基礎AI夠用嗎／小學生不一定要會寫程式　運算思維更關鍵

▲台灣AI教育整體布局，是以12年國教「資訊科技教育」為基底，落實「AI教育化、教育AI化」。以國小來說，先以體驗引發興趣為主，國高中才有較多程式設計的相關課程與知識。（圖／教育部提供）

▲去（2019）年8月12年國教新課綱上路，新增「科技領域課程」，教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣指出，其最重大轉變是帶入運算思維！（圖／記者許家禎攝）

去（2019）年8月12年國教新課綱上路，新增「科技領域課程」，而大家關注科技領域中、儼然成為顯學的AI（人工智慧）相關知識，我們的基礎教育到底可以學到什麼？跟之前9年一貫課綱有何不同？為此，教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣指出，「最重大轉變，不是學生多會寫程式，而是『帶入運算思維』！」，只是什麼是運算思維？跟得上AI趨勢時代嗎？種種問題都成為家長迫切需要知道的答案。目前台灣AI教育整體布局，是以12年國教「資訊科技教育」為基底，AI只是「資訊科技教育」的一小部分，在當中落實「AI教育化、教育AI化」。也就是說，除了每周固定的「資訊科技」課跟「自然科學」課中，能學到AI相關知識，AI知識也可能散落在各科中，如用平板或是電子白板學習，用平板畫畫、學音樂或歷史，甚至用電腦學寫簡單的程式設計，都是「AI教育化、教育AI化」的一環。只是，國中小到高中，各階段學到的AI知識、難易程度不盡相同。教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣指出，與之前9年一貫課綱來比較，新增的「科技領域課程」符合現在的國際趨勢，在國中、高中已經變成一門必修學科也有正式的教材，至於國小因考量孩子對資訊科技包括AI的認知可能不深、又或者相對門檻較高，因此目前仍是選修。而講到AI教育，一般人普遍先想到，「是否要學會寫程式？」，但郭伯臣強調，孩子會寫程式當然很好，但不是每個人都適合，適性發展很重要，目前不論是國中小還是高中的資訊科技課程，最終強調的還是「運算思維」的能力。他舉例，在國小，學會「運算思維」，有分「插電不插電」，不插電就是不用寫程式的方式學「運算思維」。插電的話，就是讓孩子體驗stretch或broccoli等程式設計課程。另外，「什麼是AI？」、「如何跟Siri聊天」、「掃地機器人為什麼會自己動」等科普知識，也能讓小學生體驗AI，先有體驗引發興趣，才能在國高中甚至大學，做為自主學習的多元選擇之一，如更進階學寫程式或資料處理，或走向更專精的AI人才道路。至於「運算思維」為什麼那麼重要？郭伯臣說，「運算思維」就是用類似程式設計的角度來思考問題、拆解問題並找到答案，簡言之就是訓練邏輯思考的能力，學生必須一步步找路徑、一個個去克服，讓學生學會獨立思考、找到方法解決。也就是說，他不認為每個孩子都要學會寫程式，但學會「運算思維」反而是更重要的能力。他進一步解釋，「運算思維」讓孩子們學會邏輯思考，因為知道「解題」可能經過哪些流程，他們會一步步破解，也因此，當孩子們遇到問題時反而不害怕，甚至能自己找到方法與出路，最終引發自主學習，而不論是「運算思維」還是自主學習，都是我們一生到老都非常受用的能力。尤其，科技日新月異，僅管AI可能主導未來至少20年的資訊科技發展，甚至影響一般人的工作與生活。但面對變化快速的時代，只要學會「運算思維」、會邏輯思考，就不怕遇到未知的問題，可以更有自信應付未來多變的環境。郭伯臣強調，了解孩子興趣最重要，可以多方去嘗試，但不要抹煞興趣，過多的學習或一昧要求會寫程式，最後可能適得其反。