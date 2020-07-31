運動觀光帶動台東房市　購屋熱潮持續發燙

台東一向都有「台灣後花園」美稱，是民眾經常安排旅遊的熱門區域，多年來以「觀光業」最為盛行，每年3到5月，活水湖周邊聚集鐵人三項的好手；盛夏6到8月，鹿野高台的天空，布滿來自世界各國、爭妍鬥豔的熱氣球；吹起東北季風的11、12月，助長的浪勢，正是衝浪好季節。一整年的活動下來，更吸引不少人因為台東帶來的悠閒氛圍，前來置產居住。





東大台東加盟店劉祈明店長表示，每年固定舉辦的「國際熱氣球嘉年華」、「國際衝浪賽」、「國際鐵人三項運動賽事」，有天使的眼淚美名的「嘉明湖」，好山好水的自然景觀，讓台東觀光產業蓬勃發展，也因為這些優勢，台東房市開始蓬勃發展，這幾年下來，不少人從北部或南部前來購屋，這其中也不乏退休人士。





隨著蘇花改通車利多效益持續擴大，再加上新冠肺炎期間花蓮迄今守住「零確診」，





還有台九線南迴段通車、鐵路電氣化工程完工，使得交通相當便利，更加強了台東的房市後勢看漲，以往台東的商業區只限於市區蛋黃商業地段，主要以中華商圈靜巷住宅最保值，地坪持分30坪透天厝開價1,300至1,500萬元，供給量少、無賣壓，劉祈明表示，已經有不少外地建商鎖定蛋黃、蛋白交界處的重劃商業區獵地推案，有的推出低單早鳥價吸引年輕購屋族買單，開案僅3個月已完銷百戶，買氣強強滾。





台東地價至今翻了將近10倍之多，飯店、民宿也持續增加，預售招牌也掛滿街邊。東部的觀光產業接連帶動房市發展，疫情期間也似乎不受到影響，劉祈明表示，今年的業績達成速度比去年快上不少，也正因為東部是「零確診」，大家都看好台東的環境而前來購屋。





在一整年持續舉辦活動的台東，讓台東的觀光沒有淡季，房市在今年更沒有遇到瓶頸，劉祈明相當看好未來台東房市的強勁力道。











