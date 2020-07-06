基礎AI夠用嗎／貧富城鄉差距看法不一　偏鄉孩更有想像力

▲台灣5G開台，AI時代將造成人類生活巨大變化，然而卻有一派說法認為，AI可能拉大貧富差距、城鄉差距。圖為台灣程式教育協進會下鄉服務。（圖／台灣程式教育協進會提供）

▲台灣程式教育協進會前進偏鄉，希望透過一己之力提升偏鄉資源與能力，盡量消彌差距。（圖／台灣程式教育協進會提供）

▲台灣程式教育協進會累計下鄉服務20場發現，偏鄉孩子不是能力不到，而是條件不夠，想像力甚至比都市孩子還要天馬行空。（圖／台灣程式教育協進會提供）

台灣5G開台，AI時代將造成人類生活巨大變化，然而卻有一派說法認為，AI可能拉大貧富差距、城鄉差距。為此，立委高虹安認為AI趨勢不可擋，重要的是政府教育部應該超前部屬。教育部則說，目前偏鄉並不存在硬體不足的情況，這是刻板印象，事實上所有資源也都備在網上。至於民間補教業者為回饋社會舉辦偏鄉體驗教育，驚喜發現原來偏鄉孩子的想像力，比都市孩子更天馬行空。立委高虹安指出，去年108課綱8月上路，新增「科技領域課程」，但其實中國大陸在2018年就有類似的教材，據他所知，許多老師都想盡辦法找到這本教材，希望補充教學的不足。也就是說，她認為資訊科技的進步，在老師甚至學校與家長的期待下會提供更多東西給學生，但她也擔心最終會演變成城鄉差距或未來就業上的差距。高虹安說，這是做教育最不想遇到，畢竟教育講求均一且平等，「不想因為AI教育的不同，好像喪失了什麼權利」。因此她呼籲教育部，能讓AI相關知識變成是學校固有資源，而不僅僅是靠有熱忱的老師或學校支撐。再來，她也看過許多人害怕AI造成貧富差距，學生會不會因為不會AI變得更加弱勢甚至失業。但她強調，AI是不可擋的趨勢，「這世界不會因為我們很害怕，而改變什麼」，如果確定是趨勢，那麼其實政府應該要為民眾多做一點，如教育部必須超前部屬，可能從教育、從師資資源做調整，盡量避免資源上的落差。為此，教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣回應，如果說硬體部分，其實並不存在城鄉差距，「這完全是刻板印象」，因偏鄉教育硬體，受到社會各界關注，其實設備並沒有想像中的不足，正因為偏鄉學生少，通常一校中有一兩套設備就很夠用了。若真要說缺，那麼其實「非山非市」的學校資源，反而可能相對需要幫助，師生比也有討論的空間。郭伯臣表示，所以這也是為什麼教育部要推動科技輔助、自主學習的計畫，希望師生們可以利用人工智慧平台，如「和AI做朋友」、「因材網」與「酷課雲」等平台資源，就是希望大家不要受到地域上的限制，而限縮了學習的動力，強調真的有很多資源都備在網上。郭伯臣進一步說明，我國AI教育培育是以12年國教科技領域教育為基底、由淺入深，國小、國中階段以不插電的實作為主，如國小以水果分類學習、國中用畫座標的方式練習K群分類法，到高中才會開始使用較高階的資訊設備進行實作學習，而若需要額外的補充教材，國中小到高中都能透過官方平台來延伸學習，因此不會有城鄉差距的問題。台灣程式教育協進會則認為，如果將程式語言視為是未來的語言能力，如果在程式語言上沒有競爭力，就可能變成另一種文盲，而任何國家發展都是為了減少文盲的產生，這是相當現實的情況。他們認為城鄉確實存在資訊相對不平衡，但為了不要資訊上有所落差而變成齊頭式教學，也不盡公平，將造成下一代競爭力的落後。而就在協進會開辦師資培訓的過程中，他們從報名的老師身上得到反饋，偏鄉孩子少有機會接觸AI教育，也因此協進會決定前進偏鄉，希望透過一己之力提升偏鄉資源與能力，盡量消彌差距。今年更與天下雜誌教育基金會合作，已走訪兩、三間學校。台灣程式教育協進會活動推廣組組長王呈哲指出，在偏鄉主要是上不插電的課程，傳授AI科普教育，但每次出團的5名老師中，也總會帶上電腦讓孩子們體驗，期間會將邏輯思考模式帶入遊戲中，也讓孩子們在簡單的程式撰寫與實作中知道大致的脈絡。如今，累計下鄉服務20場發現，偏鄉孩子不是能力不到，而是條件不夠，想像力甚至比都市孩子還要天馬行空。協進會希望體驗教學不只是「沾醬油」，從AI科普、概念、邏輯思考到寫程式，相關原理與延伸都能在孩子腦海中留下深刻印象，也因此未來更計畫「再度回歸」過去曾服務過的偏鄉學校，延續孩子們的學習熱情。

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