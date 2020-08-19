2020富邦人壽管理博碩士論文獎　匯集青年新星走向國際

作為台灣歷史最悠久也最具知名度及影響力的管理論文獎項，「富邦人壽管理論文獎」每年一次的管理學界盛典時至今日已來到第29屆，富邦人壽與中華民國管理科學學會合作舉辦，銘傳大學管理學院協辦，「2020富邦人壽管理博碩士論文獎」於8月15日在富邦國際會議中心舉行頒獎典禮。





本次的論文獎，共計有來自美、中、日、德、印尼、越南等全球16個國家的學生投稿，投稿論文總數高達723件。而為了能強化嚴謹的評審機制，今年更是首次採用初審制度，整個審查期間共計動員了200位以上的教授進行評選，來自72所大專院校的投稿中，只有約莫10%的論文能進到決選中，最終選出11名優勝、62名佳作及6名最佳實務應用。





中華民國管理科學學會劉維琪理事長表示，在723件論文中，有41篇是由外籍學生投稿，相較於往年外籍生投稿的篇數，今年的數量有大幅度的上升，也顯示出了富邦人壽管理博碩士論文獎已經開始打開了在國際的知名度。另外他也特別感謝管科會理監事們29年來持續辦理論文獎，讓管理學的研究能有一個發表的平台，更感謝富邦人壽6年來的獨家冠名贊助，讓管理學界的人才更有動力投入在專業研究及論文撰寫，引發更好的研究能量。





富邦人壽總經理陳俊伴表示，產學交流一直是富邦人壽的重要使命，不僅鼓勵同學主動發現研究問題，從策略思考、整合分析的梳理過程，提升職場競爭力，更期待論文研究的議題能切合環境需要，且必須不斷隨著產業的創新而創新。富邦人壽副總經理廖俊禎期勉同學可以永續的學習，管理是一門科學，也是一門藝術，一個人可以走得快，但一群人才能走得長遠，只有不斷創新才是企業永續經營的指標。





本屆論文獎頒獎典禮特邀政治大學周行一特聘教授與同學分享他的經驗故事，周教授說道，未來在場很多同學可能都會投身教師職，但如何在學術環境中擁有快樂？一是具備良好的研究專業，二則是學會如何教導學生。不要讓工作時長侷限了你的專業精神，如何在工作中與生活平衡，與同儕有良好的合作，與學生有良好的互動，在專業、教學、服務三點上都做到好成績，那才是一位真正傑出的學者。





在疫情的影響下，獲獎的外籍學生雖無法親自來到現場領獎，但卻也透過越洋電話表達的喜悅與對於管科會與富邦人壽的感謝。後疫情時代中，人們需要追求的不僅僅是專業知識，如何彈性管理與靈活運用自身能力達到最佳效益，以符合產業的需求，也是未來管理學界的一大重點。一直以來管科會及富邦人壽都十分重視人才的培育養成與研究能量，期許未來繼續透過「富邦人壽管理博碩士論文獎」持續與年輕一輩對話交流，增進產學互動，青年學子持續提升自身的管理知能與產業所需之能力，與企業一同打造美好的職涯生活。



