習近平真正的對手！揭密川普、蓬佩奧打擊中共的神祕策士

關鍵時代，總有關鍵推手。如果說，中共總書記習近平廢棄韜光養晦路線，是讓美國改變對中政策的中國內部推手；在川普政府內部重拾強硬對中政策的幕後推手，則是出身於中國的華裔學者余茂春，隔著太平洋，兩位年齡相差近10歲的中國人，正在直球對決。
1962年出生的余茂春，生於中國安徽，在重慶長大，現職為美國海軍學院東亞和軍事史教授、國務院國務卿辦公室中國政策規畫首席顧問。蓬佩奧說：余茂春「是我團隊的核心」。
習近平真正的對手 其實是蓬佩奧核心余茂春
這位天津南開大學歷史系畢業的高材生，如何走上抗中之路？余茂春4歲時爆發文化大革命，這場10年浩劫讓他在價值錯亂中成長。他回憶年輕時用短波收音機偷聽「美國之音」廣播，時任美國總統雷根一場反蘇共演講，讓他決定到鐵幕外的美國求學，這一年，他21歲。同一年，不到30歲的習近平成為河北正定縣最年輕的縣委書記，開啟仕途之路。
文革在習、余兩人身上留下烙印，習的父親習仲勳在文革中被打倒，習近平因被打為黑5類，還曾坐過黑牢；文革後，余茂春夢醒時分，對中共再也不抱任何期望，習近平則因父親復出，一步步成為紅色江山的捍衛者，兩人走上迥然不同之路。
準備兩年後，余茂春負笈美國賓州史沃斯默爾學院（Swarthmore College）攻讀碩士，其後又申請到美國首屈一指名校、加州大學柏克萊分校讀博士，在博士班期間，北京發生天安門事件，成為他人生轉捩點，他從只是在書本中反中，成為起而行的實踐者。
1994年取得歷史學博士學位後，余茂春進入美國海軍學院擔任近代中國和軍事史教授至今。桃李遍布在國務院與國防部，不少負責中國相關事務的美國官員，看到他都要尊稱一聲「余教授」。
「我們注意他很久了」，中國外交部旗下智庫、中國國際問題研究院一名學者透露，余茂春很早就是中國重點的情蒐對象，華府「以華制華」方針在近10年開始浮出台面。2011年首位美國華裔駐中國大使駱家輝，在他任上逃至美國駐成都總領事館的重慶副市長王立軍差一點獲政治庇護，中國著名異議人士陳光誠，也是在駱的穿梭下，安全送往美國。「中國人以為這類人有中國情，錯了，反起中來更狠，不留情面」。
該名學者透露，余茂春成為美國總統川普身後抗中大將，是蓬佩奧牽的線。根據中方掌握的情資，他稍早利用華人身分當掩護，一邊教書，一邊從事美國對華的情報蒐集工作，在蓬佩奧出任美國中央情報局長後，進一步器重他，一步步成為「川核心」。很多人忽略的是，在美國打台灣牌上，余茂春也是重要謀士，在美方和台灣之間扮演關鍵的中間人角色，「民進黨高層對余肯定不陌生，甚至一同聯手反中」。
華府「以華制華」 進一步區分中國與中共
從小就是權貴太子黨的習近平曾說，他能看穿掌聲與鮮花的背後，不被表象所迷惑，洞悉權力的運作；余茂春也一樣，只是他看得更透，他認為在美國總統川普上台前，美國的中國政策完全走錯方向，1970年代以來，美國總統尼克森和楬櫫的交往並改變政策，以為可以打中國牌來對抗蘇聯，其實是北京打美國牌來迅速壯大，遭中共全方位滲透。
從北京的描述、余茂春的過往言行，美國對華政策的新貌也呼之欲出。一是區分中國與中共，美國官員以往動輒以中國或中國人來涵攝有關中國的一切，這是不精準的，反而落入中共也自認等於中國的陷阱。余茂春要讓兩者脫鉤，才能爭取廣大中國人的支持，畢竟中國人才是中共集權的最大受害者，美國反共不反中，反的是集權的中共。
再者就是看穿中共政權就是紙老虎，只會好面子虛張聲勢，余茂春認為華府精英要妥善利用美國當下對中國的優勢競爭力。
從2017年川普政府發布首份《國家安全戰略報告》把中國稱為競爭對手，到去年《印太戰略報告》，將台灣稱為「國家」，至今年7月美國國防部長艾斯培指出，中國是美國首要戰略競爭對手，余茂春皆是背後藏鏡人。
美國與中共是價值觀之爭，民主與集權無法共存。要打垮中共政權，就是比拳頭，今年上半年，美軍機艦在南海活動超過兩千次，過去兩年內至少15次航行於台灣海峽公海，不達目標，絕不罷手，這就是余茂春。
美中兩國互關休士頓與成都總領事館後，面對美國突如其來的重拳，中方顯得有點不知所措，離美國總統大選投票不到100天，北京當局正發動外交部、國安部及軍方全體動員模擬美方還會出何狠招，一致認為，余茂春會出台灣這張牌。
3狀況推演 北京評估美中不致軍事衝突
一名熟知內情的中國涉台官員透露，北京的判斷是美中直接軍事衝突的機率不高，因為沒有正當性，中方絕不會主動挑釁，美國人民也不會支持。
狀況一是美國神盾驅逐艦，以運補為理由停靠台灣高雄的左營軍港；二是美國偵察機至台海附近偵蒐時，直接邀請台軍一同參與，並公開有關行動；三是鼓動兩岸兩軍擦槍走火，然後美國再介入調停，川普甚至可以頒布緊急命令，暫停美國大選。
「除了忍，沒有其他方法」，對於以上模擬情況，中共黨內爭辯激烈，但中共政治局常委王滬寧力主戰略定力，一旦兩岸有軍事衝擊，是中國人打中國人的時代悲劇，眼下還有洪災造成中國經濟重創，絕不能隨余茂春這等美國鷹派起舞。
至於台美建交，中國外交部研判不太可能發生，但是否美方單方把美國在台協會升格成建交前的美國駐台北聯絡處，則很有可能，或是蓬佩奧直接在國務院接見台灣駐美新任代表蕭美琴，還有美國的空軍一號直接停桃園機場，川普訪台等，這類場景北京也都認真推演，得到的結論也都是，可以外交經貿制裁，但不能對台動武，先撐過11月3日美國總統選舉再說。最後的決戰已經拉開序幕，余茂春主導的外力正猛烈敲打著中共的外殼，「外合」還要有「裡應」，美國正等待內部人民與黨內改革派的推力。中共政權如果瓦解，依舊了結於中國人手中，這恐怕是習近平沒想到的一幕。