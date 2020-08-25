全球需求回升、景氣漸復甦　台經院：三大產業上揚好轉

台灣經濟研究院今（25）日公布景氣動向調查，因受惠各國經濟數據持續轉好，國際油價緩步走升，使得國內出口結束先前連續4個月負成長轉正，整體7月出口年增率較上月的3.85%增加至0.36%；進口方面，7月整體進口年增率由上月的-8.58%增加至-6.78%。總計2020年1至7月出口較2019年同期成長0.49%，進口則衰退1.34%，出超為267.13億美元，成長13.00%。
在國內內需消費方面，適逢暑假旺季與政府推出的振興券加持，民眾購物消費意願大增，7月百貨公司、超商等零售業整體營業額較2019年同月相比成長2.49%，結束先前連續5個月的衰退轉為正成長，累計今年1至7月零售業營業額較上年同期相比衰退2.35%；餐飲業部分，受惠於暑假旅遊消費旺季，加上各大餐飲業者搶攻振興券商機，不僅響應政府政策來放大回饋效益，甚至攜手其他零售通路來推出聯合促銷活動，使得7月餐館業營業額年增率轉為正成長，然各國持續邊境管制衝擊空廚營收，令外燴及團膳承包業年減幅度仍大，故7月整體餐飲業營業額年減0.68%，雖已連續6個月負成長，惟減幅已逐月縮小。
展望下半年，台經院表示，儘管近期美、歐、日疫情憂慮升溫，然主要國家重啟經濟方向不變，經濟數據持續改善，如美國7月零售銷售、工業生產與產能利用率等數據皆較上月轉好，不過隨著第二波疫情擔憂縈繞及美中緊張局勢持續惡化，市場不確定因素仍存，恐拖累全球經濟復甦速度。
至於國內部分，7月傳產出口、外銷訂單與生產表現皆較上月為佳，因此成衣及服飾業、橡膠製品、鋼鐵基本工業與機械產業等傳統產業看好當月景氣表現；而振興券、安心旅遊補助誘因，令國旅市場商機大爆發，餐旅業、零售業也看好當月景氣，另外證券商業務表現可觀，有七成以上的保險業者也看好當月景氣，不過全球疫情反覆不定，多數服務業廠商對於未來半年景氣看法轉趨保守，營建業則認為大型工程標案進度仍低，且國內議價空間縮減、全台新建待售餘屋量仍多，下半年成長幅度恐受限。