蝦皮購物公益做愛心　助15家社福機構募千萬

2020年不僅是全世界面臨嚴峻考驗的一年，社福團體更首當其衝，受疫情影響，社福團體募款金額整體較去年衰退至少2到3成，各界愛心救援刻不容緩！蝦皮購物深刻關懷台灣在地弱勢族群、成立「蝦皮公益」發起各種公益計畫，2年來共募集價值超過1,200萬捐款與物資、援助超過50家公益機構，為社會弱勢提供最實際的幫助。有感於疫情衝擊公益團體營運狀況，今年蝦皮購物帶頭發起電商史上最大規模的公益聯合募款活動，攜手15家社福機構於即日起至9月30日推出「百元捐 愛無限」活動，目標為少保護、弱勢少女、弱勢家庭、身心障礙、憨老5大族群募集超過千萬元。蝦皮購物將持續推動多元的公益計畫，為社會注入振「心」暖流！





「蝦皮公益」結合平台優勢送暖 募集捐款與物資累積逾1,200萬





蝦皮購物自2019年起設立蝦皮公益募資專區，串聯平台既有的金流、物流優勢，協助公益團體透過蝦皮購物平台推動包含募款、物資認購、義賣等公益計畫，除了消費者能輕鬆貢獻愛心外，受贈單位也可直接收到需求物資或捐款，此外，蝦皮購物也在2020年起攜手賣家捐出部分盈餘，集結更多力量加入公益行列。自「蝦皮公益」成立自今，已協助超過50家公益機構，獲得消費者的高度肯定，截至今年6月，蝦皮購物發揮卓越平台力，累計募集捐款與物資價值已逾新台幣1,200萬元。





蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物自2019年起陸續針對扶助受暴婦女、弱勢家庭兒童、流浪動物等推出公益計畫，而今年，我們觀察到不僅產業受到疫情影響，公益機構也受疫情衝擊、影響募款狀況。這次我們進一步升級公益規模，攜手15家公益機構、推出電商史上最大規模的聯合捐款計畫，結合了5大類型公益團體，希望運用蝦皮購物的流量、宣傳計畫，邀請用戶一起幫助不同的族群、度過疫情的衝擊。」



▲「蝦皮公益」結合平台優勢送暖，兩年內募資累積逾1,200萬。（圖／資料照片）

蝦皮購物發起電商史上最大規模跨族群公益募款





蝦皮購物即日起至9月30日推出電商史上最大規模「百元捐 愛無限」活動，參與社福機構包含：兒少保護、弱勢少女、弱勢家庭、身心障礙、憨老關懷等5大族群、共15家社福機構，目標將募集千萬、提供超過千位弱勢朋友最實際的援助。蝦皮購物期望開創線上公益新典範，讓支持公益變得更輕鬆、簡單，消費者只需至「百元捐 愛無限」活動專區，選定捐款單位及金額下單結帳、完成付款，活動結束後蝦皮購物會吸收成交手續費及金流服務費，將消費者捐助的款項全數匯入指定的公益團體，蝦皮購物相信為消費者建立便利、簡單的公益模式，更有機會讓溫暖的力量普及至台灣每一個需要幫助的角落。



參與蝦皮購物「百元捐 愛無限」計畫的社福團體之一、雅文兒童聽語文教基金會教學研發部主任賴紀閩表示：「受疫情影響，機構收到的捐款金額整體下滑3成，但近期遠距聽語服務需求卻反而增加4成，對機構來說籌措服務經費更顯困難，其中偏鄉與交通不便的聽損兒家庭處境更為艱困。觀察到民眾越來越習慣於線上平台接受新資訊，希望透過此次與蝦皮購物的合作，讓更多人關注到聽損兒的需求，讓他們擁有更多資源以維繫基本生活。」



