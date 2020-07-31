全台五大振興券搶翻天　投顧順勢推出超強投資振興方案

台灣疫情逐漸趨緩，為了刺激沉寂許久的消費市場，從中央到地方、從大型企業到小型店家，不約而同紛紛推出各種經濟振興方案，其中五大振興券更是搶翻天！報復性消費、報復性旅遊的新聞層出不窮。





佛心投資振興方案，靠投資活絡個人經濟





經濟振興方案是為了提振整體消費市場與總體經濟，但人民的荷包與個體經濟也應該想辦法活絡起來！深耕台灣三十年的富蘭克林證券投顧，為了讓人們在資金有限的情況下，也能透過基金投資振興個人經濟，特別推出了「投資振興方案」，單筆與定期定額的申購門檻同步降低，投資人每月最低只要一千元起就能布局海外市場，輕鬆存基金！



理財機器人助陣，小額也能打造投資組合



富蘭克林進一步表示，很多人都知道資產配置的重要性，但過去定期定額投資境外基金動輒三五千元起跳，一般人在閒置資金有限的情況下，很難真的打造互補的投資組合。「投資振興方案」把定期定額投資門檻降到一千元起，等於過去只能投資一檔基金的金額現在可以投資三檔基金，而且現在還有手續費一折優惠，非常適合資金有限、但希望資產配置的小資族。



另外，富蘭克林把理財機器人的投資門檻也降低了！定期定額五千元起就可以透過國民理財機器人打造專屬投資組合，小額也能享受法人級的服務。



總體經濟靠振興，活絡個體經濟靠存基金



在疫情隱憂仍在，經濟前景不明的情況下，政府的振興方案只能解燃眉之急，富蘭克林建議投資人善用「投資振興方案」來存基金，透過時間攤平波動風險、提高投資勝率，才是活絡個體經濟的根本之道。想了解更多「投資振興方案」相關資訊，請上https://lihi1.cc/WhPmD





