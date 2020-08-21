蝦皮購物祭出三大承諾　鞏固後疫情時代消費新局面

隨著時序進入下半年，各家電商如何在後疫情時代迎接電商下半年大戰？蝦皮購物於東南亞七國市場提出「安心物流服務、強勢品牌夥伴、滿意消費體驗」三大承諾，全面助攻電商首戰「9.9超級購物節」！自2月全球疫情爆發後，該電商業者期許能成為全民防疫後盾、盡力滿足消費者防疫所需，藉此也許下「創造最安心物流服務」、「共創最強勢品牌夥伴」、「升級最滿意消費體驗」三大承諾，期望藉由消費者需求的全面滿足，打造台灣市場中的最優質電商。





疫情帶動電商市場 消費行為迎來革新





據Google預估，東南亞電商市場因疫情急速成長，消費者購物行為也明顯轉趨線上通路，網路購物市值將於2025年達到1,500億美元規模，電子商務已成為品牌及賣家不可忽視的市場。今年蝦皮購物618的需求量更較去年同期成長5成，身為台灣人最喜愛的網購平台，為了與台灣人於後疫情時代共體時艱，將以「9.9超級購物節」為起點，於全球市場發表三大承諾，為後疫情消費行為鞏固新局。





蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示：「自2016年以來，9.9超級購物節不僅是蝦皮購物的年度大事，更是消費者及品牌夥伴的購物盛典。這幾個月來，我們努力陪伴大家度過艱困的疫情危機，更期望成為全球消費者最安心、可靠的防疫後盾，面對下半年即將接連登場的各種大型促銷，我們也將盡力滿足所有消費者的需求，提供安心有保障的購物管道，更為品牌賣家維持暢達、友善的線上銷售管道，扶助各國品牌業者度過疫情難關，我們期待創造一個令消費者、品牌業者都滿意的9.9超級購物節」





「安心物流服務、強勢品牌夥伴、滿意購物體驗」





作為橫跨7國市場最大電商，除持續祭出多元活動及價格優惠之外，成為真正符合消費者需求、為品牌帶來助益的最佳電商平台更是持續深耕的目標，為此該電商平台期望藉由安心物流服務、黃金品牌陣容、優質消費體驗開展三大承諾：





安心物流服務方面，在疫情動盪不穩的時間段裡，還是致力於提供安全有保障的物流服務，除各地市場配合自有物流系統或在地物流業者，更有24H為消費者快速、穩定地將訂購商品運送到家，另外更提供商城3大購物保證：「15天最長鑑賞期」、「宅配到府收件、退貨無負擔服務」、「假一賠二、非正貨商品承諾退款再賠償」，藉此為消費者提供最安全、最值得信賴的購物保障。





強勢品牌夥伴方面，今年6月重磅推出蝦皮商城「品牌旗艦店」購物識別，攜手百大品牌黃金陣容，以「品質、服務、優惠」3大有感升級服務吹響電商戰役，更以直播、動態、站內廣告等行銷資源協助品牌加成曝光，該電商業者統計今年台灣及東南亞各國新進駐的品牌數較去年同期成長7成。另外，蝦皮大學也積極為賣家開設多元課程，致力於協助賣家線上轉型、優化線上銷售表現，據統計，線上課程參與人次也較去年下半成長了近5倍，成為台灣品牌及賣家最有效且強勢的品牌行銷夥伴。





滿意消費體驗方面，該電商業者洞察市場先機，推出各類符合消費需求、市場變化的行銷規劃，只為帶給用戶持續升級的購物體驗，觀察到後疫情時代消費行為轉型，也進行了「通路化轉型」，積極於站上發展專店，如「蝦皮超市」祭出天天免運及優惠，滿足消費者民生必需品的需求，而「蝦皮電子」更創建百大國際品牌原廠保固專區，提供消費者安心方便有保障的購物平台，自兩大通路成立後，相關商品需求量更創下近7成的成長，該電商業者期望藉由全方位的消費需求滿足，為消費者帶來最滿意的消費體驗，更助攻下半年首戰「9.9超級購物節」，期待業績再創新高峰！





為迎接「9.9超級購物節」，業者更推出超越過往的優惠及規劃，攜手百大品牌於99期間共創直播馬拉松，祭出天天市場最低價品項，更與汽車大廠強強聯手打出破盤車價，另外也推出新款遊戲識別，為用戶帶來購物體驗的有感升級，打造台灣市場中的最優質電商。



