從過客變台客　荷蘭駐台代表紀維德情牽台灣30年　　

▲紀維德非常活躍，和政商界關係友好，也帶領荷蘭在台辦事處積極參與各項活動。（圖／財訊雙週刊）

荷蘭駐台代表紀維德，即將結束5年任期，返回荷蘭任職。娶了台灣老婆，在台灣住了20多年的他，暢談對台灣社會的觀察，以及他與台灣密切的連結。4月27日，鮮豔的橘色鬱金香和焦糖煎餅，擺在疫情指揮中心指揮官陳時中面前，透過當時全民每天必看的記者會鏡頭傳達出去，讓荷蘭焦糖煎餅在全台狂賣，兩個月後依然缺貨；加上荷蘭駐台代表紀維德當天加碼宣布，「荷蘭貿易暨投資辦事處」改名為「荷蘭在台辦事處」，讓台荷關係急速升溫，台灣人對荷蘭的認識和好感度也快速增加。雖然因為中國的政治壓力，荷蘭在台辦事處改名、改換專屬識別標誌及更新官方網站後，對外不再談論此事，由此檢視，台荷關係愈來愈緊密，卻是不爭的事實。除了雙方在半導體產業的連結外，紀維德任職荷蘭駐台代表五年期間，致力推動台荷在經貿、文化與城市交流的努力，也功不可沒。接電話的第一個招呼聲是「喂」，言談間常帶著「嗯」、「對對對」等台灣人慣用的語詞，偶爾還來一句「沒法度」的台語，紀維德的流利華語與道地的台灣腔，常會讓和他聊天的台灣人，忘了是在和外國人講話。他自己笑說，過去派駐上海工作時，只要一開口，聽到他語調較軟的台灣腔，中國人就會問：「你是從台北來的嗎？」畢業於荷蘭萊頓大學漢學系的紀維德，因為結識了台灣籍妻子，為愛來台灣，從1987年到2009年在台灣成家立業，連續住了22年；後來才到上海擔任荷蘭駐滬工業事務領事、荷蘭經濟部外商投資局中國事務首席代表。2015年，紀維德返台擔任荷蘭駐台代表，到今年7月底任職期滿，即將調任海牙的荷蘭經濟部門工作。「我已經申請延任一年，不能再延了。」紀維德說，大部分的駐台代表都喜歡台北的職位，很多人會申請延期，因為對他們的配偶來說，台北是很適合居住的地方，環境非常好，醫療也很好，「台灣很值得驕傲，各個領域都值得驕傲。」紀維德和台灣結緣30年，與台灣經濟起飛與產業轉型的過程密不可分。他說，初到台北時，捷運工程剛開始，整個都市像一個大工地，但台灣經濟蓬勃發展，加上解除戒嚴，外商一直進來，開發台灣市場。紀維德在台的第一個工作是幫外國品牌做行銷，後來轉至荷蘭航空任職，一直做到亞太區行銷總監，他以台灣為基地，飛遍荷航在亞太區駐點的20個國家。「台北對我們兩個是很理想的基地，兩人都可發展職業，小孩也在這邊長大受教育。」紀維德1990年代後期曾獲邀到北京擔任荷航中國區總經理，但為了太太的工作和兩個小孩的教育，他婉拒了該項職務。紀維德的妻子曾淑芬，一直在外商金融圈擔任要職，2013年自瑞銀集團退休。談起荷蘭和台灣的關係，紀維德滔滔不絕。台灣人耳熟能詳的飛利浦電子公司就是荷蘭企業，飛利浦曾是台積電的創始大股東，當年持有27%股份，2008年才出清持股。現在台積電的主要設備供應商艾司摩爾，也是荷蘭企業，是當年由飛利浦出來的員工所創。「兩個小國（指荷蘭和台灣）擁有半導體大公司，供應全球龐大的市場。」紀維德點出荷蘭和台灣的共同點。半導體產業鏈，讓兩國貿易金額激增。台灣是荷蘭在亞洲的第2大出口目的地，僅次於中國；荷蘭則是台灣在全球第10大、歐洲第2大貿易夥伴。紀維德指出，台灣從荷蘭在亞洲第5大出口國，到這兩年急速成為第2大出口國，除了半導體產業，離岸風電也是重點。荷蘭有很多海洋工程公司，從鑽油平台轉型發展離岸風電技術，台灣身為亞洲最早發展離岸風電的國家，全世界頂尖公司都到台灣，荷蘭便有25家荷蘭海洋工程公司來台灣。此外，化工也是荷蘭輸出的重要產業，包括帝斯曼集團（DSM）、阿克蘇諾貝爾塗料公司等在台灣都有很大市場，也都在這裡設廠。荷蘭出口到台灣的農產品金額也很大，紀維德笑說：「其中有一大部分是啤酒類。」原來台灣是海尼根啤酒的第3大進口國，僅次於美國和法國，甚至超越中國。很多人不知道海尼根是荷蘭品牌，更不知道海尼根在台灣如此受歡迎。不過，紀維德笑說，他也很喜歡喝台灣啤酒，台灣的釀酒業這幾年蓬勃發展，「例如噶瑪蘭，做出非常好的威士忌，啤酒也很好喝。」紀維德任內，致力推動荷蘭和台灣的創新發展連結，同時促進城市間交流互動。過去荷蘭在台灣能見度不高，他上任後，為了讓更多台灣公司、政府部門或一般公民多認識荷蘭，荷蘭辦事處2016年與在台灣市占率很高的荷蘭貨櫃卡車（DAF）合作，改裝一輛橘色卡車，內部布置10個與循環經濟有關的創新方案，到全台7個縣市舉行「創新論壇暨巡迴展」，3週的巡迴與交流會議，所到之處造成轟動，也讓荷商和各縣市政府、廠商激盪出不少提案。跳脫傳統外交官的思維與作法，紀維德行銷荷蘭的創舉很多。例如一八年台中世界花卉博覽會，荷蘭辦事處推動設置荷蘭國家館，以循環經濟為概念，在多家荷蘭公司參與下，打造出全台第一座循環建築，吸引了350萬遊客。這棟建築也成為全球第一座拆除後可百分之百「回收重建」的循環建築，花博展期結束後，移至台中月眉糖廠的「台灣循環設計園區」繼續使用。紀維德強調，SDG（永續發展目標）已成為荷蘭政府的重要政策，企業的作為都要符合永續發展目標，台灣也把循環經濟列為5加2產業創新計畫之一，他致力推動循環經濟，不是站在荷商的利益，而是為了全球環境。為了台中花博的荷蘭館，紀維德有一陣子頻繁走訪台中，但在台灣最常拜訪的縣市是桃園。他說，原因是和桃園市長鄭文燦的團隊，在智慧城市等領域都有愉快的合作，2018年桃園農業博覽會，主辦單位自己設計了一個很大的風車，「我很驚訝，好像回到荷蘭的感覺，很感動，你知道嗎！」除了城市交流合作，紀維德常跑桃園的另一原因是去走步道。「桃園有很多很美的步道，開車不用一小時。我常跑桃園，人家以為我是去機場，其實不是，是去走步道。」東北角也是他常帶全家去的地方，因為一小時車程內，就抵達風景優美的步道。「台灣對我來講是很讚的地方，因為荷蘭沒有山，都是平地，我有一些台灣朋友每週末都會去爬山，我們盡量跟著他們去，所以也跟著他們認識很多步道。」訪談當天，他一早5點就起床，先去爬住家後面的拇指山，才到辦公室上班，「現在天氣熱，要爬山就要早點起床。」他以台灣人的口吻說。即將在秋天返回荷蘭，忙著搬家之餘，6月下旬他還帶全家去台東長濱騎腳踏車，「我們很喜歡東岸，景色很美。」問他在台灣最喜歡的食物，他說，台灣大部分的菜他都很喜歡，但如果問他半夜起床會想吃什麼，或是回荷蘭之後會想念的食物，他會說是「紅油抄手」。列舉幾家台北好吃的紅油抄手後，他說，最獨特的是，每一家店的紅油抄手都有自己的獨門醬料。他們全家也喜歡日本料理，因為在台灣可以吃到很好的日本料理。還有，「全世界最好吃的巧克力在屏東，福灣巧克力，他們還做『馬告巧克力』，很好吃。」除了民主化，對台灣30年來的觀察，他說，台灣很強，「每週我碰到一些人，都是全世界最大的生產什麼產品的廠商。」他舉例，台積電、巨大、聚陽等公司，「我先前才買了一件咖啡渣做的衣服！」即將告別台灣，他坦承，搬回荷蘭初期一定會不適應，因為已經33年未曾在荷蘭工作過。他們在台北留著公寓，退休後很可能回來台北，或是荷蘭、台北各住一半時間；台北對他而言，只是暫別，不是永遠離開。