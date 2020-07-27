台灣豬拚外銷／第一線業者興趣缺缺　就怕政治考量失先機

▲大成不僅是飼料及肉雞大廠，前幾年在國內更斥資超過6億元投資種豬事業，對於台灣豬要外銷海外，首先認為產業設備一定要提升來拉高育成率。（圖／擷取自youtube大成長城DACHAN-大成桐德牧場）

▲農委會於6月16日宣布，台灣成為口蹄疫「不施打疫苗非疫區」，台灣與口蹄疫奮戰24年之後，終於能重返國際肉品市場。（圖／賴志昶攝）

▲台灣曾是全世界數一數二的豬肉出口國，但一場口蹄疫讓外銷市場一夕之間豬羊變色。而台灣確定從疫區中除名，也讓許多養豬相關業者多持樂觀正面的態度，但也有養豬戶認為短時間內變化不大。圖為養豬示意圖（圖／記者賴志昶攝）

台灣睽違24年再度取得外銷豬肉的門票，消息一出，法人都認為飼料與肉品大廠大成與卜蜂可望再添營運動能，且台灣豬肉具有一定品質，頗具競爭優勢，香港、新加玻可望成為首波的海外市場。只是也有業者私下表示，談合約應該是民間與民間談最快最靈活，就怕官方領軍打國際盃會有太多政治考量，反而失去先機。台灣從口蹄疫疫區中除名，這一等等了24年，農委會更是喊出年底前首批生鮮豬肉將外銷，首波鎖定香港、新加坡、澳門等地。由於台灣曾是全世界數一數二的豬肉出口國，因此消息傳來，養豬相關業者多持樂觀正面的態度，再加上中國大陸非洲豬瘟影響產量與價格，法人認為，飼料與肉品大廠大成與卜蜂可望因此受惠。其中，卜蜂經營包括生產飼養豬的飼料、產製生鮮冷藏豬肉，甚至還有種豬群經營與飼養。去（2019）年12月底，卜蜂董事長鄭武樾曾對外表示，台灣豬肉若能出口，他樂見其成，只是能否重回鼎盛時期最大的日本市場，他則認為日本標準較嚴格且已大量採購丹麥豬，台灣豬要回到日本可能還需要一段時間，短時間看起來，加工熟食肉品出口到日本應該較具競爭力。至於大成，不僅是飼料及肉雞大廠，前幾年在國內更斥資超過6億元投資種豬事業。大成董事長韓家宇不只一次提到，台灣豬雖然風味佳，但第一步飼養就有挑戰，原因是國內大環境產業設備若無法提升，「良率」不好當然也無法比拚，更遑論打「品牌」，如日本鹿兒島黑豚、西班牙伊比利豬品牌養成都需要一段時間。而現階段大成旗下自有品牌的水餃、貢丸與肉鬆產品，光是國內自己吃都不夠了，再加上豬肉外銷涉及國與國的貿易談判，因此大成預期短時間內海外市場不會有太大的改變。台灣首波豬肉外銷市場新加坡、香港、澳門較有機會，主要是因為當地較沒有養殖業，再加上信任台灣的防檢與食安機制，因此採較開放的態度，最先開放加工製品業者進口，但其他國家的輸出，不論是官方或是民間可能都要再加把勁，畢竟「失落的24年」之後，要重新接軌國際怎樣都不簡單。屏東「從產地到餐桌」的養豬大戶業者就不具名表示，「可以外銷當然很好，但真的很多挑戰！」他呼應大成的說法指出，事實上觀察身邊同業，增養豬隻、提高育成率就必須提升設備，「每天要應付環保團體就很焦頭爛額了，要改善設備根本興趣缺缺。」再來，他也說，跟國外廠商談合約，先不講關稅問題，要有外銷訂單合約本來互信機制最重要，現在都已經過了24年，關係都沒有了，需要重建信賴感，而這非一蹴可幾，同樣需要時間。另外，這名養豬大戶還提到，談合約本來就是民間跟民間談最快、靈活度較高，現在官方要帶著去打國際盃，老實說會有政治議題。「不然以台灣豬外銷最有競爭力的市場，我認為是中國大陸沿岸城市，會比日本市場更有利基點」，因為飲食習慣相近，都喜歡吃溫體豬與冷藏豬，地理環境也近，若在大陸豬肉需求增溫下，再打出「台灣豬」品牌，相信高品質的風味會很有競爭力。只是，養豬大戶也提醒，雖然政府將豬肉外銷視為重要目標，但呼籲防疫同時也不能鬆懈，他甚至認為，現階段防疫工作比外銷更重要，否則在國外仍有口蹄疫或非洲豬瘟的疫情之下，只要稍有不慎就會前功盡棄。至於，近來開始有豬肉加工品外銷澳門，他則認為因為才幾百公斤量太少，比較偏向宣示性的意義，但即便如此，台灣取得外銷門票對產業長期來說，也算有正面激勵的效果。

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