智慧建築對抗病毒的「零接觸」計畫，從進大樓開始，所有的人不需要再排隊等電梯，搭電梯前，瞄一眼App提供的即時資訊，等電梯「到站」再上前，避免群聚。進了公司，系統會自動記錄每個人的體溫和身分，為了保持社交距離，所有人從系統裡選擇空置的位置辦公，大樓內的感測器會隨時偵測人員位置，如果有一群人聚集，就會透過手機內的即時通訊軟體，對用戶發出警告。而且，每個人在大樓裡的活動軌跡都會被記錄下來，如果有人離開後被發現染病，他在這棟大樓裡曾跟誰互動，都變成可以追查的大數據。整座大樓的空氣狀況、流向，也都會被精確控制。今年，疫情讓過去好幾年才能完成的數位化，幾個月內變得普及，智慧建築只是一個例子，智慧城市和新能源帶動的一連串變革，正在改變世界。「自動駕駛、電動車、再生能源會是台灣下個10年的關鍵議題」台灣西門子總裁暨執行長艾偉說。剛開始聽艾偉這樣說，只能說半信半疑，因為這每一項都是投資巨大、極為複雜的變革。但艾偉從風電開始談，光是再生能源，未來10年就將為台灣帶來巨大改變。「8年前，我來台灣談再生能源，」當時台灣對什麼是再生能源，討論很少。「現在，台灣政府的計畫是，到2025年時，建立5.7GW的風力發電，2成電力會來自再生能源，西門子負責的部分超過2GW」他說，「根據這個計畫，西門子歌美颯（西門子旗下的風力發電公司）會把台灣當成亞太地區離岸風電的樞紐。」他進一步解釋，風電主要分成風力發電機、塔和基座3個部分，「西門子只生產風力發電機，塔和基座是由其他廠商生產，但西門子會決定整個系統的品質控管標準，」像台灣的上緯投控和金豐機械就和西門子歌美颯簽約，提供離岸風機零組件。風力發電機又分成兩個部分，一個是機艙，一個是葉片，他解釋，「我們正在台中蓋工廠，組裝機艙和其他零件，台灣在風電發展上跑在前面，未來其他亞洲國家有需要，將是由台中供應零組件」，這座工廠將是未來台灣在風力發電的重要基地。更重要的是，德國正在發展能源轉型的大計畫，「這個試驗如果成功，數10年後，我們將可以關閉所有燒煤的發電廠，」他說，「台中不是有全世界最大的火力發電廠嗎？如果這個計畫實現，台中的空氣問題就能解決。」這個計畫叫產業耦合（Sector coupling），「這就是德國的能源革命。」艾偉在採訪中，一再提及這個關鍵字，這個計畫的核心，就是用再生能源發出的大量電力，用來產生氫能源，再用氫能源跟各種產業結合，改變各個產業使用能源的方式。「生產氫很耗電，用石化燃料發出的電，生產氫能只會造成更多汙染，」艾偉解釋，「但是用再生能源發的電生產氫，我們就會有最乾淨的能源，」他解釋。德國的計畫是，氫能源不只能用在發電，也可以取代瓦斯，做為冬天供暖的燃料，放進運輸的行業就成為氫氣車，歐洲最近才推動氫氣船環球航行，「氫燒完只會產生水，不會有汙染，」之所以叫產業耦合，就是要推動各產業使用氫能。艾偉說，台灣海峽是全世界最好的風場之一，1年4季都有風，台灣在新能源發展上已占有先機，「5年之後，也許我們會再次坐在這裡談氫能源。」氫能源如果廣泛運用，也會讓電動車的發展趨勢更加確立，電動車不再需要靠會造成汙染的燃煤發電廠推動。可以想見，電動車和自動駕駛，會在未來10年改變台灣的城市風貌。現在，在台北街頭已能看到自駕巴士測試路線的告示。艾偉透露，他們正在台灣測試智慧交通系統，這套系統有配備光學雷達、攝影機，結合雲端軟體，如果把這種稱為道路單元（Road side unit）的偵測器鋪在大街小巷，就能掌握一整個區域，甚至整座城市的交通狀況，這種偵測器配備光達、攝影機等不同偵測器，不只車輛，連腳踏車、行人的狀況都能即時掌握，西門子就能用這些即時資料，自動控制交通號誌，改善交通狀況。更進一步的作法，是把這些資料變成規畫自駕車路線的模擬器，「我們在歐洲正在跟許多城市合作發展自駕車計畫，但在台灣還沒有開始」艾偉透露，西門子能用AI計算路上駕駛的行為，為自駕車規畫路徑，甚至模擬如果突發狀況該如何處理。在西門子的藍圖裡，未來自駕車將能跟智慧建築整合，形成新的生態系。翻轉能源、交通系統後，建築本身也會必須智慧化，明年，在台北市大道路和福德街約19000坪的基地，也會出現一個迷你的智慧城市。這裡叫廣慈博愛園區，除了信義區行政中心會遷入，未來捷運，門診中心、圖書館和1520戶的公宅，都會集中在這座「小城」裡面。這會是一個物聯網化的智慧城市，所有電表、水表、門禁系統、消防系統，過去彼此「各管各的」的大樓系統，在這裡會統一串聯到雲端，聽雲端大腦指揮。如果發生火警，這座大樓的監控系統，收到探測器送來的火警警報後，會自動解除門禁系統，讓住戶逃生，同時鎖定無人的電梯，大樓監視攝影機會自動拍攝火警畫面，甚至能計算出火場裡還有多少人員待救。平時，智慧建築更能精確管理能源、水、空間的運用。可以想見，可以掌握所有資訊的智慧建築，結合自動駕駛、新能源，這些趨勢在西門子推動下，都逐步在台灣發生。艾偉透露，他們在工業4.0領域，在台灣建立了一個生態系，找台灣廠商一起賺錢，未來在智慧城市，西門子也會在台灣再建立相關合作體系，「智慧城市是一個巨大的題目，不是單一公司能把所有的事情做完，」這將是台灣公司的下個好機會。林隆奮說的，是精誠的策略，也是台灣軟體業應該深思的！