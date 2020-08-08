A7文樂特區　唯一親子共融宅　安心一條龍服務

澳洲麥加里湖多元遊戲場 A7唯一親子共融宅





「共融遊戲場」概念源自於澳洲麥加里湖多元遊戲場，設計給所有兒童少年、成人大人、輪椅使用者皆可使用的鞦韆、彈跳、遊戲船等共融遊具，滿足每一位在場的大人小孩的需求。台北市政府自105年啟動Play For All政策，打造一般兒童、身障特殊兒童乃至成人、老人都能「共融、共學、共享、共玩」的新世代遊戲場，引進至台灣各大公園可見共融遊具。





遠雄新未來3為親子家庭量身打造親子產品，有感近年國外風行、政府推動的共融遊戲場能讓陪伴小孩成長更快樂，因此引進此概念，打造「親子共融宅」，其公設空間以Play For All為規劃理念，規劃共融遊戲場、親子共享公設，提供所有兒童、成人可以一同玩樂、遊戲的娛樂空間，讓親子之間的陪伴更緊密，擁有更美好的親子回憶。



▲「共融遊戲場」概念源自於澳洲麥加里湖多元遊戲場，設計給所有兒童少年、成人大人、輪椅使用者皆可使用。（圖／公關照片）

林口特定區 A7文樂特區 雙語學區X公園X商場正核心



近年發展火熱的林口特定區，以A7文樂特區以文青雙語國中小為核心，鄰近住宅區、商業區範圍發展，華亞科技園區內以中華物流郵政、禾聯、致茂、順達為主，其前店後廠定位，中華郵政4000坪公園、郵政商場百貨進駐，獨攬文教、公園、商場優勢，成為區內最具發展潛力的區域。



文青雙語國中小，從幼稚園開始就學至國中畢業共12年國教，雙語教學、開音樂班，校內更有生態池作為自然生態教學，選擇文教第一排的建案，未來小孩就學、接送方便，預期未來商圈發展為最優先。



中華郵政斥資220億元資金打造「中華郵政物流園區」複合式營運中心，以智慧園區為目標，規劃有五棟建物及公共設施；規劃郵政物流中心、郵政資訊中心、北台灣郵件作業中心、郵政訓練中心以及規劃為賣場的工商服務中心，預計在110年陸續完工。公共設施包規劃有4000坪的形象公園、兩公頃的滯洪池，將近1萬坪的休閒空間，2公里的一個休閒步道，大賣場結合休閒及購物，A7文樂特區挾帶雙語學區、公園與悠閒商場的地段優勢，成為A7重劃區最核心地段。



▲A7文樂特區區域圖（圖／遠雄提供）

文樂特區首選遠雄 一條龍品牌服務





遠雄建設以人居為初心，優擇最好的文教區域，最優質的公園、百貨生活圈，遠雄新未來3為區域內唯一一條龍服務客戶的上市建商，除了選擇最黃金地段之外，更要選擇最安心、最有保障的建設公司，遠雄新未來3暑假期間推出藏寶優惠，遠雄房地產史上第一次，首發地產主題APP「A7未來探險島」，下載APP完成任務獲得金幣，即可享有限量藏寶優惠，限定開放、限量優惠、限量戶別，趕快預約賞屋。



▲新未來3外觀3D示意圖。（圖／遠雄提供）





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