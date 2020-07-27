台灣豬拚外銷／台糖籲不能急　「滷肉飯價格合理」是前提

▲台糖近幾年積極提升養豬場設備，不僅降低對環境的衝擊，也能讓產出的豬肉良率提升。圖為台糖水簾式豬舍。（圖／台糖提供）

▲為了重返國際市場，「養豬國家隊」台糖超前部屬，積極建立現代化生態養豬場。圖為台糖農業循環園區概念圖。（圖／台糖提供）

▲台糖認為，台灣豬肉一定要外銷，產業才有升級的動力！而台糖做為養豬國家隊，也希望一起帶動產業發展。（圖／台糖提供）

▲台糖畜殖事業部副執行長溫元文指出，東南亞市場絕對是台灣豬外銷的利基市場，因為飲食習慣相近，且距離也近是其他國家無法取代的。圖為台糖畜殖場實作課程。（圖／台糖提供）

台灣從口蹄疫疫區中除名，農委會喊出年底前要外銷台灣生鮮豬肉品，但歷經24年，台灣豬肉外銷系統早已斷鏈，要打國際盃可能嗎？有競爭力嗎？為此，做為「國家養豬隊」的台糖早就配合政策超前部屬，積極升級養豬場設備、拉抬「良率」。同時，台糖也透露台灣豬肉外銷的利基市場，就在東南亞的冷藏豬肉品項上！談到台灣豬肉外銷，台糖畜殖事業部副執行長溫元文指出，外銷不是一廂情願，而是要與進口國溝通，包含對方對檢疫條件、台灣屠宰場的要求等，完全都是看進口國的要求，不然其實台灣這幾年也是有少量的豬肉加工品外銷，冷凍與冷藏生鮮豬肉才是在國際市場上消失的品項。為了重返國際市場，「養豬國家隊」台糖早就配合農委會「超前部屬」。像是台糖積極建立現代化生態養豬場，其中屏東東海豐養豬場更是指標，兩年前開始改建升級，將生物安全拉到最高標，杜絕重大疾病進入。溫元文笑稱「即使蔡英文總統來，進入豬舍前一樣也要洗澡淨身換隔離衣」。而動物福利，符合農委會的要求，甚至到達歐盟標準。至於養豬業長期以來為人所詬病的水汙、空汙，溫元文說台糖也積極提升設備，其中環境控制水循環系統，用水比傳統豬舍節省8成，並用兩層水簾過濾降溫與換氣，因此台糖東海豐豬隻不用每天洗澡沖涼，也能涼爽好好長肉，且排出的空氣不像傳統豬場，聞起來反而是淡淡農業區的味道，同時生產沼氣、屋頂也廣設太陽能板，為綠能貢獻心力。提升養豬場設備，不僅降低對環境的衝擊，也能讓產出的豬肉良率提升，更可讓進口國查廠更安心。而為了讓生鮮豬肉能順利外銷，台糖也協助下游屠宰廠商升級，以取得更符合國際的出口標準，「不論是台糖、屠宰場或是防檢局全都提前動起來，相互鼓勵配合」。只是，溫元文坦言，由於過去24年，國內養豬產業大萎縮，已經沒什麼市場規模，因此民間相關養豬業者也沒什麼動力在各方面升級，「所以台灣一定要豬肉外銷，一但有了外銷，產業才有升級的動力！」而台糖做為養豬國家隊，也希望一起帶動產業發展，「雖然過程中無法盡善盡美，但一直在提升與學習。」至於台灣豬肉要打國際盃，量夠嗎？更何況目前國內豬肉自給率9成，還有1成得仰賴進口。為此，溫元文表示確實無法一下子增量，這是因為市場供需如果有大量異常變化，將會造成價格波動風險，這是大家最不願意見到的，因此要增產也是逐步規劃。溫元文指出，國內外供需進出口平衡，有助於價格的穩定。例如量太多無法去化，價格會暴跌，但豬肉只進不出，產業就沒有升級的動力，也不是好事，因此豬肉外銷一定要做，但絕不是躁進，出口量需要計劃性增加，並逐步建立值得信賴的通路，「這樣才能兩情相悅」，但前提是「國內有合理價格滷肉飯才是最重要的！」至於台灣豬在「失落的24年」還有競爭力嗎？溫元文強調，這幾年豬肉加工製品本來都有在走，只是量沒有太多，製造商進口豬肉再製成出口，其生產成本差不多。至於冷凍豬肉確實較其他出口大國弱勢，因為光是生產成本，台灣業者就高出許多，但他強調我們仍然有最大的利基市場，就是東南亞的冷藏豬肉品！溫元文進一步指出，這是因為東南亞華人與台灣人飲食習慣相同，都喜歡溫體或冷藏豬肉，但台灣豬肉風味又跟東南亞當地的不一樣，再加上地緣關係，「地理位置近是其他國家無法取代的」，因此他認為台灣冷藏豬肉出口到東南亞有絕對優勢。溫元文指出，原本今年3月就要去新加坡談，進口方查廠也都安排了，但無奈新冠肺炎疫情攪局，否則今年4月台灣生鮮豬肉就能進到新加坡。如今因為疫情關係，進度雖然有點延遲，但所幸新加坡原本就對台灣的防檢與食安管理機制有所信任，因此在邊境管理之際，新加坡當局已率先核准台灣業者的豬肉加工品進口，相信生鮮豬肉不久後也將前進新加坡。至於能否重返過去台灣養豬巔峰時期最大市場日本，溫元文坦言日本標準更加嚴格，但對台灣豬肉有信心，甚至都已經鎖定了2020東京奧運商機。雖然疫情打亂規劃，但未來仍會持續在東南亞之外，逐步計畫開拓國際市場。如同他在口蹄疫爆發當年加入台糖一樣，全球疫情未減，「但不要在絕望的時候過度悲觀」，相信這個產業一定還有機會，絕不會辜負願意做的人。

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