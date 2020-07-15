想賺LINE POINTS點數　聯邦賴點卡國內最高4%回饋

信用卡刷卡優惠一般都是海外才享有高額回饋，面對國外新冠肺炎疫情未趨緩，國內旅遊消費大增，想要省錢賺回饋，當然就找張國內也有高回饋的「神卡」。聯邦銀行日前宣布「賴點卡」，除基本回饋國內2%(含保費)、國外3%，使用LINE Pay Money繳納卡費再加碼2%回饋，也就是說最高國內4%、國外5%回饋，且回饋無上限，讓卡友輕鬆賺回饋。2019年推出的「賴點卡」，一上市就祭出神卡等級的高額回饋，國內一般消費享LINE POINTS 2%、國外消費享LINE POINTS 3%高額回饋，而且回饋將延展至2021年1月31日，卡面也以「2020極簡風格」全新登場，也更貼近「不用多想，回饋輕鬆享」的初衷，以結構俐落的設計為主題，強調極簡生活的魅力。不僅如此，聯邦銀行日前更宣布，在2020年9月30日前，使用LINE Pay Money繳納「賴點卡」卡費，即可再享LINE POINTS 2%回饋，累計最高可達國內4%、國外5%回饋。聯邦銀行表示，賴點卡附加的一卡通票證功能同樣享有回饋，全通路自動加值每筆可享LINE POINTS 5點回饋，而活動期間，在萊爾富便利超商可享LINE POINTS 1%與萊爾富Hi點2倍送，總計2%的高額雙重回饋。此外，新戶申辦刷滿888元還可獲得首刷禮LINE POINTS 300點或「LINE FRIENDS無線滑鼠」2選1；持卡人完成開卡後，在2020年9月30日前登入聯邦數位銀行「New New Bank」專屬APP，首次申辦成功開立數位存款帳戶，還可再享新戶首登禮100元。聯邦銀行也順勢推出「賴點卡友大募集」活動，成功推薦1名好友即可獲得LINE POINTS 200點，累積推薦3名，再加碼「Google Nest mini 2智慧音箱」1台。