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中國信託品牌影片激勵人心！找出台灣感動世界答案

財經中心／台北報導-2020-06-29 12:19:37
▲中國信託品牌形象影片「家‧如常」記錄對疫樣貌，傳達「家在一起，就有希望」的感動。（圖／中信提供）
新冠肺炎疫情肆虐，全球都面臨衝擊，改變大眾熟悉的生活模式，但台灣的防疫成績有目共睹，也激發出台灣人的團結力，中國信託也響應政府防疫紓困，28日正式在各大電視台及社群平台推出品牌形象影片，並獲得加拿大眾議院議員Michael Cooper及日本副首相麻生太郎等國際友人授權，引述他們肯定台灣防疫的談話，同時記錄台灣民眾在日常生活中對抗疫情的樣貌，傳達「家在一起，就有希望」的感動。

中國信託自2016年迎接集團50週年後，延續We are family的品牌精神，持續挖掘「家」的元素，重塑「家人」的定義，先後拍攝多支感人影片，28日上線的「家‧如常」品牌形象影片以尋常的一日為起點，在台灣的學生依舊能正常上學、肚子餓了依然能上餐館，對照國外各國受疫情影響不再尋常的生活，彰顯全民齊心防疫，使日常生活更加珍貴，而這樣堅毅不拔的精神，源自於台灣過去幾十年來，早已習慣獨自卻堅強地面對國際困境，影片以今昔交錯方式，重現當年退出聯合國、與美國斷交及對抗SARS等重大歷史衝擊。

▲形象影片搭造早年台灣街景、還原1970年代台灣退出聯合國等重大歷史事件。（圖／中信提供）
▲形象影片搭造早年台灣街景、還原1970年代台灣退出聯合國等重大歷史事件。（圖／品牌提供）
影片重新回顧珍貴的歷史新聞畫面，更搭景重現1970年代台灣民眾生活實境，透過盛竹如、宋楚瑜的聲音帶領觀眾回到過去的記憶，呈現50年來台灣屢遭國際社會漠視，卻仍善盡地球公民責任，與世界如同一家人的情感。

中信表示，他們特別聯繫Michael Cooper及麻生太郎等國際友人，獲得授權引述他們談話以表達對台灣的肯定。除了國際政要，影片中也呈現計程車司機、小吃店老闆為生計打拚，與透過視訊問候海外親友的身影，強調台灣人不畏艱難、守護家園，正是We are family品牌精神的展現。

▲「家‧如常」品牌形象影片凸顯出台灣被世界孤立卻堅毅不拔的精神。（圖／中信提供）
▲「家‧如常」品牌形象影片凸顯出台灣被世界孤立卻堅毅不拔的精神。（圖／品牌提供）
配合中國信託品牌形象影片，Home Run Taiwan臉書粉絲團鼓勵網友留言，寫下防疫期間的心情故事，向家人、防疫英雄表達感謝之意，也可以留下防疫期間的點滴感受，粉絲團將集結所有粉絲的心意，精選留言溫柔呈現。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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