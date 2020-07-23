每日進站近500萬人！蝦皮推「低頭運動」滑手機也有賺頭

據Global digital 2019 reports調查，全球網民平均每日上網時間為6小時42分，而台灣網民則高達7小時39分，台灣人明顯高於平均數近15%。蝦皮購物也觀察到今年用戶的進站頻率、玩遊戲次數及觀看直播時間相較過去均有明顯的成長，2020上半年台灣每日進站用戶近500萬人次！因此，蝦皮購物為了獎勵用戶低頭成癡，於7月22日至7月24日全新推出「蝦皮低頭運動」，低頭越久、獎勵越多，總獎額上看40萬元！



為了保護各位用戶的健康，該電商也貼心為累積進站時數前5,000名的消費者，送上頸枕、按摩券、葉黃素等多項護體好禮。另外，低頭久了也可外出抬頭成為海灘時尚焦點，於7月21日至8月3日，推出「決戰海灘趴」主題活動，眾多性感比基尼及時尚配件下殺1折起，滿額再享0元免運！



據業者觀察，除了2020上半年台灣每日進站用戶近500萬人次外，直播觀看的時間也較第一季成長近1成、進站玩遊戲次數更較第一季成長2倍之多，顯見低頭滑手機已成全民日常！業者再次回應用戶習慣，推出首屆「蝦皮低頭運動」，讓用戶低頭也能賺獎金、進站時間越長、賺得越多！「蝦皮低頭運動」除了推出大量購物金提供全台低頭族瘋搶之外， 更精選低頭護體神器如筋膜槍、近視坐姿矯正器、低頭美食吃到撐的老媽拌麵、星球工坊，還有低頭睡到趴記憶午睡枕、蒸氣眼罩等眾多低頭必備商品，活動期間專區享8折起優惠，更有活動限定折扣碼等著各位低頭族搶用！



另外，該電商也同步舉辦低頭大賽，只要用戶報名參賽，每日中午12點皆會刷新自己的進站時間排名，前5,000名除了可賺取購物金外，指定名次更可享有多項護體好禮，包含3C葉黃素凍、護頸枕及肩頸按摩券等培元固本、強身健體的商品，其中前100名可獲得「200元購物金」及FunNow提供的青崧養生會館「足浴＋肩頸按摩券」，總獎額上看40萬元！



低頭賺夠了，也可以「抬頭」走出戶外，成為海灘時尚焦點！7月21日至8月3日也推出決戰海灘趴，整理了夏季海灘必備，包含Polarized偏光太陽眼鏡破盤下殺1折只要299元、Sdare 比基尼、Life8-Casual 透感涼拖鞋、ADIDAS老帽等流行海灘服飾配件4折起，讓你一抬頭就走在時尚尖端。此外，活動期間除享有購物金天天送外，消費滿1元就可登記獲得提提研限量保養面膜、消費滿999元還可登記抽OMRON 體脂計，再享限時0元宅配免運！





蝦皮低頭運動網頁：https://shopee.tw/m/lowhead

蝦皮低頭運動影片：https://www.youtube.com/watch?v=Oz9xsNkZMBE&feature=youtu.be

決戰海灘趴：https://shopee.tw/m/24hfashion0721

