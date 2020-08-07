遠距辦公、線上教學夯　全球Q3平板電腦出貨估創12季新高

DIGITIMES Research分析師郭宜玲指出，品牌平板電腦出貨排名變化方面，第2季蘋果(Apple)穩居第一，三星(Samsung)、華為分別維持在第二、三位；亞馬遜(Amazon)出貨轉強，超越聯想位居第四；預期第3季亞馬遜隨出貨逐漸回復旺季水準，將重回第三。代工廠接單方面，第2季因富士康代工的iPad mini與iPad Air 3合計出貨激增，使富士康佔台廠代工出貨比重逾5成。
郭宜玲補充，第3季整體代工產能充足，但短期訂單暴增造成零組件供應短缺，使部分第2季訂單遞延至第3季，通路亦有回補庫存需求，加大第3季旺季出貨力道，可望創下12季以來出貨量新高。
再進一步分析品牌平板電腦出貨尺寸分布，第2季10吋(含)以上出貨佔比已升至8成，7吋產品出貨進一步減少，但7吋將存在於兒童市場不至全數退出。展望第3季，隨著出貨尺寸較小的亞馬遜於旺季出貨轉強，將推升7.x到8.x吋產品出貨佔比上升2個百分點，使10吋(含)以上出貨佔比將微降至8成以下。
而今年第2季蘋果平板出貨季增幅度高於非蘋平板，使GF2觸控技術出貨佔比上升，隨著去年起品牌新品大幅採用In Cell觸控技術，In Cell已相當接近GFF觸控技術出貨佔比。預期第3季隨亞馬遜平板出貨放大量，GFF觸控技術出貨佔比將提升。