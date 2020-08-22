屏東蘇家連番出事　蔡英文防腐破洞？

過去蘇嘉全、蘇震清叔姪乃至整個家族的爭議事件不斷，卻不影響蘇嘉全在蔡英文身邊的地位，以及他身為英系大將的權威。此次蘇震清出事，不但斷送屏東蘇家的政治前途，更是重創蔡英文。蘇家是否成為小英第二任總統的防腐破洞，甚至揭開小英跛腳的序幕，對蔡英文是一大考驗。
蘇嘉全家族親戚爭議多 仍獲蔡英文重用
從2012年大選被欽點為蔡英文的副手搭檔開始，蘇嘉全的爭議不斷躍上媒體版面。2012年大選，蘇嘉全被踢爆豪華農舍爭議，風波幾近不可收拾，最後蘇捐出農舍建物與土地，卻仍對選情造成衝擊。蔡英文大選失利後，持續重用蘇嘉全，先後任命他出任黨祕書長、小英之友會祕書長，負責重要的組織操盤工作。
蘇嘉全揮軍中央後，屏東的政治衣缽傳給姪子蘇震清，蘇震清連任3屆立委，為了準備參選縣長，去年爭取出任不分區立委。但因捲入上市公司誠美材掏空案，時任黨主席卓榮泰、黨祕書長羅文嘉以形象疑慮，排除蘇震清提名，蘇嘉全竟然動員派系杯葛，讓民進黨中執會流會。這齣鬧劇喧騰一時，最後蔡英文出來收拾局面，將原提名參選屏東縣區域立委的莊瑞雄和蘇震清對調，莊瑞雄改提名不分區立委，蘇震清以無黨籍身分返回屏東參選立委。
選舉期間，黨內初選落敗的前立委鄭朝明抨擊「屏東蘇家坐地分權，民進黨核心價值蕩然無存」，但在蔡英文領軍助選下，蘇震清順利當選立委。
蘇家的風波不只於叔姪二人，之前蘇嘉全的妻子洪恒珠的言行也惹出不少爭議，她一度退出民進黨執意參選立委，讓蘇嘉全陷入窘境。此外，國民黨立委孔文吉去年點名，蘇嘉全外甥張仲傑在泛國營的唐榮不鏽鋼公司，從技術員連跳9級升到總經理職位，而且大小採購都涉及收受回扣。
今年初，蘇震清的競選對手、屏東第二選區立委候選人周佳琪陣營召開記者會，指出蘇嘉全父母的墓地，從面積6分地的違法農地墓園，一直買地擴大到近兩公頃，且變更為可容納1萬5千個骨灰罐的商業殯葬園區，蘇家成立「懷軒園」公司，蘇嘉全的女兒蘇㛄馠也掛名董事。蘇嘉全當時聲明提告，表示墓園開發程序完全合法。
地方人士表示，殯葬園區的確是屏東縣都市計畫委員會通過的案子，過程有無爭議，就不可知了；就像屏東縣公立學校的工友，至今還是超額狀態，「經過十幾年的消化，現在還沒退休完。」不知當初是誰塞了多少親戚朋友進去當工友？
蔡英文防腐破洞如何修補 各界矚目
蔡英文520展開第二任期，至今才兩個多月，蘇家的風波愈滾愈大。先前被點名妻兒都承攬唐榮公司標案的張仲傑，進一步被國民黨立委踢爆，表示張仲傑在唐榮公司遭調查的四起弊案都被列為密件。眼看風波愈演烈，張仲傑發聲明強調遭抹黑與栽贓後，辭掉唐榮總經理一職。
緊接著，國民黨立委揭露蘇嘉全、蘇震清叔姪帶國營事業到印尼考察，被質疑謀利，但因出國日期兜不攏，蘇嘉全再度提告，蔡英文總統還曾為蘇嘉全抱屈，公開表示「指控必須拿出證據」。
在爭議中，蘇震清代表英系選上中常委，擠身黨的權力核心，似乎也朝屏東縣長之路更進一步。
但是蘇震清和其他3位現任立委涉嫌集體收賄之事，舉國震驚，這回蘇嘉全再怎麼樣也無法收拾後果，眼看可能連累到蔡英文，只得在周日緊急宣布辭職。
蘇嘉全請辭，意圖止血，風暴卻似乎未完。媒體緊接著報導，蘇嘉全女兒蘇㛄馠及女婿喬洛濱（Robin Johansson）開設公司賣香氛蠟燭等精品，成立半年多就拿下台電一張1千6百多萬元的大單，當時蘇嘉全擔任立法院長。
蘇嘉全家族後續會不會被爆出更多案子，不僅涉及蘇家的政治前途，更事涉蔡英文第2任期是否崩壞的指標。從自家「英系」門口燒起的一把火，蔡英文如何滅火，各界都在看。