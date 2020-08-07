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遠距辦公、線上教學夯　全球Q3平板電腦出貨估創12季新高

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-07 11:01:05

▲調研機構預估第3季全球平板電腦旺季出貨持續發威，可望創下12季以來出貨量新高。圖為2020年第3季全球平板電腦出貨分析。（圖／DIGITIMES Research提供）
▲調研機構預估第3季全球平板電腦旺季出貨持續發威，可望創下12季以來出貨量新高。圖為2020年第3季全球平板電腦出貨分析。（圖／DIGITIMES Research提供）
新冠肺炎疫情全球肆虐，但相關電腦、平板需求不減，遠距辦公、線上教學特別夯，再加上中國大陸產能快速回復，品牌與白牌出貨量均顯著回升，今年第2季全球平板電腦(Tablet)出貨為3,965萬台，季增60.5%，年增21.3%。而調研機構也預估第3季旺季出貨持續發威，可望創下12季以來出貨量新高。

DIGITIMES Research分析師郭宜玲指出，品牌平板電腦出貨排名變化方面，第2季蘋果(Apple)穩居第一，三星(Samsung)、華為分別維持在第二、三位；亞馬遜(Amazon)出貨轉強，超越聯想位居第四；預期第3季亞馬遜隨出貨逐漸回復旺季水準，將重回第三。代工廠接單方面，第2季因富士康代工的iPad mini與iPad Air 3合計出貨激增，使富士康佔台廠代工出貨比重逾5成。

郭宜玲補充，第3季整體代工產能充足，但短期訂單暴增造成零組件供應短缺，使部分第2季訂單遞延至第3季，通路亦有回補庫存需求，加大第3季旺季出貨力道，可望創下12季以來出貨量新高。

再進一步分析品牌平板電腦出貨尺寸分布，第2季10吋(含)以上出貨佔比已升至8成，7吋產品出貨進一步減少，但7吋將存在於兒童市場不至全數退出。展望第3季，隨著出貨尺寸較小的亞馬遜於旺季出貨轉強，將推升7.x到8.x吋產品出貨佔比上升2個百分點，使10吋(含)以上出貨佔比將微降至8成以下。

而今年第2季蘋果平板出貨季增幅度高於非蘋平板，使GF2觸控技術出貨佔比上升，隨著去年起品牌新品大幅採用In Cell觸控技術，In Cell已相當接近GFF觸控技術出貨佔比。預期第3季隨亞馬遜平板出貨放大量，GFF觸控技術出貨佔比將提升。

關鍵字

Tablet 遠距辦公 線上教學 平板電腦

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