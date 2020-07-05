終結23年口蹄疫夢魘　台灣需組豬肉國家隊外銷百億商機

▲台灣豬肉深受日本人喜愛。（圖／財訊雙週刊）

▲台灣豬肉就算恢復出口，後續挑戰仍是重重挑戰。（圖／財訊雙週刊）

▲唯豐肉鬆第二代媳婦林詠涵看好豬肉外銷商機，近來積極籌備新廠。（圖／財訊雙週刊）

歷經23年的努力，6月16日台灣獲得世界動物衛生組織審查通過成為非疫區，國內相關豬隻畜牧業歡欣鼓舞，但接下來要面對的難題，仍有待時間和技術去克服。農委會主委陳吉仲一家是口蹄疫的受災戶，這段回憶讓他在18日的行政院院會中數度哽咽，「歹勢（泣）！當時2萬5千多戶的養豬戶⋯⋯（泣），對不起，現在剩7千多戶，有1萬8千多戶不見了，我們家就是那一戶，1千7百億元的損失，我們家就貢獻了4百到5百萬元，四百到五百萬元對一個農民來講，他可能就站不起來，農民沒有資產那只能賣地⋯⋯。」行政院長蘇貞昌說：「當時豬隻不能養，也賣不出去，但飼料錢還是要還，甚至得賣土地償還債務，直到陳主委從美國攻讀博士回來，與妻小縮衣節食，幫忙父親還債，這是歷經兩代23年的辛苦。」台灣曾是全球第2大豬肉出口國，1997年口蹄疫爆發後痛失國際市場，撲殺385萬頭豬隻，終於在23年後，16日獲得世界動物衛生組織（OIE）審查通過成為非疫區，與日本並列為亞洲唯二不施打疫苗的口蹄疫非疫區，由於落實嚴格邊境把關，也是亞洲唯二沒有非洲豬瘟的國家。豬肉可以外銷了！為什麼特別值得期待？根據農委會統計，1996年，口蹄疫未爆發前豬隻在養頭數有1070萬頭，平均每兩個台灣人就養一頭豬，到去年只有551萬頭，等同直接腰斬；原有2萬5357戶養豬戶，去年只剩6759戶，少了近4分之3；1996年毛豬的產值達新台幣886億元，占當年農林漁牧總產值20%以上，是產值最高的單項農產品。單是在1996年外銷日本的豬肉價值就高達15億5120萬美元（換算當時幣值約6百億元台幣）。生鮮豬肉有40%外銷日本，成為最大宗的出口國，主因是長時間冷凍的豬肉會失水，影響口感，台灣離日本近，可以用冷藏賣到日本，與當地溫體豬的價格不相上下，深受日本人喜愛。返回榮景的期待轉化成商機。一位業內人士表示，3年前即將拔針之際，市場就出現許多收購豬舍的人，有趣的是，不只原本養豬相關產業，連紡織業、飯店業都跑來參一腳，在2018年中國爆發非洲豬瘟時，收購腳步更盛，就是預期「健康的」豬肉價格會持續上揚，影響甚至超過10年。台北迪化街老店江記華隆也說，市場許多跡象顯示，豬肉價格定會上揚，屆時必會出現搶豬肉潮。創立54年的台北伴手禮老店唯豐肉鬆，看好商機，一年前開始找廠房，這也是唯豐的第一間廠房，最後落腳深坑，今年農曆年前簽約，6月18日試產完成，22日新廠啟動，準備迎接新機會。唯豐肉鬆第二代媳婦林詠涵表示，過去有南韓公司來洽談過肉乾外銷，都已經準備簽約，對方突然拋出由於台灣還是口蹄疫疫區，進口後的豬肉檢疫相關費用全由唯豐負責，「我算一算風險太大，食品類又有效期，被退回的貨可能過期限也是銷毀，乾脆不要。」不過林詠涵也說，從5月以來國外的詢問電話、郵件大增，包括新加坡、馬來西亞等，最近在與一家日本第2大量販店談合作的可能性。不過，從動物營養品跨入畜牧業、經營逾30年的祥圃實業營運長吳季衡也直言，23年來失去的市場早已被其他國家填滿，像是日本早已大量採用來自丹麥的冷凍豬肉，就算恢復出口，既要符合農業法規，也要符合當地食品法規，後續挑戰重重。現在只是「有機會拿到門票」，台灣23年來都在遵循國內遊戲規則，可是國際賽是國際規則。好比每個國家的限制條件不一，新加坡、馬來西亞由於自己沒有生產豬肉，對於外商持較開放態度，接受台灣送件申請，但是日本較嚴格，台灣雖沒有口蹄疫和非洲豬瘟，卻存有典型豬瘟，不符合送件資格。再者，大成集團副總裁韓家寅表示，國際上許多農產品都是「政治問題」，需要國與國之間去談，國家的帶領力至關重要。吳季衡舉例，當世界上突然出現一個具有競爭力的產品，國家通常是第一印象，當國家印象成功了，才會看各自品牌。比如日本和牛，聽到和牛想到日本，再有鹿兒島黑牛、小田牛、鳥取和牛、飛驒牛等；美國牛也是透過國家力量和行銷力，賣到全世界。儘管台灣豬肉的口感、品質是全球數一數二，但在飼養上仍存在一些問題。韓家寅說，台灣每隻母豬的平均年產量約只有15頭，歐洲國家如丹麥、荷蘭等約有32頭，台灣自然成本比他國高，問題點出在育種、疾病控制、畜舍設計等。生鮮豬肉的產銷路徑概分為養豬場、屠宰場、分切包裝廠、後加工、批發廠、零售店商、到消費者，延伸相關的產業有飼料廠、營養品廠等。吳季衡說，台灣偏小農制，產業分工細，過去在台灣各自競爭，但打國際杯必須聯手，如產銷履歷就須串聯上中下游，屠宰場須符合危害分析重要管制點制度（HACCP），而配合的屠宰場有跟著升級嗎？皆是決定能否出口的因素。行政院農業委員會副主任委員黃金城表示，政府的目標是4年內可以拚到每年有1百萬頭豬、等於4萬公噸可供外銷，換算可以增加1百億元的產值。為了不增加環境汙染，也不會再發新的豬場執照，但允許舊豬場改建升級。至於業者建議設置「養豬專區」，黃金城說暫不考慮。那麼要如何在豬量沒有增加的情況下增加產值？黃金城表示，必須改善育成率，希望可從如今一年母豬年產15.2頭，4年內提升到17.2頭，只是透過育種改變太漫長，先從飼養模式、環境改善，以一年增加0.5頭為目標。只要有華人的地方就有豬肉市場，豬肉外銷商機有無限大的想像空間。可以確定的是，依照台灣現有條件，無法走大量大農模式，唯有朝精緻化、高值化發展才能殺出血路。但以前成功的條件不在了，要在最快時間搶回國際市占，台灣需要一個豬肉國家隊，攜手開疆闢土。