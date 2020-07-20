搶搭「偽出國」商機！蝦皮國際展最低下殺1折

國外疫情依舊嚴峻，多國關閉邊境的政策也導致跨國旅遊幾近停擺。近期「偽出國」商機正夯，業者們紛紛推出搭機環島、出入境體驗等套裝行程，讓全民一解出國之癮！蝦皮購物搶搭偽出國熱潮，於即日起至7月22日推出「蝦皮國際展」，讓消費者靠手機環遊世界，每天祭出最低1折優惠，還有人氣商品整點限時搶，如造訪日本必掃貨的DHC護唇膏享超值活動價；想一解對歐巴的思念則可選擇即食辣炒年糕泡麵，只要8分鐘立刻置身韓國；想和歐美明星一樣有一口大白牙，絕對不能錯過FastWhite牙齒美白！此外，搶攻振興券啟用商機，7月21日至7月31日，蝦皮24h祭出3大任務，每完成一項任務即可得到最多6張折價券，3個任務都完成即可得到共15張折價券，更有機會抽中iPhone 11！首4天再加碼狂撒3折券，最高可折3,000元，讓你買到失心瘋！



根據東方線上消費者研究集團調查顯示，疫情過後有約一半的民眾最想「出國旅遊」！為了滿足消費者出國的渴望，蝦皮國際展精選來自日本、韓國、歐美超過百大品牌，無論是異國美食、美妝保養、生活用品一應俱全！7月20日至7月22日，每天00:00推出瘋搶滿999元折100元的折扣券，每天00:00、12:00、18:00還有整點限時搶活動，最低殺到1折！



大吃特吃wonderful：韓國必買CW大蒜麵包餅乾、日本必吃雪印北海道起司棒、一吃就停不下來的新加坡超人氣金鴨鹹蛋黃波浪薯片都能在蝦皮購物輕鬆下單，7折瘋搶價比到當地買還便宜，更不用辛苦扛回台灣！



異國美妝beautiful：不管是美妝部落客大推的韓國 romand唇釉、泰國4U2唇萃還是超實用的ColourPop 多色眼影盤通通下殺4折起，韓國VT積雪草面膜，7月22日當天18:00限時瘋搶價只要30元，0.5折的優惠讓你買越多、省越多！

生活也要international：質感超佳的美國P.F. Candle 香氛蠟燭限時下殺67折，輕鬆提升家裡浪漫氛圍；而生活中不可或缺的Persil 寶瀅 強效淨垢洗衣凝露、樂扣樂扣輕鬆手提PET冷水壺等居家必買清單也都祭出7折優惠，眾多跨海來台的優質居家用品，為你的生活增添一些異國風情！



為了共同振興經濟，蝦皮購物於7月21日至7月31日推出蝦皮24h闖關搶券活動，期間完成3大任務，不但最高可得15張優惠折扣券，還有機會抽中iPhone 11！首4日更加碼於每日12:00開搶3折券，最高折抵3,000元。



任務1──關注加分享：凡關注24h生活美食館、24h美妝保健館、24h 3C家電館、免運直送館、流行時尚館或分享活動頁面，即可獲得20元無門檻折價券註21張，各館別分次計算，單一帳號最多可得6張券。



任務2──下單輕鬆賺：於蝦皮24h生活美食館、24h美妝保健館下單可獲得2張30元折價券，於24h 3C家電館下單可獲得2張50元折價券註3，單一帳號最多可得6張券。



任務3──滿額省很大：於蝦皮24h生活美食館、24h美妝保健館、24h 3C家電館、免運直送館、流行時尚館任一館別消費達2,000元即可獲得3張85折折價券註4，單一帳號最多可得3張券。



