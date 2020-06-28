精誠用這3大策略進取全球　要挑戰千億市值！

▲精誠跨足資安領域相當早。（圖／財訊雙週刊）

政府將資安列為戰略核心產業，連帶拉抬各界對台灣軟體實力的重視。精誠身為台灣資訊服務業龍頭，此時的策略是：重新定位資訊服務，跟著台商走出世界。多位專家一致認為台灣人的腦袋很適合發展軟體，但是礙於獨厚硬體的產業結構，軟體業錯失了大鳴大放的機會，形成如今幾乎只能坐守台灣，各自尋一塊領域當地頭蛇的情況。一個產業興盛與否，股市市值騙不了人。美國知名的客戶關係管理平台服務商Salesforce，今年初市值達到5兆元；對岸的用友網絡也有5000億元，而台灣，交易所表列37家資訊服務上市櫃公司，全部加起來市值不到1200億元，龍頭廠精誠資訊也只有217億元。「未來10年很重要，台灣軟體應該是1個兆元產業，而精誠也要邁向千億元市值，這是我的企圖心」，甫坐下來，精誠總經理林隆奮來了這麼一句。根據MIC（資策會產業情報研究所）預測，今年台灣資訊服務市場規模約2225億元，資訊軟體則約958億元，而精誠去年的營業額是220億元，市值217億元，距離所謂的千億元市值、兆元產業目標，看似遠，但卻非遙不可及。精誠身為台灣最大的資訊服務集團，客戶累積3萬餘家，究竟要端出什麼樣的策略，來掌握「數據經濟新時代」所帶來的指數型成長契機？第1個策略，是打破框架，重新定位資訊服務。過去，大家對於軟體產業的定義，可能是單純軟體、資訊服務、系統整合，或是資安等，讓外界很難看清真相，但是精誠的策略已經拋開這些框架。「軟體市場，我們重新定位為生態整合。過去打仗，就是軟硬體的系統整合，現在我們改打軟體力＋數據力＋演算力，因為這3個東西未來10年不會停，可是架構全變了，變成數據基礎建設，全部在多雲混合環境」。林隆奮進一步解釋，「其實軟體本來就可以定義一切，演算法會統治世界，數據會驅動決策，軟體、數據、AI決定世界的一切，只是大家還不太相信」，他舉特斯拉創辦人馬斯克為例，利用軟體改變了汽車產業、也改變了太空產業，「軟體才是靈魂，硬體只是實現工作的載具」。簡單地說，以後的數據在各種不同的雲端高來高去，數據整合也會跨界、跨領域，無論運動場域、支付場域、製程情境、電商情境、下單情境⋯，「每一個情境就是一個市場」，這也就是林隆奮所謂的生態整合，而精誠的角色，就是利用核心數據整合能力，讓客戶能在各種雲端環境優游自在。要扮演好這個角色，沒有十八般武藝是打不起仗的。林隆奮歸結精誠的核心能力，包括5個A：AP、App、API、Appliance、Algorithm（軟體、應用程式、應用程式介面、裝置、演算法），以及4個C：也就是4種雲端情境，上雲（上雲端）、用雲（監控雲端）、管雲（資源管理）、護雲（保護資料安全）。聽著這「5A4C」，就像個口號，感覺上其他公司也喊得出來，但林隆奮強調，在新的資訊服務競爭中，一定要把整個公司的高度拉出來，他指出，精誠有了這樣的訓練與核心能力，在跟客戶論述數位轉型與AI，或是論述全球部署架構、雲端遷移與雲端混合，一直到論述全通路行銷、如何賺虛擬經濟的錢⋯，說服力就相對的強。清楚自己的新定位後，精誠順著走下去的第2個策略，就是跟著台商走到全世界，林隆奮心中有底，要成為千億元市值的國際級企業，精誠的海外收入至少須從目前的20%擴大到50%。精誠亞太區電信事業部總經理唐雲順表示，台灣資訊服務業走出去有幾種方式，一個是把原有的解決方案包裝賣出去，一種則是協助台商轉移到國外。現在機會大好，因為美中貿易戰，台商供應鏈已經陸續轉移，林隆奮直言，供應鏈大遷移，其中一個關鍵就是雲遷移，這項生意精誠現在做很多，「精誠的成長繫於能不能跟著台商走出去全世界」。林隆奮進一步解釋，當台商走到國外，雲的環境除了傳遞訊息之外，還要與營運系統、管理的訊息對接起來，甚至是做到電商、快速部署與展店等等，「有個最懂它、最快時間幫它做最好的改變，就是服務最大的價值」。精誠的策略，正是協助台商在全球市場用台灣的科技服務去經營。其實，所有核心能力的部署，除了走到海外，也是因為系統整合趨勢已經從單純的系統維護，轉到維運，好比幫客戶做資安掃描與監控，就屬於維護轉維運，這種轉變有一個關鍵點：可以收服務費。而這也是林隆奮認為，一家資訊服務公司的品質好不好，很關鍵的一點，要看經常性服務收入結構，講白一點，就是開門就有收入。據了解，國際級業者這類收入至少都占5成，有些更高達8、9成之多。目前精誠的收入結構中，經常性服務收入占比約38%到42%，大約80、90億元，今年目標是占比42%。作為產業龍頭，精誠的策略方向具有指標意義，至於成效如何，日後自有業績會說話，但是對於投資人而言，還是想知道，除了10年大計，眼下3、5年內，會不會有爆發性成長？已經連續6年發放5元現金股息的習慣，還能繼續嗎？這關係到了精誠第3個策略：埋種子。林隆奮苦笑著說，過去精誠也曾失去一些機會，舉個小例子，曾有個25歲的中國年輕人，拿了個1套10萬元人民幣的交易系統，希望賣給精誠3成股權，大約300萬元人民幣，但是出了飯店，他就忘了這件事。直到有一天，精誠的香港合資公司要標售，赫然發現對方也來競標，林隆奮到A股搜了一下，那個年輕人的公司，居然已經有1500億元的市值了。這類的故事不少，倒也不是誰的錯，但是愈來愈多的經驗，讓精誠不會小看別人，也更敢嘗試投資新興公司，而且投資準度愈來愈高，林隆奮稱之為「埋種子」。20年前，精誠集團因為出售奇摩站給雅虎，暴賺10倍，「我認為看精誠這家公司，要看它是否每年成長，我相信有一天，精誠會找到一個引爆點，就像當年的奇摩站一樣，但你怎麼知道它什麼時間爆出來？要成為世界級公司，也要有機緣，自己準備好，緣分來了才把握得到」。至於5元股息能否延續下去，林隆奮認為，公司有配5元的實力，要賺5元也行，端看積不積極去處分或努力做一些投資。他強調，精誠的財務體質佳，負債比34.7%，每股淨值53.7元，也有健康的資產，公司不缺錢也不發債，「重點是，我們有企圖有想法，有這種態度，才能接觸到機會」。林隆奮說的，是精誠的策略，也是台灣軟體業應該深思的！