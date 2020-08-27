旅遊禁令再延長、觀光飯店股綠油油　各家積極轉型求突圍

觀光局表示，配合中央流行疫情指揮中心對國際疫情發展研判及邊境風險管制等防疫措施，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，後續將配合指揮中心宣布疫情發展及邊境管制情況適時調整並公告。
全球疫情未減，旅遊禁令再延長，使今日觀光旅遊業股價呈現弱勢，像是雄獅早盤跌0.9%，來到65.7元左右。鳳凰也下挫，但隨後跌幅縮小來到平盤29.8元的位置。山富跌0.6%，來到14.8元。
另外，晶華跌0.3%，來到132元。六福也跌0.3%，來到16.5元。寒舍跌1.3%，來到25.15元。雲品跌0.2%，來到45.5元。華航與長榮航也分別跌1.4%與2.6%，來到8.18元與11.2元。
雖然國旅大爆發，但業內人士紛紛指出，只有部分地區與飯店受益，整體旅遊業仍非常低迷，像是華航證實旗下華旅因為受大環境影響狀況不佳，中長期營運備受挑戰，因此決定在虧損尚未大幅擴大前，適時結束營業，而華旅例子只是冰山一角，更多中小型旅社早已收攤。
面對旅遊禁令再延長，雄獅早知道「回不去」，積極聚焦國旅市場，像是推出郵輪環島、澎湖雙人來回機票77元，同時宣告轉型為生活產業。而鳳凰不僅推出國旅行程精緻化，強調住、吃、行程高質感外，也推出台灣美麗寶島系列產品，吸引多元消費族群，同一時間多角化經營，子公司柏悅以「好食嗑」品牌跨足商場管理。
至於航空業規劃國旅市場外，也力拚貨運業務希望撐過疫情難關。而晶華求突圍也祭出三招，像是買「住」送「餐」、打破飯店既有營運模式，推出物超所值一泊六食活動，再來就是找姊妹飯店助攻，如旗下晶英、捷絲旅一起互享資源、聯合促銷。