5G將開台　中華電信300億上膛 市場大哥拒當「笨水管」

▲中華電信現金流相當強勁。（圖／財訊雙週刊）

▲中華電信在5G時代,將走結盟路線,廣招合作夥伴經營5G新業務。（圖／財訊雙週刊）

今年5月，中華電信發行3百億元的公司債，他們看好5G時代數位服務的機會，準備發動一系列併購案，搶進B2B2X的新商業模式。再過幾天，中華電信5G服務將正式開台，遠傳等對手「禮讓」老大哥跟隨其後開台。在這關鍵時刻，所有人的目光都盯著中華電信，看這家台灣龍頭電信公司要如何出招，讓5G服務一開門，就能開出紅盤。今年的狀況，和2007年3G開始時有些類似，那一年，台灣有媒體預測，3G開台第一年，只會有50萬用戶，因為那時沒人知道3G網路究竟有什麼非用不可的理由；但也就在那一年，蘋果正式推出iPhone。像是倒轉到當時，現在所有人都知道大變化即將到來，但所有人也都在問，「5G的殺手級應用究竟是什麼？」唯一確定的是，過去十年，電信公司被嘲笑是「笨水管」，因為，乘著電信公司花大錢建的基礎設施，無數的網路大公司崛起。美國的亞馬遜、臉書、谷歌，中國的阿里巴巴、騰訊，才是真正3G和4G寬頻時代的受益者，每一家市值都遠遠超過傳統電信公司。5G時代，電信公司有機會擺脫「笨水管」的命運嗎？中華電信總經理郭水義，是中華電信第一位財務背景出身的總經理。他的談話風格，有著財務專業特有的一份謹慎，但談到開台後的資本支出狀況，他透露「覆蓋率我們絕對會超越對手，」而且「投資絕對不會手軟，一切以電信龍頭的姿態（推進）。」郭水義更透露，5月分時，中華電信董事會已經通過發行3百億元的公司債，「併購跟轉投資（編按：指相關需求）都借滿了；」他說，中華電信花了四百多億元拿下5G最好的頻譜，競標金都不手軟了，「該有的建設，一定都會到位。」這話出自中華電信總經理口中，意義不同，因為，中華電信現金流相當強勁，去年第4季靠營運流入的現金就有7百億元台幣，同期帳上現金有340億元，再透過發債，現金水位十分充沛，關鍵是，如果還繼續做「笨水管」，要這麼多錢又有何用？如果把5G服務比喻成蓋101大樓，最底層是中華電信的各種網路基礎建設，從固網、行動到Wi-Fi都能連接，再往上一層，「中華電信有雲端所、巨量所、智聯網所」，不管是處理大數據，還是物聯網AIoT，中華電信都有相關技術。再以此為基，向上疊加各種智慧服務。郭水義認為，電信業者要擺脫笨水管的定位，首先就要重新定位自己。他的想法是，電信業者應該要多了解客戶，不管是一般消費者還是企業，了解用戶的需求，才能按照不同的情境收費。像網路業者，了解使用者行為後，廣告可以收到錢，電子商務可以收到錢，提供軟體服務可以收到錢。因此，「未來，資費也要重新詮釋，不只是吃到飽、吃不飽的問題，而是吃什麼更重要。」郭水義透露，5G開始初期，娛樂會是主要亮點，雲端遊戲、AR／VR、高速影音體驗這些應用都會出現，但只是5G應用的一小部分。「5G是一張20年的執照，」郭水義說，他把「食衣住行育樂」六大需求，按照5G時代的發展潛力，重新排成「樂育醫行住食」。看歐美日，甚至中國電信業者的發展策略，線上串流、OTT的趨勢就能知道，娛樂在5G產業仍將是快速成長的一塊，尤其５Ｇ崛起後，沒有時間差的同步互動將成為現實。在MWC展中，日本NTT DOCOMO就把一個樂團拆成兩群人分兩地演出，透過5G網路，能做到彷彿在同一個現場演出的效果。郭水義認為，教育在5G時代也很有潛力，這次疫情下，遠距教學大為流行，如何用科技讓教育無所不在，必然有市場。5G結合醫療，中華電信也很有興趣，在日本，NTT DOCOMO就力推遠端產檢，中華電信也有意打造5G醫療國家隊走向國際。接著，還有自駕車、智慧家庭，其中自駕車雖然還在發展初期，但全球大廠齊力推動，前景仍值得期待。換句話說，中華電信想跳出只是提供網路、電信服務的角色，自己跳下來提供各種服務，郭水義認為「未來電信業的競爭 來自科技業」，中華電信的策略必須大幅改變。因為，網路產業就是靠掌握了服務，發展遠遠超過電信業，現在，中華電信想做的就是抓住主導權。郭水義解釋，中華電信的發展策略分成A（併購Acquire）、B（自建Build）、C（合作Collaborate）三塊，「中華電信是中間這個Ｂ」他解釋，「以後Ｂ會變小，Ａ和Ｃ會加大」，他透露，中華電信合作或併購的對象，台灣和國際的公司都有可能，「不排除跟電信之外的國際大廠合作」。因為未來中華電信要賺各種服務的錢，但光靠一家公司本身，不可能掌握百工百業的資源和人才，中華電信計畫要走B2B2X的商業模式，廣泛結盟，透過跟娛樂、醫療、教育領域的公司結合，利用中華電的平台，一起把服務賣給消費者或企業客戶。郭水義說，併購案確實有在看，「直接結婚（指併購）也有可能，或是先合作。」他神祕地說，「不能講萬事皆備，只欠東風，就要看對方點頭，⋯⋯辦喜宴的時候，會再通知你們」，言談中透露出已有候選名單，只待進一步敲定合作。郭水義認為，看待未來電信業的投資價值，投資金額不是最重要的，「重點在於如何找到需求。」他認為，如果需要，也不排除做組織改造，也會鼓勵中華立鼎、中華資安，甚至新加入的資拓宏宇朝掛牌方向發展。未來，你可能在家裡就能跟五月天一起練團，在家裡就能做健檢；想出門，你的車子由5G網路指引方向；要照顧生意，攝影機連結雲端AI，分析走進店面的客戶跟他們的需求。這些在技術上都有可能，但關鍵是，誰來建立可行的商業模式，把昂貴的投資變成可行的好生意。現在，全世界的電信公司都想做智慧服務的生意，不僅中國移動推動「5G+」，NTT DOCOMO、KDDI和樂天電信，都有相關的計畫。5G只是個開始，資源到位後，能不能成功把智慧服務推向市場，才是中華電信重啟成長引擎的關鍵。