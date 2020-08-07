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龍巖李世聰親訪　跨界吃下錠嵂3成持股的盤算

文/財訊雙週刊
calendar_today2020-08-07 08:30:00

▲ 龍巖集團總裁李世聰雖然對外低調，但近期在財務投資和事業版圖都有神操作。（圖／財訊雙週刊）
▲ 龍巖集團總裁李世聰雖然對外低調，但近期在財務投資和事業版圖都有神操作。（圖／財訊雙週刊）
7月22日，龍巖宣布砸下4.2億元台幣買下錠嵂逾3成持股，一週後李世聰親自帶隊拜訪錠嵂創辦人毛以孝，會談兩個小時，雙方究竟各有什麼盤算？

7月最後一週，台股在台積電大漲帶動下再創歷史新高，而持有台積電的投資人也紛紛被起底，其中最引發市場熱議的「新科股神」莫過於龍巖。根據公開資訊，龍巖董事會於今年3月授權董事長買股投資以提升資金運用效能後，陸續買入台積電、大立光、波克夏和谷歌母公司Alphabet股票，短短4個月賺進2.15億元，帳面整體獲利17%。

龍巖集團總裁李世聰除了在股市展現「神操作」，也將重心轉向重新布局事業版圖，而他鎖定的對象就是近兩年崛起的保經代公司。7月22日，龍巖宣布砸下4.2億元台幣，向錠嵂部分股東所集結成立的京倫設計工程公司，買下錠嵂逾3成持股。

即使李世聰對外都宣稱，已不過問公司事情，但據透露，7月底李世聰是親自率隊拜訪錠嵂創辦人毛以孝。雙方雖然各為一方之霸，但過去並不相識，對於剛出清彰銀持股的李世聰，這次一口氣吃下錠嵂3成持股，業界議論紛紛。

龍巖參股錠嵂保經公司股票，主要是看好錠嵂是國內前3大保經之一，營收及獲利穩定、財務也十分健全，是很好的財務投資。不過據說初次見面，就閉門談了將近兩個小時，可見龍巖也想透過保經代通路加速推廣生前契約和塔位的實物給付保單，毛以孝也樂觀其成雙方合作。

雖然龍巖吃下錠嵂3成股權，最大股東仍是毛以孝，但未來是否持續加碼拉高股權改變局勢，還有待觀察。至於未來兩強結盟是否會再掀市場驚奇？外界都很期待。

關鍵字

錠嵂 龍巖 李世聰 毛以孝 新科股神

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