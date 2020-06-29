這檔ＥＴＦ　讓你立足中國5G未來一席之地

5G近來很夯，投資5G 產業和相關資產是當今熱門話題，但若無暇深入研究個股，到底有沒有什麼投資捷徑，可以立足這個5G大未來？





美國股神巴菲特建議，無暇做研究的投資人不妨從ETF入手。科技日新月異，新科技推陳出新，投資腳步不斷加快，以5G這個領域為例，投資人當然可以自行研究、買賣股票，另外基金公司發行5G科技基金，就可以用最少資金、買下5G上中下游受惠供應鏈相關類股，算是最經濟實惠。





5G熱 掀ETF掛牌潮





不過，傳統主動式基金鮮少有專注這個領域的5G基金，反倒是被動式基金-ETF，最能跟得上科技創新，訴求5G的ETF這兩年如雨後春筍成立掛牌，投資人直接透過券商就可以買到費用率較低、多樣性、又能貼近5G產業的指數型商品。





惟目前台灣市面上的5G相關ETF，多半是緊釘美國相關指數，例如ICE FactSet Global NextGen Communications Index（簡稱ICE FactSet全球未來通訊指數）、iSTOXX Global NexGen Communication Innovative Technology（iSTOXX全球未來關鍵科技指數），但以市場規模及技術發展等層面觀察，５Ｇ目前產業發展的重心是在中國，前述兩個指數無法直接受惠中國５Ｇ大爆發行情。





今年陸股ETF規模新增冠軍 聚焦5G主題





根據國際調研機構Gartner和川財證券研究，未來5年是中國5G建設高峰期，IHS Markit預估，5G可望將持續帶動整體經濟加速產出，預估未來15年中國上看1.13兆美元，遠高於排名第二的美國（產值約7,860億美元）和第三名日本（產值約4,060億美元）。這也代表中國5G發展因為有國家政策支持、最大市場 、逾9億網民深度互聯網應用及完整產業鏈，讓5G題材成為布局A股的投資新亮點。





中國既然是5G重點市場，反映在陸股資本市場上也出現明顯熱度，帶動這兩年科技類股ETF規模迅速崛起。根據WIND統計，陸股掛牌股票型ETF總規模超過人民幣6千多億元，其中科技類ETF共有22檔，且均為2019年5月份之後所發行。





進一步分析，今年來規模增加前十大ETF有9檔是科技類ETF，其中新增最多的是華夏中証5G通信主題ETF，為去年9月發行，今年來規模大增人民幣201.5億元(截至2020/5/29)，凸顯市場投資人對中國5G產業深具信心，可惜這只是在對岸掛牌，台灣投資人不易買賣此檔ETF。掌握中國5G ETF商機 國內基金公司搶進





為此國內投信業者積極搶進中國5G市場，其中由復華投信拔得頭籌，在今年6月29日開募台灣首檔中國5G ETF─「復華中國5G通信ETF基金」，讓投資人在台灣就可以交易買賣到100%中國純正血統的5G基金。





「復華中國5G通信ETF基金」由兩岸強強聯手，一是台灣研究投資實力堅強的基金公司─管理資產規模第三大復華投信，另外則是市占率逾六成的中國最知名指數編製公司─中証指數有限公司，共同打造中國5G ETF投資新主流。



▲掌握中國5G ETF商機 國內基金公司搶進（圖／資料照片） 台灣首檔中國5GETF 追蹤中証5G通信主題指數



預定發行的「復華中國5G通信ETF基金」所追蹤的指數即是中証5G通信主題指數，是中國第一個5G概念指數。該指數產業分布考量5G發展階段，目前以電子通訊設備元件為主，直接受惠於5G建設期的紅利；指數前10大成分股如立訊精密、中興通訊、兆易創新、歌爾股份、三安光電等，涵蓋中國5G產業鏈各主要零組件與設備商，具真正的「硬」實力。



據了解，目前指數尚未納入終端應用之電信運營商，主要考量目前僅止於龐大的資本支出，尚無實質相關收益，惟指數未來會隨5G通訊技術的主發展階段，調整受益之通訊產業鏈。



如欲申購「復華中國5G通信ETF基金」除了可向復華投信申購之外，可洽永豐金證、富邦證、元富證、華南永昌證、玉山證、國票證、兆豐證、第一金證、中國信託證、凱基證、合庫證、統一證、台新證等券商通路。





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