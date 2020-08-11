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7月獲利　壽險金控占前5名　富邦累計賺破500億奪雙冠王

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-08-11 10:54:12

▲國內15家上市櫃金控2020年7月獲利出爐，其中富邦金累計前7月稅後大賺逾500億元拿下雙冠王。（圖／NOWnews資料照）
▲國內15家上市櫃金控2020年7月獲利出爐，其中富邦金累計前7月稅後大賺逾500億元拿下雙冠王。（圖／NOWnews資料照）
國內15家上市櫃金控今（2020）年7月獲利全數出爐，其中受惠股息入帳，前5名全由壽險金控包辦，又以富邦金累計前7月稅後獲利新台幣507.33億元居冠，也是唯一獲利突破500億元的金控，每股稅後盈餘（EPS）賺4.67元，拿下金控獲利雙冠王，而新光金也因股息進帳，每股稅後盈餘來至1.12元，獲利也從後段班擠進第5名。

富邦金今年7月自結稅後淨利134.49億元，累計今年前7月稅後淨利507.33億元，年成長20%，每股稅後盈餘（EPS）為4.67元。截至2020年7月底，富邦人壽合併總資產及合併淨值雙創歷史新高，合併總資產突破5兆元大關，達5兆980億元；合併淨值則達4263億元，主要受惠於淨利成長及國內股票市值提升帶動未實現資本利得增加。

富邦人壽截至7月底自結投資資產規模達4兆2698億元，投資組合包含國內外股票、債券、不動產等多元組合標的，其中因看好台灣市場，台股部分亦長期持有台積電等大型績優權值股。前7月富邦人壽初年度保費收入達763億元，總保費收入為3332億元。

國泰金控自結7月稅後盈餘146.5億元創歷史新高，累計前7月稅後賺469億元仍輸給富邦金，每股稅後盈餘（EPS）3.23元續居獲利亞軍。不過，由於印尼Mayapada 銀行投資案影響，國泰金基於穩健原則，決定修正國泰人壽今年上半年Mayapada銀行應認列「採用權益法認列的關聯企業損失」為稅前140 億元，扣除原本6月已認列損失約52億元後，再增加認列損失88億元，因此，國壽上半年稅後純益由263.9億元下修至193.5億元。

國泰金上半年稅後盈餘也從392.9億元下修為322.5億元，EPS亦由2.68元下修至2.15元。而7月部分，國泰金7月稅後盈餘達146.5億元，創歷史新高，前7月賺469億元為歷年第三高，只是仍被富邦金超車，每股稅後賺3.23元。

至於中信金控7月自結稅後盈餘為79.73億元，累計前7月稅後盈餘271.50億元，每股EPS為1.34元，其中中信銀行7月單月稅後盈餘26.63億元，累計前7月稅後盈餘為161.34億元。中信金表示今年銀行獲利雖因疫情而受到影響，但核心業務仍然維持穩健，銀行存放款業務持續成長，財富管理動能良好，台灣人壽7月單月稅後盈餘為50.11億元，累計前7月稅後盈餘為131.55億元，保險業務因負債成本下降，投資部位成長，加上投資收益佳，整體獲利表現亮眼。

元大金控受惠台股行情，市場交易量大增，帶動旗下子公司業績，元大金7月自結稅後盈餘38.79億元，前7月稅後盈餘149.41億元，EPS為1.23元，其中元大證7月獲利有19億元，創近4年單月新高，元大投信7月賺1.69億元、元大人壽賺8.47億元、元大銀行賺10.59億元，而且3家子公司都是今年單月新高。

新光金控亦因大量現金股利進帳，自結7月單月稅後賺63.02億元，累計前7月稅後盈餘也突破百億元，達到142.53億元，EPS為1.12元。同時，由於股債價格節節高升，新光金7月底淨值達2484億元，為金控成立以來的新高，每股淨值達19.02元。其中因新台幣波動大，子公司新光人壽7月增提外匯價格變動準備金40億元，7月底外匯準備金餘額已達49億元，但因7月股息收入就超過80億元，新壽單月仍大賺51.89億元、年增16%，前7月稅後盈餘達100.99億元。

至於公股獲利王兆豐金控也受惠資本市場，兆豐金自結7月稅後賺31.6億元，月增逾8%，累計前7月稅後盈餘144.42 億元，EPS有1.06元，其中子公司兆豐證券7月稅後賺2.27億元，累計稅後盈餘9.38億元，兆豐票券處分部分債券，稅後獲利3.31億元，累計稅後盈餘17.49億元。

倒是玉山金控自結7月稅後盈餘16.9億元，也是唯一較6月獲利下滑的金控，累計前7月稅後賺113.7億元，年減5.6%，EPS為0.98 元，其中子公司玉山銀行累計前7月稅後賺106.9億元，年減10.4%，即使玉山證券累計稅後獲利成長74.2%，玉山創投累計稅後盈餘成長136.8%，仍難扭轉金控前7月衰退的情況。

第一金控在第一銀行股利收入進帳挹注下，自結7月稅後獲利20.02億元，月成長逾1成，累計前7月稅後賺進107.66億元，EPS為0.86元。

台新金控自結7月稅後賺16.46 億元，累計稅後獲利87.7億元EPS為0.73元，其中台新銀行7月稅後獲利13.14億元，當月核心業務獲利動能持續強勁，淨利息收入及淨手續費收入均較去年同期增加，資產品質維持穩健，至7月底，逾放比0.16%，備抵呆帳覆蓋率788.93%。至於子公司台新證券7月稅後純益2.51億元，受惠證券市交易熱絡，經紀業務的成交量及市占率皆創新高，且營業證券評價利益增加，帶動獲利成長。

永豐金控自結7月單月稅後獲利13.95億元，累計前7月稅後純益70.60億元，EPS為0.63元。其中子公司永豐銀行7月稅後賺9.27元，累計稅後獲利57.39億元，永豐金證券7月稅後獲利5.04億元，累計稅後賺14.46億元。

開發金自結7月稅後獲利22.63億元，創今年單月新高，累計前7月稅後賺53億元，EPS為0.36元。開發金控發言人張立荃表示，在國際股市及資金行情帶動下，7月資本市場持續多頭走勢，支撐相關證券業務及金融投資評價表現，加上轉投資中國人壽獲利貢獻，金控7月自結稅後純益為今年單月獲利新高，而子公司凱基銀行7月獲利動能除了利息及手續費收入等核心收益貢獻以外，加上金融市場穩定走勢，有利於整體金融資產投資表現，7月稅後盈餘3.73億元，累計稅後獲利21.61億元，凱基證券因台股7月續多頭，帶動經紀業務獲利明顯增長，加上債券、衍商及海外轉投資收益亦有表現，7 月稅後賺12.82 億元，累計稅後盈餘36.88億元，中國人壽7月稅後獲利35.94億元，前7月累計稅後賺115.98億元。

華南金則因子公司華南銀行提存費用減少，加上有部分股息收入入帳，自結7月單月稅後賺14.83億元，但因子公司華南永昌證券之前的鉅額虧損影響，累計前7月稅後盈餘僅29.56億元，EPS也只有0.24 元，在金控排名墊底。

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國泰 富邦 金控 人壽 獲利

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